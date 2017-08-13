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Запевайте, братцы! 5 экспериментов на «Три аккорда»

Рыбин

В шоу «Три аккорда» популярные артисты осваивают новый для себя стиль «шансон» под взглядами строгого жюри. Мы уже писали о смелых исполнительницах, которые пошли на это испытание, а теперь обратимся к участникам-мужчинам. Кстати, для каждого из них музыкальные эксперименты не впервой.

 

Романтический эксперимент Виктора Рыбина

Лидер популярной в 1990-е годы группы «Дюна» Виктор Рыбин в свое время пошел на рискованный музыкальный эксперимент ради любви. 27 лет назад за кулисами спорткомплекса «Олимпийский» он познакомился с Натальей Сенчуковой, которая выступала в коллективе «Танцевальная машина». Они сразу понравились друг другу и... разъехались на гастроли: Виктор – в Читу, Наталья – в Болгарию. К счастью, девушка успела поделиться своими планами. «Наташа сказала, что ее с двумя подругами пригласили на Солнечный берег – танцевать в варьете. И что договаривались они о работе с какой-то Лидой из Бибирево, – вспоминает Виктор. – Я давно вернулся в Москву, а Наташа не звонит, дома ее нет.

Я напрягся, привлек друзей, и мы нашли эту Лиду, а заодно и двух ее дружков, которые отправили девчат «на гастроли». Выяснилось, что Наташу с подругами обманули: никакого варьете не предвидится – их собираются использовать для другой работы. И по сути держат в плену в какой-то болгарской деревушке, не разрешая никому звонить. Мы с друзьями дали этой троице ровно сутки на возвращение девчонок домой». «А мы даже не успели испугаться, – подхватывает Наталья. – С нами там нормально обращались, обещали, что еще чуть-чуть – и начнутся концерты. Когда однажды утром раздался телефонный звонок, и я услышала Витин голос, страшно удивилась: как можно было меня найти? Тем же вечером нас посадили в поезд. Приезжаю в Москву, а дома у подруги меня ждет ванная, полная роз. Это Витя завез цветы, попросил ее меня встретить, а сам уехал на гастроли. И когда вернулся, мы оба поняли, что расставаться не хотим». Однако у Рыбина были жена и ребенок... «С Наташей у нас был единственный выход не расстаться – это продолжать вместе работать, – говорит Виктор. – А поскольку я в танцах ничего не понимаю, то решил, что надо учить Наташу петь. Попробовал – ноты слышит, значит, всё в порядке. Нашел педагога из «Гнесинки», и вскоре Наташа стала петь на сцене – в стилистике «Дюны», только в девичьем варианте. Было здорово: мы с Наташей постоянно вместе, а дома ничего не приходилось объяснять». Но в конце концов все объяснения состоялись, а Виктор с Натальей счастливы в браке по сей день.

 

Небесный эксперимент Алексея Глызина

У Алексея самые памятные эксперименты связаны с транспортом, на котором он ездил на концерты и гастроли. «Как-то возвращался я с концерта с одним из музыкантов, и он посадил меня за руль своего автомобиля, – вспоминает певец свою бурную молодость. – У него был «Запорожец» – следующая модель после «горбатого». Была уже глубокая осень, и дорогу подморозило – на мосту через шоссе Энтузиастов машину повело. Я растерялся и, вместо того чтобы сбавить скорость, резко нажал на тормоз – нас начало крутить, и мы въехали в столб. Так наш «Запорожец» превратился в «горбатый», удар пришелся на багажник – получилась машина без багажника. Но нам повезло: мимо проезжала дежурная машина, и нас кое-как вытащили. Самое удивительное – домой мы добрались на этой же машине». А несколько лет спустя на гастролях Глызин неожиданно обнаружил, что сам управляет... самолетом! «Это было во время гастролей на праздновании Победы над фашистской Германией, – вспоминает певец. – В чешском 15-местном самолете было два пилота. Мы с ними подружились, я объяснил им, что в армии был авиационным специалистом. Когда взлетели, один пилот ушел в салон, и мы остались вдвоем со вторым пилотом. Через некоторое время пилот взял метрическую линейку и начал вычислять маршрут, и я, к своему ужасу, обнаружил, что он вообще не держит штурвал – это делаю я один! У меня всё похолодело, я покрылся испариной. Но он мне сказал, чтобы я не боялся, а наклонил на градус машину и почувствовал ее. Первые минуты я испытывал только ужас, но после даже сам посадил самолет. С нами летел музыкальный коллектив. В момент, когда я совершил небольшой трюк (самолет стал резко снижаться), народ понял, что за штурвалом сижу я, и все стали жутко ругаться».

 

Оперный эксперимент Стаса Костюшкина

Это сейчас Стас Костюшкин известен благодаря песням типа «Женщина, я не танцую», а в юности ему прочили славу оперного певца. Он учился в музучилище имени Римского-Корсакова, а потом в консерватории вместе со знаменитой ныне оперной дивой Анной Нетребко, причем считался не менее талантливым. Почему же певца увело в другую сторону? «Каким бы прекрасным ни был в юности мой голос, характер у меня совсем не для оперы, – объясняет Стас. – Я бы просто не смог изо дня в день петь арии, чинно стоя посреди сцены. Мне был дан голос, но я его ценил не больше занятий дзюдо. Думаю, этим и объясняется несходство наших с Нетребко жизненных путей. Когда мы с ней выходили из училища, она шла заниматься в «Мариинку», а я – в расположенную поблизости секцию дзюдо. Из-за регулярных падений на нос на дзюдо у меня деформировалась носовая перегородка и ушел красивый звон в голосе. Тогда можно было исправить перегородку, но меня это не волновало...» Однако несколько лет назад Костюшкин вернулся к оперному вокалу. У певца тогда возникли серьезные проблемы с голосовыми связками, восстанавливаться ему помогала педагог по вокалу Ирина Божедомова. Она и уговорила Стаса поехать в Румынию на международный оперный конкурс. «Представляете, какие лица были у конкурсантов из России, когда они увидели меня?! – со смехом вспоминает Костюшкин. – Потом они ко мне подошли: «Стас, извините, но что вы здесь делаете?» Отвечаю: «Этот вопрос я себе задаю уже третий день, ответа пока не нашел». Получив свой номер, я стоял за сценой и слышал, как все поют. И от этого мне становилось всё хуже и хуже. Я позвонил жене: «Не выдержу этого позора, не буду выступать, сейчас уеду домой». Но жена-то у меня чемпионка мира по акробатике. И дело не в акробатике, а в том, что чемпионка. Она сказала: «Заканчиваем разговор. Перезвони мне тогда, когда выступишь и станешь дипломантом или лауреатом». Что делать? Вышел. А я выступал десятым или пятнадцатым, жюри уже, видимо, поднадоели классические оперные певцы и арии – и тут вышел я, в белом пиджаке и белых штиблетах, и запел Гершвина. И прошел во второй тур! Естественно, сразу позвонил жене и разговаривал уже совсем другим голосом: «Это дипломант международного конкурса беспокоит…»

 

Зелёный эксперимент Глеба Матвейчука

Певец и композитор Глеб Матвейчук стал известен широкой публике как раз благодаря смелому музыкальному эксперименту – участию в шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Кого он там только не изображал: от Пласидо Доминго и Валерия Ободзинского до Анны Нетребко и поющей инопланетянки из фильма «Пятый элемент». «Самым сложным вокально был «Пятый элемент», – признается Глеб. – Я установил личный рекорд: на публике взял четыре с половиной октавы. Этим достижением очень горжусь... Для этого номера меня измазали красками, я стал зеленого цвета. Когда возвращался домой, меня остановили гаишники – подумали, что я наркоман или больной. Представляете: зеленый человек за рулем?! Говорю им: «Давайте покажу фотографии со съемок, только отпустите меня. Я спать хочу и есть». Они посмотрели снимки и меня отпустили. На следующий день я снимался в образе Ободзинского. И если приглядеться получше, то можно заметить, что Ободзинский у меня получился тоже немножко зеленоватый, потому что эту зеленку я смог до конца отмыть только через три дня». Впрочем, «Точь-в-точь» – не единственный музыкальный эксперимент Матвейчука. Он, например, написал мюзикл «Территория страсти» по мотивам известного романа «Опасные связи» и уговорил спеть в нем главную партию... Александра Балуева! «С Александром мы впервые встретились на площадке фильма Владимира Хотиненко «Гибель империи» и с тех пор часто пересекались, – рассказывает Глеб. – Я решил показать ему материал, мечтая в душе, что он станет в моем спектакле Вальмоном, главным героем. Сашу проект заинтересовал, он захотел сыграть Вальмона и сам поставить спектакль, чему я очень рад. В нашем спектакле он впервые запел. У Александра очень редкий голос – бас-профундо, сейчас в нашей стране не встретишь такого. Понятно, что он поет непрофессионально, но в данном проекте это не важно». Действительно, мюзикл и без того идет с аншлагами уже несколько лет.

 

Народный эксперимент Сергея Астахова

Сергей Астахов вообще не боится смелых экспериментов. Например, в 30 лет он вдруг решил, что нужно срочно что-то менять в своей жизни, и отправился из Воронежа в Москву, оставив работу в театре, семью, друзей. «Первое время было очень трудно, – вспоминает Астахов покорение столицы. – На очень скромное питание я зарабатывал при помощи извоза на своей старенькой машине – она уже дышала на ладан и долго заводилась. Пока не похолодало, она была и моей квартирой. Поначалу мне было не очень удобно показываться в театрах Москвы – сказывался «комплекс провинциала». Весьма благодарен Александру Калягину, взявшему меня в свой театр «Et cetera». Кроме того Александр Александрович позволил мне почти полгода ночевать в гримерке. Однажды я себя повел очень странно. Сильно устав от ночевок в гримерной, в перерыве между репетициями влез на колосники да и заснул там. Через сон слышу, как шеф кричит: «Астахов! Где Астахов?!» Ору: «Я здесь!» Вниз спускаюсь, все уже на сцене. Уволь меня Сан Саныч тогда, неизвестно, что бы со мной было. А он просто сказал: «Продолжаем репетицию», а после даже главные роли начал мне предлагать». Со временем Астахова стали часто приглашать и в кино, но предложению стать участником песенного шоу «Две звезды» он искренне удивился. «Я не отношусь к поющим актерам, – объяснял Сергей. –

Я иногда пою в машине, на отдыхе в компаниях, но не более того. А тут мне позвонили поздно вечером, а уже на следующий день необходимо было петь. Остальные участники этого шоу к тому моменту тренировались больше месяца. А с учетом того, что петь надо было русские народные песни, да еще с Надеждой Бабкиной и на публике в сопровождении оркестра, я немножко подрастерялся... Меня привезли, быстро собрали, вытолкнули на сцену: «Калина красная...» А я вообще не понимал, какие ноты. Только и выдыхал в нужное время: «О-ох!» И всё – до сих пор смех разбирает». Впрочем, петь актеру понравилось, а Надежда Бабкина потом пригласила его сыграть в ее театре русской песни черта в мюзикле «Ночь перед Рождеством».

Метки: в России, Кино, СМИ

Опубликовано: 13.08.2017 в 13:36 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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