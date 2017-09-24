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Никита Пресняков: «Я не похож ни на кого»

Пресняков

Еще недавно вся страна активно обсуждала оригинальную свадьбу Никиты Преснякова, и вот внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова вновь дал повод поговорить о себе – на этот раз более творческий. Никита получил роль Треплева в интеллектуально-драматическом мюзикле «Чайка», который поставил в столичном «Театре Луны» корейский режиссер Те Сик Кан. «Про Преснякова одно могу сказать: он хорошо играет!» – отмечает художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов. А Никита поделился своими впечатлениями от работы на сцене с нашим корреспондентом. И заодно признался, почему вообще не говорит о родственниках и жалеет о своем участии в шоу «Точь-в-точь».

«МОИ ДРУЗЬЯ - ПРОСТЫЕ ПАЦАНЫ СО ДВОРА»
– Никита, что Ваши родные сказали, когда узнали, что Вы дали согласие играть в мюзикле «Чайка» в «Театре Луны»?
– Не цепляйтесь к этому, пожалуйста! Я понимаю, что это такой маркетинговый ход. Но я о родственных связях не разговариваю – вообще! 
– Тогда я по-другому спрошу. Вы играете Константина Треплева, сына Ирины Аркадиной. Он постоянно смотрит на маму-актрису и думает: «А я-то талантливый или нет? Почему все восторгаются ими, а мой талант не замечают?» Ваши близкие – успешные, очень известные артисты. Вы ощущаете себя отдельной творческой единицей или частью чего-то семейного?
– С детства стараюсь отстраняться от всего этого. Я отдаю себе отчет в том, что не похож ни на кого – хотя бы по тому, что у меня в голове. Не знаю, есть ли еще у кого-то такое восприятие мира. И с детства у меня свой круг общения: мои друзья – это простые пацаны со двора, из деревни…
– А желания поработать с родными нет? Ведь Вы не только музыкант, но и клипмейкер...
– Я больше не хочу с ними связываться в плане творчества. Все считают, что они меня тянут за уши или я умоляю, чтобы они меня взяли. На самом же деле, например, папа говорит: «Есть офигенная драйвовая песня, давай сделаем». Я ее слушаю, и она действительно офигенная. Чтобы она достойно звучала, мы с моей группой «Multiverse» ее переигрываем: перезаписываем гитару, барабаны... А в итоге получается, что «отец тянет сынка», хотя здесь всё было наоборот. Я для себя понял, что это лишние шаги. Они были, скорее, для того, чтобы не обидеть мать и отца. Раньше мне было неудобно им отказывать, а теперь приходится, потому что я знаю, во что это выливается. 

«НАЧАЛ СЧИТАТЬ СЕБЯ ПАРШИВЫМ АКТЁРОМ»
– У Вас нет опасения, что так увлечетесь театром, что Ваше основное занятие – музыка, группа «Multiverse» – отойдет на второй план? 
– Музыка никогда не отойдет на второй план, потому что это жизненная цель. Она пока еще не приносит особого дохода, но ради нее я готов на многое. Например, чтобы содержать группу, снимать клипы, я делаю и другую работу: мне дают на монтаж какие-то проекты, я работаю ночами, почти не сплю, потом встаю и иду на репетицию своей группы. Только так, когда ты отдаешь все силы, можно ожидать качественный материал.
– Ваша супруга Алена – единомышленница в этом вопросе? Не гонит Вас на «нормальную» работу?
– Алена очень меня поддержала как раз в театральном проекте – убеждала, чтобы я не бросал его, хотя мне всё не так просто давалось...
– В чем были главные сложности?
– В свое время я занимался актерским мастерством. Например, в Казахстане снимался в фильме «Охота за призраком», и там весь съемочный период с нами каждый день работал профессор, преподаватель школы-студии МХАТ. Но с того момента прошло много времени, я отвык от этой школы и вначале не мог найти себя рядом с актерами на сцене. Был даже момент, когда начал считать себя паршивым актером, решил, что театр – это вообще не мое. 

Я ЖЕ МЫСЛЮ МУЗЫКОЙ…
– А как Вы попали в этот спектакль?
– Режиссер Те Сик увидел, как я выступаю в проекте «Точь-в-точь» на «Первом канале». Ему понравилось, как я показал Фредди Меркьюри. Он нашел меня и сказал: «У тебя это прикольно получается – возможно, и у нас получится, приходи!» Я пришел, прочитал монолог, попел, и начались репетиции. Но лето выдалось жестким, в том числе это было связано с личной жизнью (прошедшим летом Никита Пресняков женился. – Прим. авт.), поэтому репетициям спектакля времени уделял мало. А когда стал посвободнее, пришел в театр и увидел, что пьеса уже практически поставлена. Мне тяжело было войти в нее, я понимал, что торможу весь процесс, очень переживал из-за этого, даже хотел уйти. К счастью, в команде появился еще один режиссер, Артем Каграманян, который стал отдельно со мной заниматься, и под конец репетиций я почувствовал уверенность.

«МЫ УЧИЛИСЬ ЛЕТАТЬ»
– Нет ли планов вновь принять участие в каких-то телепроектах? Ведь Вы стали победителем шоу «Точь-в-точь. Суперсезон», участвовали в «Главной сцене»...
– Теперь, когда я смотрю эти проекты, смеюсь и… о многом жалею. Сейчас молодежь очень предвзято относится ко всему, что связано с телевизором. Я всегда хотел делать рок-музыку, но не думал, что эта аудитория так предвзято относится к телеку. Теперь я это понимаю и уже сам перестал смотреть телевизор.
А с «Главной сценой» вообще получилась неприятная история. Мы с группой решили, что нам нужно где-то показывать свою музыку, и пришли на проект, о чем я ни слова не сказал своим родным. Мы думали, что там можно продемонстрировать свой материал, а в итоге получили список песен, из которых нужно выбирать. Все песни были русские (а я не привык петь на русском, там другое извлечение звуков и прочее) и довольно ограниченного формата, типа Людмилы Зыкиной или «Мумий Тролля». Ничего такого, что можно было круто сделать в нашем жанре (за исключением песни «Прекрасное далёко», которую мы сейчас уже наработали и иногда играем на фестивалях). Получилось, что мы зашли в рамки чужого материала, где не можем продемонстрировать себя на сто процентов. А дальше было и вовсе непонятно. В жюри пригласили моего отца, не сказав мне об этом ни слова, а, возможно, не сказав и ему, что мы там выступаем. В итоге получается: отец сидит в жюри, сын играет на сцене – значит, всё куплено. Хотя на самом деле это было не так. Мы решили больше не соваться на телек.
– Напоследок вспомним о Вашей свадьбе с Аленой Красновой. Торжество получилось очень необычным – в стиле комикса, в котором вы с невестой боролись со злом. А какой момент Вам запомнился больше всего?
– Главной «фишкой» нашей свадьбы стал первый танец, который мы репетировали с артистами и режиссером из Центра циркового искусства. Мы в буквальном смысле учились летать, и это было нелегко! Для нас обоих это был первый подобный опыт. Такой формат танца был выбран не случайно, ведь в нашей параллельной реальности (на страницах комикса) мы действительно парили над землей. Без полета в действительности было не обойтись.

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 24.09.2017 в 17:26 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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