Без кота и жизнь не та

На «Первом канале» набирает популярность шоу «Главный котик страны», в котором Сергей Шнуров исследует различные аспекты кошачьей жизни. Конечно, для каждого владельца главный кот страны – его собственный. Но у многих звездных любимцев действительно есть особые таланты.

КОТ ЛЕРЫ КУДРЯВЦЕВОЙ: ТАЛАНТ ШПИОНСКИЙ

Шотландский вислоухий кот Фофа – существо вполне публичное. Любящая хозяйка однажды, скучая на больничном, развлечения ради завела ему страничку в Интернете, и сейчас у Фофы несколько тысяч поклонников. «У меня самый умный кот в мире, – рассказывала Лера. – Всё понимает. Смотрит на тебя большими круглыми глазами и разговаривает. Еще он умеет сидеть на «пятой точке», как человек. У нас в доме поселилось маленькое счастье». Впрочем, «маленькое счастье» оказалось себе на уме и однажды сбежало от обожающей хозяйки. Кудрявцева устроила целую поисковую кампанию: бросила клич в Интернете, обошла всех соседей и даже советовалась с экстрасенсами! «Мы поднимаем на уши всех и ходим, смотрим, зовем. Ночью обошли весь лес, корм насыпали во многих местах, – рассказывала она. – Звонят, мол, видели похожего на Фофу, мы мчимся и тратим время на поимку чужого котика. Сегодня весь день убили на это. Оказался не наш... Не наш в 6 утра и не наш вечером... Спросила всех своих экстрасенсов – у каждого своя версия! И каждую версию бегаем, смотрим. Руки и ноги отваливаются! Никогда не думала, что потеря котика затмит все дела, работу и другие обязанности! Думать ни о чем не могу...» К счастью, через неделю кот нашелся. Его увидели на камерах наблюдения соседнего дома. Фофа залез в сложенные горой железные балки. Выманить его удалось только при помощи еды.

КОТ ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО: ТАЛАНТ ОХРАННЫЙ

К актрисе, известной благодаря фильму «А зори здесь тихие...», кот пришел сам во время зимних каникул на даче. «Рабочие во дворе расчищали снег – в тот год его было ужасно много – и расчистили его так, что под воротами образовалась щель, – вспоминает Елена Григорьевна. – Вдруг видим, в этот проход влезает страшная облезлая кошатина – и не мяукает, а прямо-таки кричит: «Мама, мама!» – подбегает и бросается ко мне в ноги!» Актриса отмыла и отогрела незваного гостя, подлечила – и оставила у себя. Кот оказался домашним, видимо, кто-то бросил его на даче. И очень смышленым. «Басик владеет умением угадывать мысли, – говорит актриса. – Я только подхожу к холодильнику, чтобы достать еду для него. Басик находится в соседней комнате, но, когда я поворачиваюсь к его миске, уже стоит рядом. Или я только подумаю, что надо закапать ему в глаза, а кот уже спрятался под диваном». Еще большую смекалку Басик проявил, избавляясь от соперника. Однажды подруга дочери предложила Елене Григорьевне забрать кота невероятной красоты по кличке Есенин. Басик не показал, что недоволен этим, но при случае устроил второму коту веселую жизнь... «Мы оставили котов дома и отправились по своим делам, – вспоминает Драпеко. – Вечером приезжаем, а Есенина нет. Обыскали всю квартиру – нет кота! Ну не мог же он сам выйти на улицу. Вдруг слышим жалобное мяуканье, но откуда доносится, не понимаем. Оказывается, Басик загнал непрошеного гостя в отсек коммуникаций в туалете. Вверху было вентиляционное отверстие, Есенин залез туда и провалился. А перегородка-то бетонная! Есенин в этом «колодце» плачет, а мы никак не можем его оттуда выманить – он либо застрял, либо боится вылезать. Моя дочь стала обзванивать знакомых, и кто-то порекомендовал ей зверолова. Обычно он работал с дикими зверями, но согласился приехать и вызволить нашего кота. За полчаса какими-то ремнями и петлями ему удалось подцепить Есенина за лапы и вытянуть наверх». Впрочем, второго кота вскоре решили отдать: спокойствие любимца оказалось дороже.

КОТ НИКАСА САФРОНОВА: ТАЛАНТ ПУТЕВОДНЫЙ

Кот Вкусный появился у художника прямо-таки мистическим образом. «Я приехал в Египет писать портрет президента Мубарака, – рассказывает Сафронов. – Но так получилось, что Мубарак уехал в Париж на саммит ООН. От его имени передо мной извинились, сказали, что президент просил меня развлечь – предоставить всё, что пожелаю. Я попросил отвезти меня в пирамиду. По договоренности через три часа меня должна была забрать машина. Но кто-то что-то перепутал, кому-то не передал, и в итоге про меня забыли. А я сначала шел в указанном направлении, но потом из любопытства свернул в одну сторону, в другую. Короче, в пирамиде я заблудился. Сначала был уверен, что меня найдут, но наступила ночь, день, снова ночь, а помощь всё не появлялась. Телефона у меня с собой не было. Представляете мое состояние? И вдруг я услышал тихое мяуканье. Пошел на этот звук и нащупал маленького котенка. И чудо: этот котенок буквально вывел меня наружу, где уже стояла целая толпа перепуганных ответственных лиц. Я обещал им ничего не рассказывать президенту о моем «приключении», а они, в свою очередь, очень быстро уладили все формальности, чтобы я мог увезти котенка в Россию». Спасшего его кота Никас назвал Клеопатрой и запечатлел в картине «Присутствие Клеопатры» в женском образе. Однако позже выяснилось, что художник неправильно определил пол питомца. Клеопатру переименовали во Вкусного, поскольку кот оказался большим гурманом. А изображать любимца на картинах Сафронов продолжает до сих пор.

КОТ НАТАЛЬИ ГУЛЬКИНОЙ: ТАЛАНТ КРИМИНАЛЬНЫЙ

Наталья всегда мечтала о кошке, но из-за постоянных гастролей не решалась завести питомца. Уговорила ее дочь Яна. Однажды, поехав с мамой на примерку платья, она увидела у модельера только что родившихся котят шотландской породы. И те так запали девочке в душу, что она клятвенно пообещала маме самостоятельно за ними ухаживать. Так в доме певицы поселились Шанель и Бакс, а сама она стала завсегдатаем тематических форумов в Интернете. Там-то Наталья и нашла для себя кота Габриэля – увидела фотографию котенка из петербургского питомника и просто влюбилась. При встрече Габриэль не разочаровал Гулькину. «Он сразу меня покорил своим чудесным характером, – признается она. – Такой компанейский котенок оказался. Совсем не боялся ехать в поезде, всё время смотрел с любопытством в окно. И в такси ехал, смотрел в окно. Как будто что-то понимал». Впрочем, у любимца певицы есть и недостатки. После его появления в доме ей приходится особенно тщательно следить за... драгоценностями! «Кольца, цепочки нельзя оставлять без присмотра – он тут же стащит, – жалуется она. – Сколько раз мы с Яной искали свои украшения! Яна говорит: «Мама, не знаю, где мое серебряное кольцо!» – «А где оно было?» – «Под подушкой». – «Ну тогда спроси у Габика». И точно, он кольцо гонял по полу и загнал под холодильник. Первый раз мы не поверили, что это он. Решили проверить: положили кольцо снова под подушку. Он сразу лапу под подушку, вытащил кольцо, в зубы взял и понес...» Но обнаружился у Габриэля и полезный талант: он помогает хозяйке сидеть на диете и справляться с ночными приступами аппетита. «Бегу к холодильнику – а у двери сидит Габи. И с таким видом смотрит: «Лопать на ночь?!» Беру его на руки, и желание перекусить пропадает», – говорит певица.

КОТ ТАТЬЯНЫ БУЛАНОВОЙ: ТАЛАНТ МАСКИРОВОЧНЫЙ

Кот Масик появился у Татьяны Булановой прямо на концерте. «Было 25 января. Я выступала в концертной программе «Татьянин день», – вспоминает певица. – Неожиданно подошла моя хорошая знакомая и протянула мне маленькую корзиночку, а в ней что-то меховое. Поскольку у знакомой свой магазин одежды, я решила, что это подарок на мои именины – воротничок. «Это то, о чем ты давно мечтала!» – заявила она мне. Я не сразу поняла, что она имеет в виду, а когда «воротничок» зашевелился

и я увидела, что это котенок, то растерялась. Позже выяснилось, что в каком-то журнале она прочла мое интервью, где я восхищалась британскими кошками... Я поставила корзинку на пол и всё выступление поворачивала голову в ее сторону, беспокоясь, как котенок отреагирует на грохот музыки и яркий свет софитов. Но он вдруг вылез наружу и начал спокойно разгуливать по сцене. Я решила, что он может в любой момент свалиться вниз, быстренько его подняла и заканчивала концерт уже с ним на руках...» Поначалу Татьяна подумывала отказаться от подарка – незадолго до этого погибла другая ее кошка, и певица опасалась повторения трагической истории. Но тут вмешалась мама Татьяны и сказала, что кот, который прошел боевое крещение сценой, должен остаться. Свой бесстрашный нрав Масик продемонстрировал и позже, когда его впервые увезли на дачу. «Мы очень переживали, как кот перенесет поездку и новую обстановку, – вспоминает Татьяна. –

Он с рождения жил в городских квартирах и на улице не бывал. А за городом – зелень, живность, соседские кошки. Решили какое-то время подержать кота «под арестом». Однако вечером он незаметно выскользнул так, что его отсутствия никто не заметил. В шесть утра у входной двери раздалось требовательное мяуканье. Оно не прекращалось, и моя мама была вынуждена выйти. На пороге сидел незнакомый черный кот. Мама уже собиралась прогнать его и идти спать, как вдруг заметила, что это… мокрый и сильно перепачканный в грязи Масик! Ночью шел проливной дождь, и наш кот, вероятно, принял грязевую ванну...»