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Валерий Меладзе: «Мои женщины не воспринимали меня как артиста» →

«Голос» снова набирает силу

 

 Голос

1 сентября на «Первом канале» стартует шестой сезон шоу «Голос». Популярность передачи за пять лет нисколько не уменьшилась: в этот раз на кастинг было подано более десяти тысяч заявок. Причем поучаствовать в российском конкурсе традиционно захотели не только жители нашей страны – заявки подали представители Италии, США и даже острова Маврикий! До «слепых» прослушиваний допустили только 158 человек. Именно они пытались покорить строгое жюри, которое на этот раз вернулось в своем самом первом и, как показала практика, «золотом» составе: Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея. 

 

Полсотни в день

Записи первых эфиров проходят в двух павильонах «Мосфильма». Причем место, где они проводятся, долго искать не надо: толпа конкурсантов ждет своей очереди на улице. Кто-то распевается, кто-то медитирует, сидя на зеленом газоне, а кто-то заедает волнение очередным пирожком.

Внутри павильона всё примерно то же, что и в предыдущие сезоны, – декорации шоу не изменились: привычные кресла с фамилиями наставников, знакомая сцена. Но нам удалось заглянуть и за кулисы. Тут для участников приготовлены сразу несколько костюмерных, на стенах – зеркала, перед ними – ряды кресел, в которых сидит очередная группа конкурсантов. Вокруг них крутятся стилисты-визажисты – готовят к выходу на сцену. Как и раньше, есть дежурный фониатр (специалист по голосовым связкам) и на всякий случай врачи «скорой помощи»: вдруг кто-от сильно перенервничает, и ему станет плохо.

На одной из стен – полные списки участников, а точнее – расписание: кто в какой день выступает. Ежедневно члены жюри должны прослушать более полусотни человек. Ждем начала съемок: оно было назначено на полдень, но уже на несколько часов задерживается. Первый день записи всегда немного суматошный и особо волнительный. Тем более после долгого перерыва. Реша-ются вопросы, как будут одеты члены жюри. Проверяется, все ли кнопки и кресла в исправности. Репетируют со зрителями, как им себя вести. И вот наконец режиссер по рации сообщает, что все члены жюри готовы к выходу, и дает старт съемкам.

 

Пандус для Градского

Александр Градский в прошлом сезоне проекта отсутствовал. Но, как нам сказали, вернулся в «Голос» он с большим удовольствием. По именитому музыканту видно было, как он соскучился по этой работе и как ему не терпится к ней приступить.

Как нам стало известно, незадолго до съемок Александр Борисович сломал ногу. В подробности артист вдаваться не стал, но по павильонам «Мосфильма» передвигался в инвалидном кресле в сопровождении нескольких помощников. Специально для Градского соорудили небольшой пандус, чтобы он мог подъехать прямо к креслу наставника и пересесть в него. Надо отдать должное терпению и мужеству Александра Борисовича: в ходе съемок он ни разу не показал, что устал или ему больно. И те, кто был не в курсе, даже не заметили каких-либо изменений в поведении артиста, вызванных серьезной травмой. А вот то, что мэтр похудел, увидели многие. Он и сам поспешил этим похвастаться. «Я уже месяц не курю – и видите, отлично выгляжу!» – заявил Александр Борисович.

 

Комплимент для Пелагеи

Пелагея отсутствовала в двух сезонах «Голоса» подряд – и по уважительной причине: беременность и появление на свет малыша. Артистка впервые стала мамой в конце января этого года, маленькой Таисии только-только исполнилось семь месяцев. Она осталась дома с няней. Надо признать, что Пелагея выглядит отлично: нет ни намека на полноту, которая часто бывает у мам после рождения ребенка. Как нам удалось узнать, певице после родов помогла похудеть звездный диетолог Маргарита Королева. Артистка питается по пять-шесть раз в день и регулярно занимается спортом с личным тренером. «Ты стала выглядеть, как королева, – не удержался от комплимента Леонид Агутин. – Нет, ты и раньше, была шикарна, но сейчас какая-то особенная…»

 

Всё по-честному!

В ходе съемок мы вновь убедились в том, что невозможно предугадать, кто из членов жюри повернется к тому или иному конкурсанту и повернется ли вообще. Нам довелось провести немного времени в «режиссерской», где были собраны все руководители проекта. Они вместе со зрителями волновались и болели за конкурсантов. И даже восклицали, глядя на мониторы: «Повернитесь, ну же! Так классно поет!» А если никто из наставников так и не оценил по достоинству участника, вызвавшего такие эмоции, огорченно вздыхали. Или, наоборот, радовались – если тот или иной понравившийся конкурсант попадал к кому-то в команду. Так что в очередной раз подтверждаем: тут всё честно!

 

Тайны «Голоса»

В каждом сезоне «Голоса» обязательно появляется какой-то участник «слепых» прослушиваний, уже известный публике, – как это было, например, в прошлом сезоне с Александром Панайтовым. Не обошелся без таких вокалистов и новый сезон. Среди конкурсантов мы заметили Арсения Бородина. В свое время он был участником группы «Челси», вышедшей из проекта «Фабрика звезд». Затем победил в шоу телеканала «Россия» «Главная сцена». И вот теперь его ждут «слепые» прослушивания в «Голосе». На сцену проекта вышла и актриса Нино Нинидзе – супруга Кирилла Плетнева, которая полтора года назад родила ему сына. Среди конкурсантов оказался солист «Белого орла» Александр Ягья. Но самым большим сюрпризом для многих стало появление супруга финалистки второго сезона «Голоса» Наргиз Закировой – певца Филиппа Бальзано, уроженца острова Сицилия, который еще в детстве переехал вместе с родителями в США. Но нас очень просили не рассказывать, кого из них в итоге взяли в проект, – вы всё скоро увидите сами. И еще попросили оставить в тайне один из сюрпризов, придуманный создателями шоу специально для наставников. Но обещаем: взрыв положительных эмоций вам точно обеспечен!

Ведущим шоу – как вы, наверное, уже догадались – остается Дмитрий Нагиев. А финал «Голоса», уже по традиции, пройдет перед самым Новым годом.

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 06.09.2017 в 14:25 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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