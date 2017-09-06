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← Запевайте, братцы! 5 экспериментов на «Три аккорда»

«Голос» снова набирает силу →

Пусть говорит

пусть

Скромный ведущий программ «Вечерние новости» и «Время» Дмитрий Борисов неожиданно стал одним из самых обсуждаемых людей в стране, ведь он заменил Андрея Малахова в ток-шоу «Пусть говорят». Многие сомневаются в том, что молодому ведущему удастся повторить успех телевизионного мэтра. Впрочем, к своим 32 годам Дмитрий достиг немало. Он с 15 лет работает ведущим и имеет главную телевизионную премию «ТЭФИ» как ведущий информационной программы, является генеральным продюсером компании «Первый канал. Всемирная сеть», был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» за вклад в подготовку и проведение XXII зимних Олимпийских игр, на которых выступил факелоносцем. И пусть сейчас одни хвалят нового ведущего «Пусть говорят», а другие ругают, – мы решили предоставить слово ему.

 

О кочевом детстве

– Я родился на западе Украины, в красивейшем городе Черновцы. Мне не было и года, когда меня увезли в Москву – из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Черновцы и Чернобыль хоть и называются похоже, находятся совсем в разных концах Украины. Но никто ведь не знал, куда всё это может дойти… Потом мы уехали в Литву, побывали в Сибири – там папа получал ученую степень, а позже переехали в Москву уже насовсем. Так что это город моего детства, который я люблю.

 

О выборе профессии

– Я с детства знал, чем хочу заниматься. Когда был ребенком, в доме всегда работало «Эхо Москвы», и я понял, что хочу попасть на радио. Мне показалось, что самый верный путь – написать главному редактору. Предложил какую-то довольно наивную, как сейчас понимаю, концепцию программы, расписал всё по-взрослому. От идеи тогда отказались, но меня пригласили, сначала на стажировку. Мне тогда было пятнадцать. И затянулась эта история на много лет. Со школой из-за работы проблем не было, она занимала первую половину дня. Все учителя понимали меня, шли навстречу. Мои первые многочасовые эфиры выходили в ночь с воскресенья на понедельник. Это потом, через полгода, я решил, что хочу работать еще и в новостях, и мне позволили. Я брал десятки интервью в день на самые разные темы.

 

О любви к книгам и попадании «в телевизор»

– Что касается образования, то я по инерции пошел за родителями. Они филологи: мама учит людей русскому языку и культуре речи, папа тоже преподает и руководит Литературным музеем. Так сложилось, что в детстве я почти не смотрел телевизор, но читал книги, причем очень много. Я жил в литературном мире, сбегал туда от проб-лем реальности. И к тому же понимал, что журфак вряд ли даст мне больше, чем работа на лучшем в городе радио... Правда, после поступления на историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета совмещать работу с учебой стало чуть сложнее. А потом меня пригласили на «Первый канал». Когда меня позвали на собеседование, никто на «Первом» не знал, сколько мне лет. Никто и не спрашивал: я долго был в радиоэфире, меня постоянно слышали – привыкли… На «Первом» я стал вести сначала утренние выпуски новостей. В 9.20 заканчивался эфир, а занятия начинались в 9.00. И мне нужно было мчаться после работы в университет, чтобы появиться там хотя бы на второй паре. Поскольку вставать приходилось в 2.30 ночи, то к последней паре я был уже очень хороший, но знания впитывал и в состоянии полудремы.

 

О мечтах сбывшихся и несбывшихся

– В детстве я представлял себе: сижу в телевизоре, читаю новости… Тогда, конечно, никто к этому серьезно не относился. После выхода моего первого эфира на «Первом», помню, мне пришла в голову мысль: «Привет, Дима образца десятилетней давности! Помнишь, как ты представлял себя в телеэфире?..» В детстве я очень сильно верил, что всё так и будет. Наверное, поймал этот самый сигнал из будущего. А еще, когда мне было лет шесть-семь, очень хотелось объявлять станции в московском метро. Я даже вслух проговаривал: «Станция «Белорусская», переход на кольцевую линию». Надо, кстати, осуществить эту идею.

 

О работе ведущего теленовостей

– Я любил приглашать к себе в гости в студию друзей из других сфер. Они смотрели, что у нас бывает за час до эфира, за двадцать минут, за несколько секунд и даже во время эфира. Я давал им дубль своего наушника, чтобы могли посидеть и послушать, что слышу я, какое количество народа во время эфира мне говорит в ухо – и далеко не всегда по делу… Слышно обо всех проблемах монтажеров, редакторов, ассистентов режиссера… Я это делал для того, чтобы люди понимали: моя работа – не просто посидеть на стульчике и покрасоваться. Это драйв и максимальная концентрация. Ведущий в момент эфира всегда на вершине огромного айсберга. Он в курсе всего, что происходит в аппаратной и в редакции, он должен полностью контролировать ситуацию. У меня, например, была домашняя заготовка на случай, если вдруг неожиданно чихну. Правда, ни разу не пришлось ею воспользоваться: перед эфиром организм всегда мобилизуется, даже если у тебя температура…

 

Об участии в Олимпиаде

– Олимпийский факел нужно нести в вытянутой руке, а если тяжело, придерживать другой. Помню, ребята из поддержки, которые всё время бежали рядом, говорили, что если нам совсем тяжело, то они могут донести нас на руках вместе с факелом. Я справился сам, правда, пару раз менял руку, потому что бежал две дистанции – за себя и за кого-то еще, кто не успел на свою точку старта... Сначала думал: ну ладно, пробежал и пробежал, может, будут хорошие фотографии. А потом понял, что это одно из тех мгновений в жизни, которые я буду помнить очень долго, о которых буду рассказывать детям и внукам. И выкупил факел за 13 тысяч рублей – будет что показать. Правда, зажечь его уже нельзя. По правилам Международного олимпийского комитета факел должен гореть всего один раз – во время эстафеты. И всё. Потом из него изъяли газовую систему. Теперь это просто красивая металлическая оболочка.

 

О «Пусть говорят»

– Первые съемки прошли на удивление легко. Работая на «Первом», все мы по много раз бывали друг у друга в гостях, все между собой давно знакомы, я чувствую поддержку. Хотя когда только получил предложение, в первую минуту подумал: «Нет, только не я!» Но это же вызов, попробовать себя в новой роли, а вызов – это азарт. Нельзя долго стоять на месте, даже если это очень хорошее место: можно утратить интерес к работе, а это всегда чувствуется. К тому же здорово, что теперь в студии, кроме меня, есть большое количество живых людей, с которыми можно что-то обсудить. А вот безумная популярность, к счастью, пока никак не ощущается, потому что некогда. У нас постоянно записи, эфиры.

 

Об уходе Андрея Малахова

– Его решение – его право. Желаю ему новых высот и успешных экспериментов. Для меня это не только профессионал, но и настоящий друг, который всегда был и остается рядом. Подражать ему бесполезно, поэтому я буду оставаться собой. А в истории программы «Пусть говорят», как и в моей профессиональной судьбе, наступает новый этап. При этом мы будем бережно хранить всё лучшее.

Метки: в России, Общество, СМИ

Опубликовано: 06.09.2017 в 14:05 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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«Голос» снова набирает силу →

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