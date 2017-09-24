Вот, новый перевод!

30 сентября – Международный день переводчика. Все артисты, которые когда-либо бывали на зарубежных гастролях или снимались в фильмах совместного производства, знают, какими ценными являются эти специалисты. А мы узнали, что благодаря наличию переводчика можно...

...Обрести семейное счастье

С переводчиком-арабистом Татьяной Правдиной Зиновий Гердт познакомился перед гастролями по Египту, Сирии и Ливану, куда он отправлялся с Театром кукол Образцова. «Первое впечатление было не самое позитивное, – признавалась Татьяна Александровна. – Пришла знакомиться с администратором театра, чтобы получить указания. Окинул оценивающим взглядом (мне тогда было 32 – молодая, спортивная). «Подходит!» – говорит. Думаю, ну и нравы, что за фривольные формулировки. Дальше – больше. Иду знакомиться с труппой. И тут Гердт протягивает мне руку и выдает: «Дети есть?» Я: «Да». Он: «Сколько лет?» Я: «Два года». Он: «Годится!» Я опешила от такой развязности. Потом Зяма рассказывал, что, когда увидел меня, внутренний голос ему сказал: «Будет твоей женой!» Вот он и решил тут же навести справки – что да как. В поездке он очень активно за мной ухаживал, чем удивил весь театр. Когда вернулись с тех гастролей, условились встретиться на следующий день. И с того дня не расставались 36 лет. Мы соединились естественным путем и ссорились, только если ехали в одном автомобиле». По определению Зиновия Ефимовича, Татьяна стала его «окончательной женой» (а женат актер был трижды) – с ней он счастливо прожил до своего последнего дня.

...Не погибнуть от жажды

Александру Ширвиндту во время гастролей по Европе с переводчиком повезло меньше. Просто никто не предполагал, что при перелете из Милана в Прагу через Цюрих части советского театрального коллектива не хватит мест в самолете до Чехии и придется провести ночь в швейцарском аэропорту. Переводчика среди оставшихся десяти смельчаков не было, зато был главный осветитель театра Арон Намиот, про которого кто-то сказал, что он знает какой-то иностранный язык. Свои знания ему пришлось проявить, когда оставшиеся захотели пить и есть. «Решение было такое: при помощи Намиота и главного дирижера Кремера, которые в складчину могли чего-нибудь сказать по-немецки, просить холодной воды со льдом и запить этой водой один кекс, случайно вынесенный кем-то с рейса Милан – Цюрих, – вспоминает Ширвиндт. – Переговоры с барменом были долгие не только из-за слабого знания ходоками немецкого языка, но и из-за полного непонимания барменом смысла просьбы. Он начал предлагать любые прохладительные напитки, но стойкие Намиот и Кремер объясняли бармену, что валюты временно нет. Тогда бармен, сообразив, что мы транзитные пассажиры, неспешно сказал, что можно платить любой валютой. На что ходоки объяснили, что у господ нет никакой валюты. Бармен спросил, откуда свалился ему на голову этот ночной табор. Ему с гордостью показали советский паспорт. Он вздохнул и сказал, что готов из сострадания и для экзотики напоить коллектив сырой водой на советские деньги. На что ходоки, ухмыльнувшись, сказали, что и советских денег ни у кого нет. Бармен ошалело оглянулся и принес на подносе десять хрустальных бокалов со льдом. Благодарный Кремер, подмигнув коллективу, вынул из глубоких штанин заветный металлический рубль с Ильичом на фасаде и торжественно вручил бармену. Бармен взглянул на барельеф и, с восторгом пожав Кремеру руку, воскликнул: «О! Муссолини!»

...Выйти замуж

Многие телезрители запомнили яркую бразильскую певицу Габриэлу, которая принимала участие в шоу «Голос». В Россию она перебралась за несколько лет до этого – благодаря любви и... дружескому переводу. «Я приехала в Москву на гастроли в составе коллектива из 37 человек. Мы представляли бразильскую культуру: танцы, песни, боевые искусства, – вспоминает Габриэла. – Будущий муж был зрителем и после окончания подошел ко мне с комплиментами. Если честно, я ничего не поняла из того, что Виталий говорил: по-русски на тот момент не знала ни слова, английский тоже неважный. Но со мной рядом был друг – он мне переводил с английского на португальский. В общем, Виталий пригласил меня в ресторан. Получается, на первое свидание мы пошли втроем. Я тогда два месяца провела в России, и всё это время мы всюду ходили втроем: я, будущий муж и мой друг. Потом приятель позвонил и сказал, что больше не может ходить за нами хвостом, устал переводить все наши разговоры. Но к тому моменту Виталий научился немного говорить на португальском. Свадьбу сыграли спустя два года после знакомства».

...Научиться торговаться

Дарья Донцова сама работала переводчицей с французского. Окончив МГУ, будущая писательница несколько лет трудилась в советском консульстве в Сирии, куда ее устроил родственник. Жила Дарья в одном из арабских домов, где быстро познакомилась с соседкой по имени Сухилья, которую до сих пор вспоминает с благодарностью. «Ее французский язык оставлял желать лучшего, зато я моментально освоила азы арабского и диалог на рынке способна была вести на языке сирийцев, – рассказывает Донцова. – Помню кое-какие обороты и сегодня. Как-то мы с мужем на отдыхе в Тунисе решили купить золотую цепочку. В арабском мире принято торговаться, я после Сирии делаю это виртуозно и очень хорошо знаю, если торговец начинает орать: «Ты грабишь мою семью и детей», – нужно незамедлительно уходить. Следующий этап: лавочник бежит за вами и называет приемлемую цену. В Тунисе я, естественно, разговаривала на французском языке. Сбив цену за украшение с трехсот долларов до пятидесяти, я утомилась и стала пить воду. Торговец ухмыльнулся и спросил у хозяина по-арабски: «Ну и до какой суммы скинуть цену?» «Можешь до двадцати», – зевнул тот. Араб снова повернулся ко мне: «Последнее тебе слово – сорок!» Я отозвалась на его родном языке: «Не обманывай! Хозяин велел отдать цепочку за двадцать!» Лавочник чуть не умер, он принялся тыкать в меня пальцем и орать: «Эта! Эта! Эта говорит по-нашему». В результате на меня пришло смотреть полрынка».

...Снова стать отцом

Игорь Золотовицкий не скрывает, что благодаря переводчику у них с женой появился... второй ребенок. В 1980-е годы актер гастролировал по Европе со спектаклем «Чинзано». Постановка гремела, но гонорары актерам не платили – только суточные, так что материальное положение Золотовицкого было очень скромным. «Наконец в финансовом плане нам крупно повезло, – вспоминает он. – В Париже мы подружились с переводчицей – красавицей-мулаткой Эвлин. Мало того что она организовала нам гастроли на своей родине – на острове Мартиника, так еще сумела договориться с владельцем театральной школы в Париже о том, чтобы мы начали там преподавать. Он заключил с нами долгосрочный договор. Так на протяжении нескольких лет я постоянно ездил в Париж проводить занятия. Соответственно, финансовое положение стало налаживаться: семью смог содержать, со временем решились с Верой на второго ребенка».

...Стать актрисой

У Лизы Арзамасовой собственный переводчик есть с рождения: ее мама Юлия – переводчик с английского. Она серьезно отнеслась к желанию четырехлетней дочки стать актрисой и терпеливо ездила с ней по кастингам и съемочным площадкам, а потом и вовсе стала Лизиным директором и ассистентом, за что дочка ей очень благодарна. Впрочем, Арзамасова-старшая вовсе не считает, что ей пришлось чем-то пожертвовать, ведь она даже от любимых переводов не отказалась. «Я выбрала для себя очень удобную форму деятельности – письменные переводы. Я не должна сидеть в офисе с 9 до 6, могу в поездки брать ноутбук, замечательно гулять там с Лизой по съемочной площадке, а ночью работать», – говорит Юлия. И признается, что 22-летняя дочь до сих пор нуждается в ее внимании: «Лиза с 14 лет играет Джульетту, и я не пропустила еще ни одного спектакля. Она очень просит, чтобы я сидела в зале, но мне это дается непросто. Почему-то монолог Джульетты и беседу с кормилицей я вообще не могу смотреть, пытаюсь улизнуть. Потом помреж мне звонит: «Юль, там уже идет следующая сцена, возвращайся». Лиза непременно спросит: «Мам, как тебе сегодня спектакль?» – и надо ответить».