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← Никита Пресняков: «Я не похож ни на кого»

Знакомые ноты нового «Голоса»

 Голос

Среди тех, кто пришел на «слепые прослушивания» в шоу «Голос», есть люди, которые вызывают особый интерес. Кто-то уже известен публике по другим проектам, кто-то интригует родственными связями. Мы решили разузнать побольше о самых обсуждаемых претендентах на участие в шоу. И выяснили, что у каждого из них есть свой секрет!

ВНЕЗАПНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ АНТОНА ЛАВРЕНТЬЕВА

Когда ведущий проекта «Орел и решка. Шопинг» внезапно запел, многие удивились: зачем это успешному тележурналисту? Однако сам Антон говорит, что всё произошло с точностью до наоборот: это на телевидение он пришел, уже будучи опытным музыкантом. «Музыкой я занимаюсь 27 лет своей жизни, – признается Лаврентьев. – Работал в уважаемых коллективах: хоре имени Локтева, хоре Большого театра, занимался с преподавателями в «Гнесинке». Песни пишу с 18 лет». Музыкальное дарование ведущего частично использовалось и в самой передаче «Орел и решка». «Во время съемок шоу в Мадриде я купил гитару – это же родина испанской гитары. И специально для программы сочинил песню про Мадрид, – вспоминает он. – Потом мы поехали в Барселону, и я написал там песню и показал ее режиссеру. Мы ее записали и вставили в программу. Песня вышла в эфир, мы поехали в следующий город. Там я тоже написал песню. Состояние такое было. Писалось. Но эту песню мы решили не включать. А потом, после выхода программы, люди стали писать, мол, мы хотим еще песен. И пошло-поехало, в каждом новом городе у меня было три дня на то, чтобы написать новую песню». Два года Лаврентьев ездил по разным странам, в каждом городе писал посвященные этому месту песни, но всё-таки основная тема передачи была далека от музыки. А Антон в конце концов понял, что хочет заниматься именно ей. Тогда он ушел из программы и посвятил себя любимому делу. Кстати, резкие перемены ожидали его и в личной жизни. Отдохнув от бесконечных переездов, он понял, что не хочет... жениться на своей девушке, свадьба с которой была запланирована через несколько месяцев! «Мы с Ирой были вместе год. Но это был год, который я провел в постоянных путешествиях, – признается ведущий. –Я приезжал в Москву на неделю, а потом снова улетал в командировку. Наши отношения были урывками. А далее всё наше общение заключалось в переписке и звонках. Когда я вернулся в Москву насовсем, стал видеться и общаться с Ирой каждый день, то понял, что она не мой человек». В итоге Антон нашел новую девушку, выпустил музыкальный альбом и пришел на шоу «Голос», где попал в команду Пелагеи.

 

СЕМЕЙНАЯ МЕЧТА НИНО НИНИДЗЕ

Дочь знаменитой «небесной ласточки» Ии Нинидзе выросла вовсе не в тепличных условиях. «Я родилась в Тбилиси в 1991 году, когда шла война, – рассказывает Нино. – Не было света, горячей воды, а холодная подавалась изредка. Что такое батареи, я узнала, только когда мы переехали в Москву, а мне к тому времени уже исполнилось 5 лет. В Грузии у нас отопления не было. А зимы были студеные, мороз пронизывал до костей. Мы спали одетыми на одной кровати, прижавшись друг к другу: я, мама и мой старший брат Георгий. Но даже в этой, мягко говоря, сложной ситуации мама создала такую атмосферу, что мы умудрялись шутить и верить в лучшее». Позже Ию Нинидзе пригласили в московский театр «Летучая мышь». Но в столице у Нино с братом начались другие проблемы. «Я пошла учиться в грузинскую школу. Надо сказать, что я плохо говорила по-русски. В нашем языке нет рода, и поэтому я часто путала «он» и «она». Подумав, я попросила маму перевести меня в русскую школу, чтобы я могла освоить язык», – рассказывает артистка. Желание пойти по стопам матери у нее возникло не сразу. Ия Борисовна была твердо уверена, что Нино должна стать певицей. А сама Нино думала и о балете, и о карьере художницы, но в конце концов выбрала ВГИК. И строго-настрого запретила знаменитой маме за себя просить. Но мечта Ии Нинидзе о дочке-певице сбылась всё равно. Голос молодой актрисы однажды услышал Михаил Швыдкой – художественный руководитель Театра мюзикла – и немедленно пригласил ее в свою труппу. Так что петь Нино умеет – скоро зрители «Голоса» смогут убедиться в этом сами. Кстати, попробовать себя в новом качестве артистку уговорил муж – актер Кирилл Плетнев. «Кирилл был инициатором того, чтобы я отправила заявку на участие в «Голосе», – говорит она. – Теперь он поддерживает меня. Он сказал: «Ты королева!» – это очень емко». Даже в случае неудачи на проекте актриса вряд ли забросит новое увлечение – у нее появилась идея создать собственную группу.

НАСТАВНИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ АРСЕНИЯ БОРОДИНА

Арсений, который участвовал в «Фабрике звезд-6» и победил в проекте «Главная сцена» известным себя не считает. Между тем трудно назвать его неопытным музыкантом – петь Бородин начал в 6 лет. «В тот период мои родители заметили, что я, маленький, бегаю по квартире и напеваю про себя слова современных песен, – рассказывает он. – Было принято решение отдать меня в музыкальное учебное заведение. В итоге 11 лет я прозанимался в театрально-вокальной школе «Акцент». Потом в моей жизни была «Фабрика звезд», работа в бойз-бенде «Челси». Арсений должен очень хорошо понимать своего наставника в «Голосе» Диму Билана: у Бородина тоже есть опыт преподавательской деятельности. Причем педагогические качества в молодом человеке открыла Алла Пугачева. «Группу «Челси» пригласили на мастер-класс в школу Аллы Борисовны, – рассказывает музыкант. – Мы должны были рассказать детям мотивационные истории, чтобы те продолжали обучение и не бросали это непростое ремесло. Я помню себя: у меня у самого несколько раз было желание всё бросить – хорошо, что я выстоял. У ребят из «Челси» не получилось прийти на занятие. Так вышло, что я пришел один, даже не зная, что это за школа. В этот день у меня по дороге сломалась машина, я ее бросил, пересел на метро, опаздывал минут на 10. Мне звонит концертный директор и говорит, что я офигел и меня ждет Алла Борисовна. Я сижу, не понимаю, при чем тут Пугачева, и тут он мне говорит, что это, оказывается, ее школа. Приехал, извинился, и Алла Борисовна, с юмором начав наш диалог, попросила рассказать ребятам, что же такое «Челси». Я ответил, что будет нечестно говорить о группе, когда нет коллег, и предложил рассказать про себя. Алла Борисовна предложила спеть. После моего выступления она сказала детям: «Вот, смотрите, как можно петь русскую музыку модно». Я был очень сильно удивлен. В итоге мне предложили поработать с детьми».

 

КОВАРНЫЕ ПЛАНЫ ФИЛИППА БАЛЬЗАНО

Российской публике этот певец известен прежде всего как бывший муж самой скандальной участницы «Голоса-2» Наргиз Закировой и отец ее младшей дочери Лейлы. Супруги были вместе почти 20 лет, для Наргиз брак стал третьим. «С Филиппом мы познакомились благодаря моему второму супругу Ернуру, – рассказывала певица. – В то время мы собирались разводиться, и вдруг он звонит и приглашает меня в ресторан. Я поехала, как потом выяснилось, навстречу своей судьбе». В том ресторане она встретилась с Филиппом, тоже певцом. Оба оказались эмигрантами – семья Филиппа приехала в Нью-Йорк с Сицилии, когда ему было 9 лет, а Наргиз перебралась в США из Узбекистана. Певица признавалась, что муж помог ей пережить тяжелые времена. А когда она побрилась наголо, в знак поддержки сделал то же самое, хотя до этого обладал густой шевелюрой до пояса. С тех пор он так и не поменял прическу, а вот брак распался. И Филипп, и Наргиз долго не могли прийти к мирному соглашению, но, как утверждает певец, сейчас всё в порядке. Правда, светские сплетники подозревают, что на проект он пошел специально, чтобы позлить бывшую жену, но сам Филипп говорит, что просто любит Россию. «Последние 30 лет я работаю с русскими клубами, русскими артистами. Все мои друзья – русские. У меня четыре русских ребенка от четырех русских жен. И сейчас я чувствую себя больше русским, чем итальянцем или американцем, – признается он. – У меня нет привязанностей ни к Италии, ни к Америке. Что касается Наргиз, то мы уладили с ней все проблемы. Она мне постоянно пишет, переживает. Она была моим лучшим другом последние 20 лет. И она останется им на всю мою жизнь».

Метки: в России, СМИ

Опубликовано: 30.09.2017 в 10:42 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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