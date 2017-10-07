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Зачем Борису Корчевникову жадная жена

Корчевников

В новом авторском шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» акцент сделан не на скандалах, а на биографических фактах и интересных моментах жизни его героев. Кстати, герои телепроекта – не только звезды, но и обычные люди с интересной судьбой. Интересно, а что бы мы узнали про самого Корчевникова, стань он не автором и ведущим, а участником своей программы?

Звёздная болезнь

Корчевников – коренной москвич. Когда ему исполнилось 8 лет, Боря стал одним из самых юных актеров МХАТа – сам Олег Табаков пригласили его играть в спектаклях. Мальчику доверили детские роли в двенадцати постановках. «Больше всего мне нравилась роль в спектакле «Кабала святош», – вспоминает Корчевников. – Я там половину акта лежал на клавесине, стоявшем на сцене. Это было здорово: лежать, слушать спектакль и через щелочку смотреть в зрительный зал. В положенном месте я вылезал, и у меня был диалог с Олегом Ефремовым. Весь тот период жизни представляется мне клубком абсолютного счастья». Но серьезным занятием актерство Борису не показалось, и он решил стать тележурналистом. Телекарьеру Корчевников начал рано: уже в 11 лет он был ведущим детской программы «Там-там новости», которая вскоре переросла в молодежную передачу «Башня». Борис признается, что тогда слава вскружила ему голову: став популярным на всю страну ребенком, он страшно зазнался, о чем сейчас очень сожалеет.

Крокодил в ванной

Мама Бори Ирина Леонидовна долгие годы работала во МХАТе и была помощником Олега Ефремова. Олег Николаевич жил по соседству с Корчевниковыми, и Боря почти каждый день бывал у него в гостях. Как-то Ефремов решил пошутить: повел Борю смотреть крокодила, который якобы живет в его ванной. «Олег Николаевич завел меня в темную комнату, взял мою руку и стал тянуть ее ко дну ванны со словами: «Погладь его, только осторожно, он света боится и людей…» Помню, здорово я тогда перепугался!» – признается Корчевников.

Репортаж о Людмиле Путиной

Борису Корчевникову всего 35 лет, а у него уже солидный послужной список: роли в кино и театре, множество своих программ на федеральных каналах, документальные фильмы, бесчисленное количество репортажей, рейтинговые ток-шоу. Но он до сих пор помнит свое первое самостоятельное интервью. Боре было 10 лет, а его собеседником стал сам тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. А первым большим репортажем Бориса Корчевникова на телевидении стал рассказ о визите Людмилы Путиной в посольство Японии. Говорят, сюжет получился неплохой, но после Борису политических тем почему-то больше не поручали...

 Как Никита Михалков

Своими кумирами Борис Корчевников по сей день считает Валентину Леонтьеву и Никиту Михалкова. «Человеческое влияние Михалкова на меня было сродни влиянию факира на змею. Увидев его на экране, я замирал и смотрел. Скорее всего из-за него я в 15 лет пошел в «качалку» – знал, что он активно занимается спортом», – говорит Корчевников. А встретиться со своим кумиром в жизни Корчевникову удалось на съемках «Прямого эфира», который Борис вел несколько лет.

 

Самый красивый

В 2007 году Борис Корчевников попал в Топ-50 самых красивых людей Москвы. Тогда ему было 25 лет, а на телеэкранах шел бешено популярный сериал «Кадетство» с его участием. Поклонников у Бориса было не счесть, и они наперебой делились друг с другом информацией, которую им удалось узнать об актере: рост 175 см, вес 65 кг, свободно владеет немецким и английским, любимый фильм – «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика, любимая музыка – группа «ДДТ», любимая песня – «Выйду ночью в поле с конем» в исполнении группы «Любэ».

Прощай, Кадет Корч!

Среди ребят, игравших кадетов в сериале, Корчевников был самым старшим: в 24 года он играл 15-летнего парнишку. Режиссер называл его Корч. Под этим же именем номер телефона Бориса до сих пор записан в телефонах у всех его коллег по съемочной площадке. Процесс съемок был тяжелым, как служба в армии: ребята работали на площадке по 15 часов. Корчевников считал себя непрофессиональным актером, переживал и изо всех сил боролся с неуверенностью в себе. Его главными советчиками и помощниками тогда стали опытные актеры Александр Пороховщиков и Владимир Стеклов. В середине съемок Борис поступил в ГИТИС учиться на режиссера и дальше сниматься уже не мог. Когда снимали последнюю серию с участием Корчевникова, один из актеров – Павел Бессонов – настолько расчувствовался, что даже расплакался. «Помню, когда Боря уходил, я только глянул на него – и слезы сами собой потекли, – рассказывает он. – Упрекнул его тогда: «Что ты делаешь? Мне еще перед камерами сцену играть, а я с красными глазами!»

Мечта всей жизни

«Кадетская» популярность обострила интерес к личной жизни Бориса. Его мама жаловалась тогда, что поклонницы обрывают телефон и от них нет отбоя. Российские издания и Интернет «путались» в сведениях: то сообщали, что сердце Корчевникова свободно, то рассказывали, что он встречается с моделью и журналисткой Анной Одеговой, то приписывали ему роман с актрисой французского происхождения Анной-Сесиль Свердловой. В 2013 году в одном из интервью сам Борис развеял слухи и рассказал, что готовится к свадьбе с Анной-Сесиль. И хотя вскоре после свадьбы они расстались, Корчевников по сей день очень тепло вспоминает эти отношения. Телеведущий не скрывает, что давно мечтает о семье и детях. «Эта попытка создать семью в моей жизни была не единственной, но пока не сложилось. Не получается у меня быть с теми, с кем я хочу быть», – признается Борис. Сейчас Корчевников живет с мамой в небольшой квартире в центре Москвы.

Сложный характер и жадная жена

Мама Бориса тоже мечтает о том, чтобы сын наконец женился. Но уверена: мужем он будет сложным, поэтому стать его супругой сможет только очень терпеливая женщина. Известный звездный нумеролог Клара Кузденбаева подтвердила – характер у Корчевникова не сахар. По мнению нумеролога, цифры говорят о том, что Борис плохо разбирается в людях, у него отсутствует интуиция, он излишне эмоционален, прямолинеен и нетерпелив, не терпит чужого превосходства. При этом он человек широкой души, не эгоист, любит дарить подарки и помогать ближним. Кузденбаева предсказала: спустя 2 года в личной жизни Корчевникова произойдут перемены, он женится и заведет детей. Жену нумеролог рекомендует искать терпеливую и «немного жадную», чтобы она могла контролировать расходы Бориса, который, по ее мнению, любит разбрасываться деньгами.

Ревнивый Джигурда

На одном из «Прямых эфиров» Корчевников чуть не подрался с Джигурдой. Эпатажный актер, обсуждая в эфире свой развод с Мариной Анисиной, как будто специально накалял обстановку и провоцировал конфликт. Корчевников признается, что в какой-то момент перепалка стала очень серьезной и он едва удержался от драки: «Я всё время вспоминал слова отца: «Никому не позволено затыкать рот ведущему программы!» Между тем Джигурда утверждает, что ситуация была полностью срежиссирована, а ему за участие в программе заплатили неплохой гонорар. А может быть, он просто приревновал? Ведь известно, что как-то раз в Париже при весьма романтических обстоятельствах Марина Анисина учила Корчевникова кататься на коньках…

Схватка с Малаховым

Некоторые поклонники Бориса считают, что уход Корчевникова из «Прямого эфира» был связан с тем, что нужно было «освободить» пост для Андрея Малахова. Однако в совместном выпуске «Прямого эфира» Корчевников и Малахов выглядели добрыми друзьями. Тем не менее теперь у телезрителей будет возможность наблюдать за своеобразным противостоянием. Поклонники уверены: Борис составит Андрею достойную конкуренцию и сможет побороться с ним за звание ведущего самой рейтинговой программы телеканала «Россия».

Метки: в России, Кино, СМИ

Опубликовано: 07.10.2017 в 13:16 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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