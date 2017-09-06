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← Валерий Меладзе: «Мои женщины не воспринимали меня как артиста»

Необычный урожай: любовь, дружба, профессия

 

 друзья

Каждый год 1 сентября школьники и студенты идут на занятия. Но это сейчас. А раньше отправлялись прямиком в колхоз – убирать картошку и корнеплоды. Впрочем, как показывают воспоминания известных людей, там можно было найти и кое-что поинтереснее овощей, например...

 

...Женское счастье

«Хотя и есть пословица, что любовь – не картошка, я ее опровергла, – говорит известная телеведущая Ангелина Вовк, вспоминая свое знакомство с первым мужем Геннадием Чертовым. – В моем случае это была именно картошка. Амур выбрал для стрельбы не самое романтичное место – автобус. Он должен был везти нас, еще не успевших перезнакомиться первокурсников актерского факультета ГИТИСа, в колхоз на картошку. И когда в этот старый автобус зашел молодой человек, похожий на Жерара Филипа, мне мгновенно стало ясно: вот мужчина, с которым я хочу прожить всю жизнь. У него была удивительно романтическая внешность. Но больше красоты меня поразили его интеллигентность и независимость. Мне нравилось в нем всё. Но я, разумеется, виду не подавала. А он очень быстро начал встречаться с другой девушкой с нашего курса. До сих пор помню, как ее звали – Клара Гильдыева. А я его любила всё равно. Да в него вообще был влюблен весь институт, особенно после того, как он сыграл в фильме «Сердце матери» роль старшего брата Ленина Александра. Потом получилось так, что и он меня полюбил. Хотя поначалу, глядя на «предмет всеобщего обожания», коим я тоже была, он думал, что со мной лучше не связываться – проблематично. Но всё же любовь растопила лед. К концу института мы решили пожениться». Этот брак продлился 16 лет, и телеведущая до сих пор тепло вспоминает бывшего супруга.

 

...актёрскую славу

В юности Дмитрий Харатьян мечтал стать вовсе не актером, а музыкантом. Он даже был руководителем вокально-инструментального ансамбля «Аргонавты» в пионерском лагере, где отдыхал с третьего по десятый класс. Но профессиональные планы изменились после поездки на картошку. «Осенью 1975 года десятиклассник Дима Харатьян, ученик Красногорской школы № 9, вместе с одноклассниками трудился в совхозе на уборке картошки-моркошки, – рассказывает эту историю Дмитрий. – Каждую осень на полтора месяца нас высаживали трудовым десантом на картофельное или свекольное поле, и мы помогали убирать урожай. Вечерами запекали на костре картошку, играли на гитаре, гуляли до рассвета, а утром снова выходили в поле. Это было чудесное время. Однажды трудовой порыв был прерван звонком знакомой девочки Гали. Она рассказала, что на «Мосфильме» собираются снимать фильм про школу и требуются мальчики, которые умеют петь и играть на гитаре. А я играл в ансамбле и был таким «первым парнем на деревне». И вот Галя говорит: «Я уже взяла пропуск на тебя. Захвати с собой гитару и приходи завтра на киностудию». «Галя, ты что! Какой «Мосфильм»?! – отвечаю я. – У меня же колхоз, надо успеть собрать урожай до заморозков!» А она мне: «Какой колхоз? Я же говорю: «Мосфильм», кино!» И добавила, что там дают справки о том, что ты был занят на кинопробах. Это меня убедило». В итоге из сотен претендентов на главную роль в фильме «Розыгрыш» режиссер Владимир Меньшов выбрал Харатьяна. Эта картина принесла юноше огромную популярность и после школы он поступил в Щепкинское театральное училище.

 

...друзей на всю жизнь

Творческий коллектив «Квартет И...» сложился на картошке. Поступив в ГИТИС, Леонид Барац и Ростислав Хаит, которые дружили с первого класса, первым делом вместе с остальными первокурсниками отправились в колхоз. Жили в опустевшем пионерском лагере, днем не очень усердствовали, зато вечером покупали в ближайшей деревне имбирную настойку, чтобы не скучать ночью. «Там и начал складываться наш «Квартет»: мы со Славой подружились с однокурсниками Сашей Демидовым и Камилем Лариным, – вспоминает Леонид. – Саша тогда впервые в жизни напился. Он пил имбирную настойку, сидя на руке у стоявшего посреди лагеря каменного Ленина, захмелел, упал на асфальт, разбил лицо и почему-то всем стал рассказывать, что это мы со Славой его побили. За клевету мы в эту же ночь отнесли его, спящего, прямо на кровати в женский туалет. Картошка, конечно, очень сближает людей». Эту четверку она сблизила настолько, что «Квартет И...» веселит публику уже почти четверть века. А его участники дружат семьями.

 

...Ещё одну профессию

Вениамин Смехов перед третьим курсом Щукинского училища ездил с другими студентами не картошку собирать, а сеять доброе-вечное. Их концертная бригада отправилась на месяц по колхозам Восточного Казахстана радовать тружеников своим творчеством. Самые яркие впечатления от поездки Смехов заносил в путевой дневник. Есть там, например, такая запись: «Отгонные пастбища. Концерт в клубе-саманке. Потолок ниже меня ростом. Казахи очень приветливы, но к театру не приучены. Поэтому обмениваются впечатлениями тут же, как в кино. Галдят, жестикулируют, опять смотрят. Уверены, что нам это не мешает. Мы всё им простили за обед. Такой бешбармак, такая шурпа-бульон… Хозяева торопят: через час в соседнем ауле другой концерт. Пятнадцать километров отсюда, но надо поспешить: они уже барана режут в честь дорогих гостей… Дорогие гости побросали свои потолстевшие «кости» в кузов грузовика… Прошло часа три. Трясемся по размытым весною дорогам бывшей целины. На пятый час, когда стало смеркаться, замечаем: шофер сбился с пути. Проделав около 200 км, уже ночью наткнулись на чужой аульчик! Приютили в первой же саманке. Одиннадцать «артистов» в дикой духоте, но на роскошных перинах, под пуховыми одеялами и под самой печкой. Она не топилась, но на ней детвора толпилась: восемь чертенят. Я не сплю, зато спасаю друга Сашу, которому через каждые пять минут на лицо спадает немытая детская ножка». «Казахский дневник» Смехова настолько понравился профессио-нальным журналистам, что ему посоветовали писать и дальше. Так он стал не только актером, но и писателем и сценаристом.

 

...повод для розыгрыша

Композитор Виктор Дробыш оценил прелести колхозной жизни еще в школьные годы. Хулиганистый подросток увидел в ней блестящие возможности для проказ. «Как-то со школой ездили в колхоз, и я в поле нашел неразорвавшуюся авиационную бомбу, – вспоминает он. – Мы с ребятами бережно завернули находку в куртку и положили под сиденье в автобусе. На обратном пути похвастались девчонкам, те подняли визг... Учительница срочно эвакуировала детей, а шофер разминировал автобус. Но мы так просто не сдались: поставили зарубку на дереве в том месте, куда выкинули снаряд, и потом вернулись туда пешком. На сей раз подкинули бомбу в подвал собственного дома! Там же ее потом и разобрали».

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 06.09.2017 в 15:05 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Валерий Меладзе: «Мои женщины не воспринимали меня как артиста»

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