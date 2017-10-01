Мужчины для «Отличницы»





В новом сериале «Первого канала» «Отличница» главная героиня Мария Крапивина оказалась в любовном треугольнике со своими коллегами-операми: начальником отдела милиции Шведовым в исполнении Никиты Ефремова и капитаном Петровым, которого играет Александр Яценко. А кто из этих актеров был бы более завидным женихом в жизни?

Семейные связи

Никита Ефремов – потомок знаменитой актерской династии: внук основателя театра «Современник» Олега Ефремова и народной артистки РСФСР Аллы Покровской, сын актера Михаила Ефремова. Правда, родители Никиты развелись, когда он был совсем маленьким, и воспитывала его мама, филолог Ася Воробьева, а с отцом и его родными мальчик общался мало. «Я был очень близок с дедушкой по маминой линии, профессором филологии в МГУ. Он учил меня рыбачить, мы строили с ним дом на дереве, яблоки собирали, месили глину, чтобы построить печь в деревне, – вспоминает Никита. – Я рос обычным ребенком, не особо осознавая, что я из актерской династии». Сейчас Ефремов охотно общается с отцом, обсуждает свои роли. Но о своем поступлении в «дедовский» театр говорит так: «В «Современник» отец не помогал поступить. У него шестеро детей, куча работы и позиция, что мужчина должен всего добиваться сам».

Александр Яценко родился в Волгограде, в семье, далекой от мира искусства. Его отец был капитаном корабля, который ходил по Волге, мама – экономистом. «А на всякие художества меня хорошо мотивировала бабушка. Ее было проще всего разыграть, показать свои актерские таланты. Когда я уже нес полную околесицу, она начинала понимать, что ее разыгрывают, и кричала: «Ах ты, сатана лупоглазая!» Бабушка всегда была моим самым благодарным зрителем», – со смехом вспоминает Александр.

Профессиональные достижения

Никита Ефремов не скрывает, что поначалу никто из родных не видел в нем продолжателя актерской династии, ведь он неплохо учился в математическом классе гимназии. Но в старших классах вдруг решил поступать в Школу-студию МХАТ. «Если идти в науку, то нужно серьезно этим заниматься, – объясняет Никита. – Некоторые ребята из нашей школы – мои одногодки – Оксфорд окончили, преподают в Германии. А я был несерьезный человек тогда, и вот – пошел в актеры. Подготовил программу с педагогом и поступил. Мне очень повезло, что в то лето, когда я поступал, у меня было порядка

30 перелетов. Я тогда снимался, и мне не хватало времени нервничать – это было хорошо. Я прилетал на экзамены, отчитывал и улетал. Поступил к Константину Аркадьевичу Райкину». Впрочем, о своем математическом прошлом Никита нисколько не жалеет, уверяя, что «роли тоже в каком-то смысле высчитываются». Сейчас на счету 29-летнего Ефремова несколько главных ролей в театре «Современник» и премия «Золотой лист» за роль Чацкого в спектакле «Горе от ума». Он играл в трех десятках фильмов и сериалов, включая «Восьмидесятые», «Балладу о бомбере», «Zолушку», «Куприна», «Тихий Дон», «Григорий Р.», «Лондонград», и озвучил Ивана Царевича в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк».

Путь Александра Яценко в актеры тоже не назовешь прямым. «После школы я поехал в Тамбов, поступил там в университет на театральный факультет, но университет слили с пединститутом, и в результате я выпустился не режиссером, а педагогом, – рассказывает он. – Педагогом я быть вообще не собирался и уныло думал: «Неужели всё так и закончится?» Два года работал в школе. Я был не очень хорошим преподавателем, потому что вместо уроков занимался постановками. Помню, как мы делали спектакль «Барон Мюнхгаузен»: долго репетировали, и вдруг за пять дней до премьеры исполнитель главной роли отказался играть – пришлось самому. А тут к нам в город приехали ученики Марка Захарова, посмотрели наш спектакль и посоветовали мне ехать в Москву поступать в ГИТИС. Я поехал и поступил на курс Марка Анатольевича Захарова. Но за три месяца до диплома меня исключили из ГИТИСа за драку, поэтому я – актер не дипломированный. Диплома нет, зато работа есть». Правда, работу Александру долгое время предлагали в некоммерческом кино с мизерными гонорарами, так что ему даже приходилось незаконно обитать в домах под снос. Популярность пришла к нему 4 года назад – с главной ролью в фильме «Оттепель». Потом были «Екатерина», «Фарца», «Ледокол». Зато у 40-летнего Яценко две награды «Кинотавра» за лучшую мужскую роль (в фильмах «Аритмия» и «Мне не больно») и «Ника» за роль в фильме «Инсайт».

Семейное положение

Никита Ефремов был женат на... Яне Гладких, которая играет Марию Крапивину в «Отличнице»! Они познакомились в театре «Современник», несколько лет встречались, а в августе 2014 года сыграли свадьбу в Грузии. Однако всего через год брак распался. Яна тяжело переживала развод: на целый месяц уехала в буддийский храм, где соблюдала обет молчания и медитировала. Лишь недавно девушка поделилась своим мнением о причинах развода: «Мы с Никитой слишком импульсивные, горячие, вот и не сошлись в какой-то момент… Я понимаю, где была сделана ошибка, но это осознание пришло только сейчас. Я пришла к выводу, что всегда четко и сразу нужно говорить о том, что тебе не нравится или беспокоит в отношениях, – мужчина рядом не обязан читать ваши мысли! Хотя нам, женщинам, кажется, что еще как обязан. На самом деле молчание губительно. Нельзя копить все невысказанное в себе – потом неминуемо будет взрыв!.. Рядом с Никитой я всегда чувствовала себя любимой и красивой. Все годы рядом с ним я прожила в любви и ни о чем не жалею, хотя развод дался мне нелегко». Что касается Никиты, то он принципиально не комментирует свою личную жизнь. Однако известно, что супруги сумели сохранить нормальные отношения и без проблем снимались вместе в «Отличнице». Что касается детей, то своими потомками Ефремов пока не обзавелся, но благодаря отцу у него есть пятеро братьев и сестер. Актер не скрывает, что всегда обожал возиться с младшими: «Иногда забирал их к себе, разгружал бабушку. Мне бы хотелось создать кланчик какой-нибудь, чтобы был большой дом, где собиралась бы вся семья».

Александр Яценко женат на гримере Марии Рожковой, в 2015 году она родила актеру первенца. «Принимал роды у жены прямо дома, получая от акушерок инструкции по громкой связи, – рассказывает Александр. – Они в пробке застряли. Это было 25 мая, через 3 дня после моего дня рождения. Утром прилетаю из Мурманска со съемок и в аэропорту получаю от Маруси сообщение: «У меня отошли воды. Жду тебя». Пулей лечу домой. Мирослав родился чуть раньше срока, когда дома были только я, жена и кошка. Акушерки приехали через полчаса и стали нас успокаивать: «Что же вы переживаете, у вас были сольные роды, это такой подарок!» Тогда я был в шоке, а сейчас не представляю, как могло быть по-другому. Невообразимые эмоции. Теперь у меня еще один мощный активизатор появился – сын. Он просыпается в 5 утра, и это, как оказалось, мое время. Уже года три-четыре я встаю рано и бодро себя при этом чувствую. Раньше не знал, что с этим делать: лежал и смотрел в потолок или на кухне читал книжки, сценарии, готовился к роли. Теперь просыпаемся вместе с Мирославом, и начинается освоение территорий: проверяем с ним, всё ли дома на месте, не пропало ли чего, – это для него очень важно. Жена у меня – «сова». Но Мирославу и с папой хорошо. А мне нравится наблюдать за ним».

Сильные стороны

Никита Ефремов может покорить свою избранницу музыкой. Он окончил музыкальную школу по классу скрипки, умеет играть на фортепиано, гитаре и барабанах и даже создал свою музыкальную группу.

Зато Александр Яценко лучше понимает женские проблемы, ведь когда он играл Петра III в сериале «Екатерина», для сцены маскарада ему пришлось освоить женский наряд, кринолин и веер. «Эти старинные платья и юбки – тяжелые, жуть. Но я себя очень комфортно чувствовал! Особенно когда в Екатерину тяжелым бюстом кидал!» – со смехом вспоминает актер.

Недостатки

Александр старше Никиты на 11 лет, но они оба Близнецы по знаку Зодиака, и оба признаются, что имеют весьма переменчивый характер, от которого порой страдают близкие. А еще оба актера подвержены лени. «С Райкиным у меня были напряженные отношения, потому что Константин Аркадьевич человек трудолюбивый и уважает таких же неугомонных работяг. А я и тогда трудоголиком не был, и никогда уже не буду», – признается Никита. «Я лентяй, – вздыхает Александр. – Мне кажется, если не нужно было бы деньги зарабатывать, я бы сидел дома, семечки грыз, телевизор смотрел. Или по ресторанам ходил, вес набирал. Но если серьезно, при всей своей лени я не могу без работы, мне еще хуже становится. Когда у меня есть дело – съемки, репетиции, – я сразу прихожу в себя». Кстати, эти недостатки не помешали режиссеру «Отличницы» Оксане Карас называть Ефремова и Яценко «артистами номер один в своем поколении».