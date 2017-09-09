Кто на свете всех милее?

Каждая женщина красива по-своему. Но некоторых выбирают самыми красивыми официально: они участвуют в конкурсах красоты. И пусть победа достается немногим, зато воспоминаний потом хватает на всю жизнь! Ко Всемирному дню красоты – 9 сентября – мы выяснили, кто из знаменитостей боролся за корону первой красавицы и чем это обернулось.

ИРИНА АЛФЁРОВА УЗУРПИРОВАЛА ЯБЛОКО

Считается, что первый официальный конкурс красоты в Советском Союзе прошел в 1988 году. Однако Ирина Алферова точно знает, что самых красивых девушек начали выбирать гораздо раньше. Ведь она сама получила титул «Мисс» еще в 1968 году. Школьницей Алферова занималась в театральном кружке при Академгородке, образовательном центре Новосибирска, и посещала местный интеллектуальный клуб «Под интегралом», организованный молодыми учеными. Именно там проходил первый официальный фестиваль авторской песни «Праздник авторской песни». «Дом ученых тогда пригласил всех самых популярных в то время бардов: Высоцкого, Галича, Кукина, Клячкина, – вспоминает Ирина Ивановна. – Они выходили с гитарами, в каких-то вытянутых свитерах. И вдруг посреди концерта – объявление, что будут выбирать «Мисс Академгородок». В зале сидела вся наша театральная студия, они меня схватили и вытолкнули на сцену...» Конечно, на конкурсе, организованном учеными, девушки не разгуливали в купальниках. Они должны были продемонстрировать не столько внешние, сколько интеллектуальные данные. Например, там был литературный конкурс, где участницы сочиняли стихи на заданные рифмы. На художественном конкурсе девушки рецензировали картины. Были и танцевальный этап, и множество шуточных заданий – к примеру, конкурс «Кот в мешке», где надо было распознать на ощупь предмет, спрятанный в холщовой сумке. Алферова достойно прошла все этапы, но так волновалась, что почти ничего не запомнила. «Конкурс помню смутно, – признается она. – Нужно было красиво пройти, сказать какой-то свой девиз... Потом девочкам дали по яблоку и сказали: «Отдайте сопернице, которую считаете лучше себя». Я съела свое яблоко сама, и «Мисс...» выбрали меня».

ОКСАНА ФАНДЕРА ПОГНАЛАСЬ ЗА ДЕФИЦИТОМ

А вот Оксана как раз может рассказать о «Московской красавице-1988» – первом официальном конкурсе красоты в Советском Союзе. Ведь она заняла там второе место! Правда, знаковым для своей карьеры актриса этот титул не считает. К тому моменту она работала моделью два года и снималась уже во второй картине. А на конкурс попала случайно. «Я гуляла с подружкой по Крымскому мосту и увидела огромную очередь, в которой были только девушки, – вспоминает она. – Мое природное любопытство взяло верх: может, там продают что-то дефицитное? В очереди почти все девочки были с мамами, бабушками, одеты в нарядные платья, а я была в джинсах и рубахе в черно-синюю клетку…» Говорят, чтобы пройти отбор, девушки должны были заполнить подробные анкеты из нескольких страниц, как при поступлении на работу в секретное учреждение. Зато конкурсная комиссия не требовала параметров 90–60–90 и московской прописки. Хватало и других чисто советских особенностей. К примеру, выход в купальниках стал настоящим шоу. Обычно в таких конкурсах купальники на девушках одинаковые. Но организаторы об этом не подумали, и девушкам пришлось надеть свои – у кого какие. Так что на сцене царило разнообразие – от спортивных боди до бикини. Когда осталось шесть финалисток, обнаружился еще один курьез. Несмотря на строгость отбора, комиссия не проверила у девушек паспорта. Так что в финале оказалось, что на титул «Мисс Москва» (неофициальное название конкурса) претендует замужняя женщина с детьми! Еще больше огорчил организаторов тот факт, что наиболее полюбившаяся зрителям Оксана Фандера и вовсе не москвичка – она приехала из Одессы. Возможно, именно этим объясняется ее второе место, а не первое. Актриса, впрочем, совсем не огорчилась.

ОКСАНА ФЁДОРОВА ЛИШИЛАСЬ БРИЛЛИАНТА

Для Оксаны Федоровой участие в конкурсе красоты стало не только триумфом, но и настоящим приключением. Когда студентку Санкт-Петербургского университета МВД, выигравшую конкурсы «Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россия», отправили на «Мисс Вселенную», ее это вовсе не обрадовало. Оксане нужно было сдавать вступительные экзамены в аспирантуру, и она поначалу отказалась ехать, но... «На следующий год конкурс «Мисс Вселенная» проходил раньше, и новую «Мисс Россия» выбрать не успели, – вспоминает она. – Мне звонят: «Оксана, может быть, поедешь?» И я согласилась. Правда, всё чуть не сорвалось – сложно было получить визу, на майские праздники были закрыты посольства. Я сама покупала себе билет на самолет в Пуэрто-Рико. А главное, организаторы не подготовили мне платье. И в последний момент, когда выяснилось, что я всё-таки еду, я по дороге в аэропорт заскочила в салон для новобрачных и взяла напрокат свадебное платье, похожее на вечернее. На полуфинале организаторы сказали, что у меня есть шанс пройти в финал, но не в этом наряде. И я стала судорожно звонить в Москву всем друзьям, чтобы мне купили что-то подходящее. Незадолго до конкурса я заметила шикарное платье известной марки в одном магазине на Кутузовском проспекте. Я даже не мерила его, просто посмотрела, решила, что красивое, и прошла мимо. А тут о нем вспомнила. Не было уверенности, подойдет ли оно мне. Платье прислали за день до финала, и оно оказалось идеальным». Происшествия преследовали Оксану и на самом конкурсе. К примеру, представляя национальные сувениры, она здорово оконфузилась. «Мы продавали с аукциона национальные лоты, – рассказывает ведущая. – Это было заранее известно, и я перед вылетом в аэропорту купила набор из гжельского фарфора: большой графин с гербом России и тарелку с гербом Москвы. На аукционе один журналист попросил меня сфотографироваться с графином. Я взяла его за крышку, а она, оказывается, плохо держалась. И графин разбился. Сейчас бы сказали, что это было специально придумано для пиара. Потому что набежали фотографы, стали снимать меня, растерянную, с крышкой в руке. В общем, я оказалась в центре внимания...» А полуфинал и вовсе лишил Федорову драгоценности. «У меня из кольца выпал бриллиант (было у меня кольцо с маленьким бриллиантиком), – рассказывает она. – И девушки бросились помогать мне его искать. Ползали по сцене, за кулисами, но так и не нашли. А «Мисс Украина» подошла ко мне и говорит: «Это значит, ты выиграешь. Ведь ты за это уже бриллиантом заплатила». Но я человек не суеверный и не отнеслась всерьез к этим словам». А зря, конкурс Оксана выиграла.

ДМИТРИЙ И ПОЛИНА ДИБРОВЫ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва Полина недавно стала «Миссис Россия», но был в ее жизни и более знаковый конкурс красоты, благодаря которому она познакомилась с будущим мужем. «Всё началось с того, что я сломал ногу, путешествуя по духовным местам Индии, на Гоа, – вспоминает Дмитрий. – И в таком виде пришел к Славику Полунину на 20-летие его свадьбы. Это было в феврале, и они все побежали на Чистые пруды кататься на коньках. А как я с такой ногой на коньки встану? И я сказал: «О! А меня же в жюри очередного конкурса красоты приглашали. Поеду-ка я туда, раз вы так». И поехал. И там меня прихватило. Любовь!» Полина, которой в тот момент было 17 лет, представляла на конкурсе Beauty of the Body родной город Дмитрия – Ростов-на-Дону. Она с детства посещала модельную студию, но этот конкурс стал для нее первым крупным мероприятием. Главный титул она не получила, но завоевала приз «Мисс тело». А заодно и сердце телеведущего. Он осыпал Полину цветами, а после позвал в ресторан. И девушка пришла... в сопровождении директора модельного агентства! Так что первое свидание будущих супругов проходило под строгим надзором. Полине не позволили даже дать Дмитрию свой номер телефона. Зато она запомнила его номер и потом, уже из дома, написала Диброву sms-сообщение. Так и начался роман, который завершился свадьбой.

АННА ЧУРИНА ОТКРЫЛА НУЖНУЮ ДВЕРЬ

Анна давно играет в сериалах, но ее всё равно спрашивают в основном о модельном прошлом. Между тем на свой первый конкурс красоты она попала буквально чудом. «Я жила в Нижнем Новгороде и изредка навещала подружку, которая училась в Москве, – рассказывает Анна. – Она грезила о карьере модели. И вот однажды я приехала, а она собирается на конкурс Elite Model Look в Дом моды Славы Зайцева. Потащила меня за компанию. Хохоча, поехали на проспект Мира, выходим из метро и, к ужасу своему, видим очередь из красавиц, которая прямо у метро и начинается. Побрели вдоль очереди к ее «голове», чтобы понять, куда же она ведет. Ага, к двери. А рядом еще одна дверь, и очередь к ней совсем маленькая, но все девочки на входе предъявляют паспорт. «Стоять на жаре неохота, – подумала я. – Пойду туда, где с паспортом». Я ж приезжая, поэтому всегда с собой носила документы и обратный билет. А подружка моя жила в столице постоянно, поэтому паспорт с собой не взяла. Так что пошла я одна. Протянула паспорт, и почему-то меня пустили. Потом, конечно, поняла, что в эту дверь заходили те, кто прошел сколько-то туров. Но не выходить же обратно?! Слышу, велят надевать купальники. Дело было летом, вещи у меня с собой – нашелся и купальник. Все переоделись, попудрились, ну и я тоже. Все пошли через коридор на подиум, и я следом. Так и попала в финал Elite Model Look...» Участвовать в финале Анна не стала – ей нужно было возвращаться домой. Но ее заметили и вскоре предложили работу в модельном агентстве во Франции. Впрочем, быть моделью девушке не понравилось – вскоре она ушла на актерские курсы, а затем поступила во ВГИК.