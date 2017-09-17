7 побед Бориса Галкина

Борису Галкину не нравится, когда его называют суперменом российского кино, – актер не любит американизмы. Тем не менее что-то суперменское есть не только в ролях Бориса Сергеевича, но и в его собственной жизни. К 70-летию актера, которое от отметит 19 сентября, мы выяснили, что он героически победил...

ТЩЕСЛАВИЕ

Борис Галкин, хоть и вырос в рабочей семье, связан родством с самим Кутузовым – он прямой потомок сестры фельдмаршала. Однако в детстве эту весомую причину для гордости он от школьных товарищей скрывал. «Я им боялся говорить! – признается актер. – Если бы я сказал, думаю, мои товарищи меня бы, как гвоздь, в доску вбили, издевались бы надо мной. Я ведь был небольшого роста, и поэтому мне надо было всегда доказывать свое превосходство реальным способом: дальше бегать, выше прыгать, лучше бороться. Представляете, что это было бы: потомок Кутузова. Устроили бы «темную». У актера есть повод так говорить: однажды он столкнулся с завистью одноклассников. Причиной было мастерство его отца, замечательного сапожника. «У отца был дар, и ему было достаточно один раз увидеть ногу, чтобы сшить обувь, – вспоминает Борис Сергеевич. – Я никогда не забуду, какой фурор я произвел в школе, когда пришел в за три дня сшитых шикарных бурках. Были морозы, холодно, и весь класс только и смотрел на меня – завидовал. Учителя предупредили меня, чтобы я больше в них не приходил, потому что сорвал уроки...» Впрочем, немного повзрослев, Галкин перестал так сильно зависеть от мнения одноклассников – и кроме спортивных секций стал посещать еще и студию чтеца. А затем по рекомендации педагога отправился поступать в Щукинское театральное училище.

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ РЕЖИССЁРА

Сейчас Галкин редко появляется в театральных спектаклях, но после окончания «Щуки» сменил несколько знаменитых театров, в том числе Театр на Таганке. Режиссера Юрия Любимова он удивил... наглостью. На первой же репетиции в театре новичок попросил себе роль разбойника Хлопуши в спектакле «Пугачев». А в ней к тому времени уже блистал Высоцкий... «Я понимал, что, может быть, слишком много на себя беру, но мне всё-таки было что показать, – объясняет Борис Сергеевич. – Я обратился к Владимиру Высоцкому и сказал, что хочу предупредить: у меня есть желание показать Хлопушу. Он ответил, мол, не вопрос, покажи. Актеры помогли мне добиться особой пластики. И перед вечерним спектаклем был показ Юрию Петровичу со всеми мизансценами, с костюмами и так далее – с моим участием. Когда я закончил монолог Хлопуши, Петрович подошел и тихонько сказал: «Да-а, тайфун идет на Москву!» Я думал, что он делает какое-то замечание, и переспросил: «Что, Юрий Петрович? Не понял». А он: «Галкин на Таганку пришел!» Но, как часто бывает, в репетиции можно выдать на все сто, а в спектакле я чуть похуже сыграл. После спектакля Петрович пригласил меня в свой кабинет и сказал: «Понимаешь, ты очень молод… Хлопуша ведь каторжник и так далее… Володя тоже не старый, но у него голос специфический, особенный». Я говорю: «Юрий Петрович, ну я же не завалил роль!» – «Не завалил, нет. Ну и что ты хочешь сказать?» – «Я буду играть!» Он говорит: «Ну ты нагле-ец!..» Я ему: «Да нет же, поверьте! Я ведь не хочу угробить эту роль! Просто когда будет возможность – я буду играть». – «Ну хорошо». И так постепенно-постепенно мы с Высоцким стали играть эту роль по очереди».

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СЪЁМОК

Галкин не любит дублеров. «Я за то, чтобы актер сам выполнял все трюки, – говорит он. – Риск, конечно, должен быть оправдан и продуман, но с точки зрения художественной достоверности зрителю важно видеть в кадре актера, а не его двойника. К примеру, в картине «В зоне особого внимания» Андрея Малюкова все сложные эпизоды, кроме прыжков с парашютом, я выполнял сам. Просто договорился с ним: если выполню трюк не хуже, чем дублер, то и снимать в этих эпизодах будут меня. Каскадеры участвовали только в эпизоде выброски на мост в начале фильма. Мне, конечно, очень хотелось самому прыгнуть с парашютом – и я это всё же сделал спустя несколько лет, – но, представьте, если бы вдруг сломал ногу? А в картине «Матвеева радость» я бегал по льдинам, перепрыгивая с одной на другую. Это действительно было опасно, поскольку льдины двигались на быстро текущей реке! А потом я еще на спор переплыл Северную Двину туда и обратно – в сентябре месяце, температура плюс двенадцать! За горизонтом пропадает противоположный берег, неизвестно, сколько осталось. А ширина реки, как потом оказалось, более трех километров». Впрочем, бывали на съемках и курьезные случаи. К примеру, в драме «Палач» герой актера любит гонять на машине и гибнет из-за того, что ему подрезали тормозные шланги. Но подготовку к этому эпизоду Галкин вспоминает со смехом: «Я тренировался с каскадером-водителем. Неподалеку от съемочной площадки нашли «пятачок», поехали. Когда возвращались назад, нас остановил сотрудник ГАИ.

Я за рулем. Гаишник, само собой, спрашивает права, а у меня их нет. Игорь, каскадер, ему в ответ: «У него нет документов. И у меня тоже. И номера можете не записывать, они фальшивые». Милиционер онемел от такой наглости, а потом выдавил: «А-а-ах, так вы актеры! Живо отсюда, чтобы я вас не видел».

ОХРАНУ АЭРОПОРТА

Галкин переиграл практически весь командный состав российской армии, так что сувениры со съемок у него соответствующие. Есть даже граната на память. «Эту история я рассказываю как анекдот, – говорит он. – Я снимал фильм в Чечне. С заместителем министра юстиции Калининым объездили почти всю республику. На аэродроме встретил своего приятеля полковника. Он рассказал мне о чудовищных событиях, которые происходят в Чечне, и предупредил: «Старина, здесь вариант только один: если попал ты в безвыходную ситуацию, без гранаты делать нечего. Держишь гранату в руках, палец на кольце – и диктуешь условия. Только так». И он бросил мне в сумку гранату. Так ведь я забыл об этой гранате за три недели работы! Надо возвращаться, летим обычным рейсом, прилетаем во Внуково. Мне Калинин говорит: «Поехали со мной, меня машина встречает у трапа». Я: «Нет, меня встретят возле аэропорта, где пассажиры выходят». Вместе с пассажирами иду на выход. На выходе досмотр, по эскалатору уже едет моя сумка, а я в последний момент вспоминаю, что у меня граната! Милиционеры-пограничники удивленно на меня смотрят. Пауза. Потом они говорят «Ну и что будем делать?» – «Я не знаю». Они всё-таки пропустили меня, и я сдал гранату в милицию, объяснил ситуацию. Милиционеры вывинтили запал. Эта граната теперь лежит у меня дома».

СТЕРЕОТИПЫ

В 65 лет актер женился в четвертый раз. Первой его женой была актриса Татьяна Федосеева, второй – Ирина Печерникова, с третьей, художницей Еленой Демидовой, он прожил несколько десятков лет и воспитал как родных ее детей Владислава и Марию. Однако, уже разменяв шестой десяток, однажды на фестивале военно-патриотического фильма в Брянске он встретил певицу Инну Разумихину. «Меня пригласили вручать приз имени Владислава Галкина за лучшую мужскую роль, – вспоминает он. – После выступления Инны я устроителям сказал: «Мероприятие прошло успешно, потому что на гала-концерте пела Инна Разумихина». На меня произвело сильное впечатление ее исполнительское мастерство. Ее пение буквально завораживало... Спустя время нас пригласили петь на одном концерте – так мы увиделись снова. Позднее решили сделать совместную программу... А дальше наступил тот момент, когда я без Инны уже просто не мог. Она заполнила все мои мысли и сердце...» Больше года актер боролся со своими чувствами, но в конце концов оставил семью и женился на любимой женщине. «Трудно сформулировать, за что я люблю свою жену. Я бы сказал так – за постоянно действующую сумму впечатлений», – говорит он. Сейчас супруги много выступают вместе. А еще специально для Инны Борис Сергеевич впервые в жизни написал стихи от женского лица. Она положила их на музыку – и получились песни.

СОБСТВЕННЫЙ ИМИДЖ

Несмотря на героический и даже возвышенный образ в кино, в жизни Галкин не прочь пошутить. Особенно изобретательным он был в юности. Например, как-то раз устроил переполох на рижском взморье. «Я привез туда 4,5 килограмма янтаря, – признается он. – Ранним утром выхожу на пляж и среди тины, которую выбрасывает прибой, разбрасываю свой янтарь по кромке берега на протяжении 150 метров. Потом идем компанией гулять на пляж, я наклоняюсь и говорю: «Ой, удивительное дело, смотрите, янтарь. Редкий случай». И все начали искать янтарь. Находят. Веселятся. А на следующее утро весь берег был перерыт отдыхающими».

ВОЗРАСТ

«Я себя на свой возраст не чувствую, – говорит Борис Сергеевич. – Считаю, на самом деле мне максимум полтинник. Ну или где-то так». Тот факт, что актер бодр не по возрасту, может засвидетельствовать Лиза Арзамасова. Однажды Галкин летал вместе с актрисой на Сахалин, чтобы представить фильм «72 часа». И захотел искупаться в Охотском море. Надо сказать, температура воды там даже в середине лета не превышает 16 градусов. А был май, когда природа только-только оживала после полярной зимы. Замерзшая Лиза глазам своим не поверила, когда актер полез в воду, но он свое намерение благополучно осуществил. «Там в бухте недалеко от берега еще и морской котик плескался! Но мы его так и не увидели, потому что всё наше внимание было сосредоточено на Борисе Сергеевиче», – восхищенно рассказывала потом актриса.