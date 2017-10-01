Им года - не беда!

У многих людей лучшие воспоминания детства связаны с бабушками и дедушками. Ко Дню пожилого человека (1 октября) мы выяснили, что они могут подарить внукам не только любовь и заботу, но и еще кое-что.

МАРИИ ПОРОШИНОЙ - ФАНТАЗИЮ

Актриса очень похожа на прабабушку, которую, кстати, тоже звали Марией. Правда, в семье прабабушка, которая занималась воспитанием правнучки, заслужила прозвище Маня-проказница. «Чего стоили страшилки, которые она обожала рассказывать мне на ночь! – вспоминает актриса. – У нее их имелись десятки: и про коварных преступников, пускавших солнечных зайчиков на стены квартиры и таким образом выманивавших глупеньких маленьких девочек на балкон, и про черные машины, которые только затормозят рядом с тротуаром – и поминай как звали!.. Иногда мама, приходя домой, находила меня трясущейся от ужаса, и, наверное, Маню-проказницу потом немножко ругали. Однако это ничего не меняло. В следующий вечер она опять принималась за свое: «В черной-черной комнате…» Словом, женщиной она была с юмором. И весьма шустрой. Могла в своем преклонном возрасте взять и сорваться в Киев, никого не предупредив и позабыв забрать меня из детского сада. Однажды так и вышло. Бабушка пришла домой из своей оперетты, а там ни меня, ни Мани-проказницы. Хорошо, догадалась пойти за мной в садик. «Да что ж это такое?! Где вы ходите? – возмущалась воспитательница. – Полвосьмого!» К ночи выяснилось, куда пропала Маня-проказница – она отправилась на Украину к любимой сестричке Александре, внезапно по ней соскучилась!» Мария унаследовала от родственницы буйную фантазию, и это потрепало нервы ее бабушке Люсе. Однажды, к примеру, девочка решила поиграть в побег из дома. Нагулявшись, вернулась в квартиру и продолжила игру, спрятавшись за балконной шторой. «Стою, жду завязки сюжета, – рассказывает Порошина. – Ага… «Машенька! – зовет бабушка хорошо поставленным голосом из соседней комнаты. – Где ты, Машенька?» «Ну, – думаю, – сейчас она станет звать меня в этой комнате, и я как выпрыгну!» Как нарочно, Люсенька начала поиски с другой стороны квартиры. А я заскучала в своем укрытии и засмотрелась в окошко: вверху – птички, внизу – машинки, совершенно позабыв про бабушку. Очнулась от крика бабули на максимально высоких децибелах: «Ма-а-ашенька! А-а-а!!! Маша!» Меня этот крик вывел из грез, но выйти я побоялась, решила, что бабушка… сошла с ума. «А может, это и не моя, да и не бабушка вовсе? – услужливо подсказала взлелеянная Маней-проказницей богатая фантазия. – Моя добрая бабуля не может так страшно завывать…» В итоге за занавеской под леденящие душу вопли я простояла еще полчаса. Нашла бабушка меня, только когда я зарыдала в голос от страха». Зато теперь буйная фантазия помогает Порошиной вживаться в роли.

ДАРЬЕ ДОНЦОВОЙ - СЕМЕЙНУЮ ТРАДИЦИЮ

На Масленицу в семье Дарьи рассказывают смешную историю, связанную с прадедушкой. «По словам бабушки, он был мужчиной крупным и очень любил покушать, хотя доктор его предупреждал: «Константин, вы бы столько не ели...» – рассказывает писательница. – Жена прадеда Анна к очередной Масленице сказала своим восьми дочерям: «Ничего не будем готовить, потому что отцу велено не есть. С ним может случиться удар.

Я всем сделаю только по одному блинчику». Прадедушка страшно расстроился, долго ругал жену, а вечером пошел по соседям и везде угостился. Потом он лег спать, а утром жена пошла его будить, и ей показалось, что он не дышит... Послали за доктором. А когда он появился, прадедушка уже спокойно сидел на кровати и потягивался. Прабабушка говорит: «Ты же умер!» – а тот отвечает: «Анна, ну не мог же я от блинов помереть!» У нас в семье часто вспоминали эту историю, особенно при моем отце, которому врач тоже советовал поменьше есть. Каждый раз, когда мой папа садился на Масленицу за стол, бабушка говорила: «Имей в виду, мой папенька один раз наелся блинов чуть ли не до смерти». А отец отвечал: «Так он же выжил! И со мной ничего не случится».

АНТОНУ МАКАРСКОМУ - ЖЕНУ

Актера воспитывала бабушка, заслуженная артистка России Лидия Шагова-Дросман. «Бабушка меня очень баловала, – вспоминает он. – Увы, она ушла из жизни, когда мне было 11 лет. Но все эти годы она патологически меня любила. Любой мой каприз исполнялся без обсуждений. К тому же до 13 лет я был один в семье. Это потом уже, с появлением на свет двух сестер, пришлось смириться с тем, что внимание близких стало делиться на троих». Впрочем, став взрослым, Антон нашел практически копию бабушки! Его жена Виктория очень похожа на Лидию в молодости – это заметно по сохранившимся фото. Возможно, дело в схожих корнях: бабушка Антона была наполовину немкой, наполовину казачкой. Немецкие предки есть и у Виктории. Как-то раз Антон признался жене, что и женился-то на ней из-за ее сходства с дорогой бабушкой! «Когда Антон привез меня в Пензу знакомить с семьей, дедушка, увидев меня сказал: – «Антоша молодую Лилечку привез!» – рассказывает певица. – С дедулей у нас с первого дня знакомства неземная любовь друг к другу и крепкая дружба!» Впрочем, одного семейного сходства для счастливого брака, конечно, мало. А вот то, что Виктория балует мужа так же, как бабушка, возможно, и сыграло свою роль!

НАТАЛЬЕ БАРБЬЕ - ФАМИЛИЮ

Настоящая фамилия ведущей программы «Идеальный ремонт» – Троепольская. Псевдоним Наталья взяла в честь любимой бабушки Нины Константиновны. Эта героическая женщина выросла в детдоме и пережила две войны, но никогда не теряла оптимизма. «Бабушкины рассказы о детском доме – это просто воспоминания о счастье! – говорит Наталья. – Под детдом отдали хороший особняк, им руководили бывшие народоволки – революционерки из дворянства. К ним поступали больные, истощенные дети, и они всех выхаживали, лечили им зубы, читали им Толстого и доставали для них молоко даже в самые трудные годы. Бабуля вышла из детдома здоровой, веселой, начитанной девушкой и встретила моего будущего дедушку. Они решили жить вместе, но поскольку были комсомольцами, то считали, что расписываться – это очень буржуазно. Даже рождение двоих детей не стало поводом для похода в ЗАГС. Лишь в 1941 году, когда началась война, бабушка подумала, что неплохо бы зарегистрировать брак – мало ли зачем документы понадобятся. Знакомые советовали: «Взяла бы ты фамилию мужа – Осипов». А она, наивная, спрашивала: «А чем моя плоха?» Но прожила без посадок с этой фамилией...» Даже в преклонном возрасте бабушка ведущей сохраняла поразительный интерес к жизни. «В детстве я всё лето проводила на даче, и бабушка научила меня плавать, лазить по деревьям и по заборам, отбиваться от коз, – вспоминает Наталья. – После выхода на пенсию у нее обострилась астма, но она сказала: «Ерунда, я буду лечиться йогой». Она была спортивная, плавала до 80 лет». Родственница ведущей прожила больше 100 лет – Наталья надеется, что потомки последуют ее примеру.

НЮШЕ - РАСШИРЕНИЕ РЕПЕРТУАРА

Родители певицы – музыканты, и музыкальный вкус она имела возможность развивать с детства. Ей нравились англоязычные исполнители: Уитни Хьюстон, Майкл Джексона, группа Queen. Но на своих первых выступлениях девочка пела другие песни, ведь выступала она перед любимыми бабушкой и дедушкой. «У бабушки (папиной мамы) на тумбочке всегда были аккуратно сложены платочки. У нее этих платочков был целый арсенал! – вспоминает певица. – И так как больше ничего подходящего не было, я эти платочки использовала в хвост и в гриву. Я их надевала как юбку, как кофту, повязывала платочек сверху – это был мой сценический наряд. Стелила полотенце – это была импровизированная сцена. Брала расческу вместо микрофона и выходила. У бабушки с дедушкой было не так много музыки. Дедушка слушал «блатняк». А бабушка слушала Надежду Кадышеву. А еще у них была кассета с песней «Касабланка». Ее я пела бабушке. Дедушке я пела: «Мой номер 245, на телогреечке печать...» Я точно знала: мне нужно угодить и дедушке, и бабушке. Поэтому бабушке я пела одно, потом переодевалась, снимала верхний платочек и уже другое пела дедушке. Ну а потом начала постепенно расширять свой репертуар...»

НАТАЛЬЕ ВОДЯНОВОЙ - БИЗНЕС-ИДЕЮ

Супермодель не только не стесняется своих новгородских корней – она с гордостью представляет родных знаменитостям. И считает, что таланты родственников достойны того, чтобы о них знал весь мир. Бабушка Натальи Лариса Гавриловна, которую модель ласково зовет бабуничкой, прекрасно вышивает. Стены ее квартиры украшены вышитыми ею гобеленами. Модель с удовольствием показывает работы бабушки на своей страничке в Интернете. А недавно выяснилось, что таланты Ларисы Гавриловны может оценить весь мир! Британский обувной бренд Malone Souliers создал на основе ее вышивок целую коллекцию обуви. Получившиеся туфли уже примерили Ксения Собчак, Яна Рудковская и другие российские звезды. Вместе с некоторыми из них модель заехала в гости к бабушке в Нижний Новгород, как она говорит, «чтобы показать, как она теперь вдохновляет дизайнеров по всему миру». Надо сказать, что высокие гости пришли от бабушки-рукодельницы в восторг. Яна Рудковская позже написала, что встреча с чаем и яблочным вареньем вышла необычайно трогательной.