Главная женщина Андрея Соколова

Звезда фильма «Маленькая Вера» родился 13 августа, но «несчастливое» число рождения совсем не помешало ему добиться успеха. К 55-летию актера мы выяснили, что ему вообще во многом везло.

ПОВЕЗЛО С ДОМОМ

Раннее детство актер вспоминает с удовольствием: оно было особенным. Мало кто в нашей стране может похвастаться тем, что ходил в детсад... через окно! «Ограда детского сада являлась продолжением нашего дома. И в садик меня отправляли из окна. Брали под мышки, поднимали и выставляли на его территорию», – объясняет Андрей. В садике мальчику нравилось еще и потому, что он занял там особое положение. «В нашем доме находился чудный подвал. А в этом подвале стоял старый кованый сундук. Он был огромный, когда-то на нем даже спали. Позднее я узнал, что сундук принадлежал моей прабабушке, которая занималась когда-то прачечными. Там лежали всякие старинные одежды, материалы. Со временем я нашел способ проникать в подвал и стал водить туда приятелей. Но чтобы попасть в святая святых, со мной нужно было очень и очень договариваться. Туману-то я много напускал: «Знаете, под этим сундуком еще и клад зарыт!» Чудесный подвал был пределом мечтаний любого мальчишки. Со мной все считались, потому что только я мог решить, кого туда сводить. Как Том Сойер продавал свою очередь красить забор, так и я манипулировал людьми с помощью этого подвала», – признается актер.

ПОВЕЗЛО С МАШИНОЙ

Любовь к автомобилям настигла Андрея Соколова раньше любви к искусству. В 17 лет по ночам ему являлись не прекрасные девушки, а... «Жигули». Так что во время каникул он отправился на строительство БАМа – зарабатывать на мечту. Результатом стали «Жигули» одиннадцатой модели канареечного цвета. Машина была подержанной, но новоиспеченный водитель души в ней не чаял. Каких только приключений он не испытал на своем четырехколесном друге! Например, однажды благодаря машине в честь Соколова назвали ребенка. «Возвращаюсь с дачи на своей вылизанной со всех сторон машине и вижу голосующую женщину. Останавливаюсь, она ко мне: «Сынок, помоги! У меня дочка рожает!» – вспоминает актер. – Смотрю: на обочине девчушка сидит скорчившись. Сели они ко мне, поехали. И вдруг у девушки отходят воды, и она начинает рожать! Я как это дело увидел, помчался так, что за мной гаишник увязался. Мы вылетели на Загородное шоссе, и тут я увидел больницу. Выскакиваю из салона, гаишник за мной, кричит что-то, я ему в ответ: «Чего ты орешь?! Посмотри, что в машине творится!» Мама девочки помчалась в приемное отделение, а там принимать не хотят, говорят: «Везите в роддом». Я к гаишнику: «Иди, закон, добивайся справедливости! Какой роддом? Я ее не довезу!» Парень оказался с душой и понятливый, ринулся к врачам. Только благодаря ему девочку приняли. Практически тут же она и родила. А я вышел на улицу и поплелся к своей «ласточке». Посмотрел на то, что осталось от моего вылизанного салона, и волосы на голове встали дыбом. Тут прибегает мама: «У нас мальчик родился! Скажите, как вас зовут?» А потом, тоже увидев, что творится с салоном, спросила: «Может, вам чем-то помочь?» Я говорю: «Ну если вы сейчас своей дочке пока не нужны, то, может быть, немного тут приберете?..» Жаль, что впоследствии мы с этой семьей потерялись, хотя какое-то время общались. А сына девчушка действительно Андреем назвала…»

ПОВЕЗЛО С ДЕБЮТОМ

До театральной сцены Соколов добирался долго. У него три высших образования, и лишь последнее – актерское. Сначала он окончил авиационно-технический институт, затем вечернее отделение Института иностранных языков. И только в 24 года поступил в Щукинское училище. Зато после окончания вуза Соколова сразу приняли в знаменитый театр «Ленком». Он играет там по сей день, а свой первый спектакль сейчас вспоминает со смехом: «Моя первая премьера в театре «Ленком» – спектакль «Юнона» и «Авось». Я играл главного сочинителя. Музыкальный руководитель меня натаскала, мы много репетировали с Николаем Караченцовым, игравшим графа Резанова. Он наставлял меня: «Не пой красиво, ты должен скрипеть». Идет спектакль. Я выхожу, встаю к микрофону и… не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть. Зажим полный. Вижу, Караченцов сверлит меня взглядом, и понимаю, надо что-то делать. И тут из меня пошел… скрип. Когда Николай Петрович услышал этот звук, он закрыл лицо рукой, так как буквально заплакал от смеха. Как я допел – не помню, в антракте он подошел ко мне и сказал: «Я, конечно, просил поскрипеть, но не до такой же степени».

ПОВЕЗЛО С ТРУДНОСТЯМИ НА СЪЁМКАХ

Первую роль в кино Соколов сыграл еще на первом курсе – в сказке «Она с метлой, он в черной шляпе». А на третьем на актера обрушилась известность – вышел фильм «Маленькая Вера». Скандальная картина в одночасье сделала Соколова секс-символом, но съемки запомнились ему не только поэтому. Актер едва не закончил работу в тюрьме! На один из съемочных дней пришелся день рождения Андрея, и отмечали его довольно шумно. Загулявшая съемочная группа привлекла внимание милиции. Особое подозрение у стражей порядка почему-то вызвал нож, которым именинник резал арбуз. Так что Соколову пришлось отправиться в изолятор. Из-за решетки парня спасли старшие коллеги по фильму, пообещав следователям взять нерадивого студента на поруки.

Приключения у актера случались и непосредственно на съемочной площадке. В фильме «30 лет спустя», где Соколов сыграл виконта де Бражелона, экстрим начался в первый же съемочный день. «Режиссер Хилькевич сказал мне: «Андрюша, я тебя предупреждал, что виконт должен ездить на лошади?» – «Да», – отвечаю я. «Ты ездил?» – «Нет». – «Завтра съемка». У меня был вечер, когда я попытался освоить лошадь, которая пару раз меня скинула. Слава богу, шею не сломал», – вспоминает актер.

А на съемках сериала «Близнецы» сработал принцип «клин клином вышибают». В одной из сцен Соколову пришлось нырять в арык с водой. Всё бы ничего, но актер на тот момент был болен. «У меня была температура 39,8. А вода в арыке – ноль градусов. Причем, как водится в киношном мире, лето мы снимали в глубоком ноябре», – вспоминает он. Но внезапная встряска неожиданно пошла организму на пользу: после холодного купания температура пошла на убыль.

ПОВЕЗЛО С КОМАНДОЙ

«В режиссеры пошел потому, что, во-первых, мало хороших режиссеров. Во-вторых, для того, чтобы снимать актера Соколова. В-третьих, для того, чтобы сниматься у режиссера Соколова», – объясняет артист, за плечами у которого еще и Высшие режиссерские курсы. Когда востребованный актер решил попробовать себя в этой области, его преподаватель Владимир Мотыль воспринял это скептически. Однако после первого же курсового проекта Мотыль сказал: «Беру свои слова назад, был неправ!» Сейчас на счету Соколова три фильма. Последний, «Память осени», вышел в 2015 году. Съемки проходили в одном из гостиничных комплексов Пензы и не обошлись без трудностей, но, к счастью, всё закончилось хорошо. «Снимали мы в форс-мажоре: когда приехали, было по колено желтых листьев, но нам пришлось покинуть дом, где шли съемки, на 10 дней, так как на это время там были зарезервированы места для первых лиц. После 7 съемочных дней – вынужденный перерыв, а когда мы вернулись, там уже было по пояс снега. Так что до 7 утра солдаты убирали основной снег, с 7 до 9 лопатами орудовали добровольцы, а с 9 до 10 наши художники-постановщики ходили и посыпали дорожки желтыми листьями. Так что хлебнули… Но у меня была фантастическая команда. Даже к реквизитору – самая расстрельная должность в кино – не было никаких претензий», – рассказывает Соколов.

ПОВЕЗЛО С ГЛАВНОЙ ЖЕНЩИНОЙ

О своих любовных победах актер распространяться не любит. Однако известно, что женщинам всегда было с ним нелегко. Первая влюбленность случилась с Андреем Соколовым в четырехлетнем возрасте и закончилась драматически. Он влюбился в свою соседку на год моложе. Нежные чувство проявлялись в основном в том, что мальчик угощал девочку щавелем. Но однажды перепутал и вместо щавеля взял крапиву... Сейчас в его жизни тоже царит маленькая девочка – дочка Соня. О ее маме известно только, что она модель, на 26 лет младше актера и вышла за него замуж в 2010 году. По слухам, сейчас пара уже рассталась. Рождение дочки сильно изменило Соколова. Он отмечал это событие целых три дня. «С появлением другого человека меняется хрусталик в глазу, и у тебя меняется отношением к близким, вещам, поступкам. Конкретизировать это достаточно сложно. Это такой хороший, большой стресс, – как-то рассказал он. – Читаю дочке сказки, а вот характер у нее явно папин. С Софьей Андреевной не посюсюкаешься». Актер признается, что дочка растет маленьким командиром и кокеткой. А о том, как оценивает себя в роли отца, говорит так: «Я такой папа, который надо папа».