«Жди меня» - и я вернусь...

Самая трогательная программа, по слухам, больше не будет выходить в эфире «Первого канала». Причины называются разные, однако они не утешают зрителей. Создатели уверяют, что передача «Жди меня» продолжит свое существование, но где она появится в дальнейшем, еще неизвестно. А пока решается судьба проекта, мы решили вспомнить интересные факты из его истории.

КТО-КТО... АГНИЯ БАРТО!

Идея передачи, которая поможет людям искать друг друга, появилась благодаря знаменитой детской писательнице Агнии Барто, автору всем известных стихотворений «Наша Таня громко плачет» и «Уронили мишку на пол». Агния Львовна часто выступала в детских домах, а в 1947 году вышла ее поэма «Звенигород» о воспитанниках подмосковного детдома. Однажды писательнице пришло письмо от женщины, которая во время войны потеряла восьмилетнюю дочь. Прочитав «Звенигород», женщина подумала, что девочка, возможно, не погибла, а тоже попала в детдом. Барто обратилась в милицию, и совместными усилиями ребенка действительно нашли. После этого писательнице стали приходить письма и от других людей, которых война разлучила с близкими. Эти письма Агния Барто зачитывала в эфире радиостанции «Маяк» – так появилась программа «Ищу человека». В 1998 году такой проект решили создать и на телевидении.

БОКАЛЫ ИГОРЯ КВАШИ

Истории о людях, которых судьба на долгие годы разлучила, часто заставляли зрителей плакать. Однако на самих съемках передачи «Жди меня» случались и смешные накладки. Например, однажды на съемках сюжета, связанного с Абхазией, из-за кулис, по сценарию, выехал стол с вином и закусками. Ведущий передачи Игорь Кваша должен был сказать: «Давайте выпьем!» – и поднять бокал. Однако пить оказалось не из чего – реквизиторы забыли поставить бокалы на стол. К счастью, администратор программы быстро спасла ситуацию, выдав актеру пластиковые стаканчики. Но на этом история не закончилась. Через некоторое время на съемку в ГУМ одна из зрительниц пришла с коробкой новых фужеров. А то, мол, у бедного Кваши даже выпить не из чего!

ЭКЗАМЕН ДЛЯ СЕРГЕЯ НИКОНЕНКО

В программу обращались не только обычные люди. С ее помощью искали своих близких режиссер Алла Сурикова, актер Михаил Глузский, актриса Лариса Малеванная. А для актера Сергея Никоненко поиск дедушки обернулся временной сменой работы! Мария Шукшина, которая вела программу на тот момент, вспоминает: «Сергей Петрович Никоненко обратился к нам с просьбой помочь разыскать его дедушку, который очень давно эмигрировал в Америку. Дедушка, скорее всего, уже умер, а вот родственники должны где-то быть. Выезжал он в Америку через Шанхай, оттуда нам предоставили архивы регистрации всех эмигрантов. Сергей Петрович нашел отметку о своем дедушке, но дальнейший поиск еще ведется. Этот случай и сыграл свою роль. Буквально накануне съемок Игорь Владимирович Кваша попал в больницу. Отменять съемки было поздно, пришлось срочно искать замену. Никоненко понравился нашему главному редактору, и он его пригласил провести программу. Вы представляете, этот профессионал, настоящий ас, вышел из студии совершенно бледный и перепуганный. Всё-таки работа на телевидении сильно отличается от кино. Те съемки держались практически на мне, но все остались довольны».

ВДОХНОВЕНИЕ ОТ ЧУЛПАН ХАМАТОВОЙ

Чулпан, которая некоторое время заменяла Марию Шукшину в качестве ведущей «Жди меня», внесла неоценимый вклад в поисковые работы. Она подала волонтерам идею создания компьютерной базы писем. Если люди ищут друг друга, на этапе, когда письма приходят в программу, компьютер их соединяет. «Идея началась с рассказа Чулпан Хаматовой, которая тогда не имела никакого отношения к программе, – рассказывал продюсер программы Сергей Кушнерев. – Она рассказала про подругу, с которой они потерялись. Чулпан очень хотела найти ее, но никак не могла. Однажды на каком-то вокзале они случайно встретились. Бросились друг другу на шею, обнялись, но так были рады, что опять забыли обменяться адресами. И опять потерялись. Прошло еще три года, и опять они встретились как-то случайно... И опять забыли обменяться адресами. «И тогда, – рассказывает Чулпан, – я начала думать: где я ее могу встретить в следующий раз?» Отсюда родилась очень простая мысль: если бы было какое-то одно место, где все могли бы встретиться, то потерявшиеся находились бы гораздо быстрее. Но такое место невозможно, потому что люди живут по всему миру. Тогда это место стало виртуальным – сайт программы «Жди меня».

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

В мире осталось всего два места, где сотрудники передачи «Жди меня» и волонтеры никого не ищут! Это Антигуа и Кабо-Верде. Если в самом начале существования программы находились 10–15 человек в месяц, то сейчас находится примерно один человек в час, а в день бывает и тысяча. Но иногда бессильны даже самые современные технологии и самая развитая сеть информаторов. Бывает так, что информации для поиска слишком мало. Однако и в таких случаях люди находили друг друга в эфире «Жди меня»! Сотрудники программы рассказывают: «Однажды в передачу обратилась женщина, которая узнала, что больше 60 лет назад ее, двухлетнюю девочку, подобрали на вокзале в Бердичеве. Со слов приемных родителей было понятно, что она потерялась и что, судя по всему, где-то там, на вокзале, осталась ее сестра. Всю жизнь эта женщина надеялась ее встретить. Но как искать, если не известны ни фамилия, ни место рождения, – память двухлетнего ребенка не сохранила практически ничего. Единственный выход – рассказать эту историю в программе: вдруг кому-то она покажется знакомой. Так и поступили. Отозвались очень разные люди, каждый из которых узнал в истории этой женщины что-то свое… Часть откликов отпала сразу – те, где были явные несовпадения. Осталось несколько. И как понять, какой из них верный? Одна из женщин писала, что узнала сестру по глазам. Были какие-то несовпадения, но сама она была уверена, что глаза сестры ее не обманули, – и это ощущение передалось нашим редакторам… И что вы думаете? Генетическая экспертиза полностью подтвердила, что они и есть те самые сестры, которые потерялись больше 60 лет назад на вокзале в Бердичеве!»