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Разные намерения Тархановой и Орлова

пара

В сериале «Благие намерения» Глафира Тарханова и Дмитрий Орлов играют враждующих супругов. В жизни актеры не враждуют, но некоторые моменты их биографий абсолютно противоположны.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ: СЧАСТЛИВАЯ И НЕСЧАСТНАЯ

Все треволнения первого чувства Дмитрий успешно преодолел благодаря родителям. Первая любовь накрыла его еще в детском саду. Объектом стала любимая воспитательница – тетя Маша. Причем намерения у ребенка были самые серьезные – ничего легкомысленного, только законный брак! «Я так хотел, чтобы она вышла за меня замуж, что устраивал истерики, – признается актер. – Меня не могли успокоить, я со всеми говорил об этом». Его родители придумали оригинальный ход. «Мои мудрые родители испекли большой торт, принесли в садик, и мы всей группой отметили свадьбу. И я абсолютно успокоился», – вспоминает Дмитрий.
В том, что ее первая школьная любовь оказалась неудачной, Глафира долгое время винила младшую сестру. И дело не в соперничестве. Просто Иллария родилась, когда Глафире было 14 лет, и в домашние обязанности подростка тут же включили прогулки с младенцем. Самый симпатичный парень в классе обратил на Глашу внимание, но... «Каждый раз, как только я собиралась на улицу, мама говорила: «Вы же с твоим мальчиком всё равно идете гулять – возьмите с собой ребенка», – вспоминает актриса. – Я катила коляску с Ларой и постоянно ловила на себе косые взгляды – казалось, все вокруг на меня смотрят и думают: «Такая молодая, а уже с ребенком!» Если бы гуляла с сестрой одна, не обращала бы внимания, но рядом шел парень, который мне нравился, и реакция окружающих его сильно напрягала. Вернувшись домой, рыдала в подушку. Так продолжалось какое-то время, а потом он просто перестал звонить. Я переживала года полтора, не меньше...»

ИЗВЕСТНОСТЬ: ПРИЯТНАЯ И НЕОЖИДАННАЯ

На театральную сцену Дмитрия привел непоседливый характер: намучившись с гиперактивным ребенком, его мама где-то услышала, что именно такие нужны в театральной студии. Там-то парня и настиг первый успех. В 9-м классе Дмитрий участвовал в спектакле «Прощай, овраг». «Я играл концептуальную роль – хромую собаку, которая была влюблена в немую собаку, – рассказывает актер. – Моя хромота, прошу заметить, была решена через брейк-данс. Действие происходило в перестроечное время, я погибал. Собаки оказывались на собачьих небесах. Спектакль был сентиментальным и производил на одноклассниц и ровесниц из других школ неизгладимое впечатление. Учителя приходили к нам в гримерку заплаканные. Как сейчас понимаю, у меня даже началась звездная болезнь. Идешь из 123-й школы мимо 31-й, и все девчонки в один голос: «Смотрите! Это он!» А ты, такой крутой, шествуешь дальше…»

Глафира выросла в театральной семье: ее родители – артисты Москонцерта. Первый киноопыт девушка обрела еще в школе: отчим привел ее в массовку фильма «Сибирский цирюльник». Но известность пришла к актрисе гораздо позже – она к тому времени давно окончила театральный институт и снялась в нескольких сериалах. Тогда на экраны вышел сериал «Громовы» с ее участием. Но Глафире было не до того, чтобы любоваться собой на экране телевизора: она как раз ожидала первого ребенка. «Я тщательно готовилась к родам, много читала, ходила на курсы, – вспоминает актриса. – Договорилась с акушеркой: как только начнется, позвоню, и она приедет. А в роддом отправимся уже на последнем этапе, чтобы избежать стимуляции и анестезии. Так и сделали. К роддому подъехали, когда перерывов между схватками уже практически не было. Приехали, а там всё закрыто: у медперсонала пересменка. Как бедный муж перепугался! Бегал вокруг, стучал во все окна и двери. Наконец нас впустили. Увидев меня, медсестра в приемном отделении расцвела: «Ой, это вы! Мы всей семьей «Громовых» смотрим! Скажите, а там всё хорошо будет? Как у вашей Насти и ее братьев судьба сложится?» Вот так и накрыла слава – в самый неподходящий момент...» Второго, третьего и четвертого детей актриса решила рожать дома.

ЭКСТРИМ НА СЪЁМКАХ: ФИЗИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

Дмитрий не боится рисковать ради роли и обычно отказывается от дублеров. По его словам, это придает работе драйва и позволяет максимально вжиться в образ героя. Актер даже прошел обучение в школе каскадеров. Но однажды на съемках это ему не помогло. Орлов должен был выполнить довольно простой трюк – выпрыгнуть из окна горящего дома. Правда, высота была нешуточной – с пятиэтажный дом. На земле заботливо расстелили специальные матрасы. Однако неприятности пришли с другой стороны. Декораторы не учли, что Орлов – довольно высокий мужчина, и неправильно рассчитали высоту окна! Во время репетиций актер решал эту проблему просто: пригибался. Но стоило прозвучать команде «Мотор!», как Дмитрий вжился в роль, напрочь забыл все технические хитрости и, прыгая, крепко ударился головой об откос окна. К счастью, актер не забыл правильно сгруппироваться, и окончился прыжок благополучно. Но вот с травмой головы пришлось обратиться к врачу.

Глафира играет в основном в мелодрамах, где экстрима не так много. Но она как раз считает, что дублер ей нужен – для любовных сцен. Дело в том, что актриса категорически отказывается раздеваться в кадре. Во-первых, против этого ее муж, актер Алексей Фадеев. Возможно, он вспоминает, как трудно им двоим далась вполне невинная романтическая сцена в фильме «Главный калибр». Молодые люди играли влюбленных – и вскоре заметили, что неравнодушны друг к другу уже по-настоящему. «В один из дней мы признались друг другу в любви, а наутро нам предстояло сыграть то же самое перед камерой, – рассказывает Глафира. – И всё: полный затык! Ничего не получается. Режиссер в недоумении: «Ребята, что с вами происходит? Были же эпизоды посложнее – и оба прекрасно справлялись!» А причина была проста: мы не хотели ни с кем делиться нашими чувствами». После выхода фильма влюбленные поженились, и в первый же год совместной жизни их ожидало испытание – актрису позвали в картину «Любовники». «Лешу повергло в шок уже само название, – вспоминает она. – Началось выяснение отношений, да такое, что искры летели. А мне и без домашних стычек было очень тяжело: только вышла замуж, безумно люблю мужа, а перед камерой приходится играть страсть со взрослым дяденькой. О том, что я не буду обнажаться, а в постельных сценах вместо меня будет сниматься дублерша, договорилась с режиссером еще на берегу. Но вот снимаем прелюдию к сцене страсти, я сижу на кровати в комбинации и слышу команду: «Приспусти бретельку! Еще!» Вскакиваю: «Вы же обещали! Я не могу!» Когда «Любовники» вышли на экран, ни я, ни Леша смотреть фильм не стали. Тогда же приняли решение, что впредь в проектах, где есть откровенные сцены, я сниматься не буду... Каждый сам определяет для себя рамки дозволенного. Кино с постельными сценами – это кино не со мной. Мое тело принадлежит только мужу».

Метки: в России, СМИ, Кино

Опубликовано: 24.09.2017 в 10:30 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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