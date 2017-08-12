Яблочки, упавшие далеко

Вчерашние одиннадцатиклассники готовятся к началу занятий в вузах. Многие из них в выборе профессии пошли по стопам родителей, ведь не зря говорят, что яблочко от яблони недалеко падает. Вот и дети известных актеров часто выбирают ту же профессию и... теряются в тени родительской популярности и таланта. Однако есть среди звездных отпрысков и те, кто добился или намерен добиться успеха совсем в другой сфере.

Иван Охлобыстин подал врачебный пример

У Ивана Охлобыстина шестеро детей, и три старшие дочери уже сделали свой профессиональный выбор – актрисой не захотела стать ни одна из девушек. «Моя старшая дочь Анфиса учится в педагогическом институте чудной профессии – организация праздников. Она общественница. Это для нее, – гордо рассказывает актер. – Еще одна дочь – Дуся – выбрала микробиологию, отучилась уже три года». Можно сказать, что третья дочь Варвара в некотором роде пошла по стопам отца. Окончив в этом году школу, она решила поступить в медицинский вуз, а ведь самая знаменитая роль Охлобыстина – доктор Быков в сериале «Интерны». Впрочем, на этом поприще у девушки есть и более серьезная наследственность. «Варя очень похожа на мою любимую бабушку Машу. Ее звали Маша-солдат. Во время войны она была медсестрой и вытаскивала с поля боя и русских, и немцев. Кто был ранен, того и тащила, – говорит Иван. – Пока в актерстве никто из дочерей замечен не был. Но главное, мои дети растут трудолюбивыми, постоянно что-то делают. А я радуюсь».

Сын Олега табакова кормит Москву

Сын Олега Табакова неоднократно снимался в кино, в том числе и со своим знаменитым отцом. Но успешным Антона Табакова сделало не столько актерское мастерство, сколько унаследованная от отца любовь вкусно поесть. «Причина – не совсем сытое детство, – объясняет Антон Олегович свой интерес к кулинарии. – Не то чтобы не хватало продуктов. Продукты были, но определенного формата. А хотелось изведать что-то недоступное, коим являлись разные гастрономические чудеса, которые иногда появлялись из-за рубежа. Попытки из ничего сделать значительное переросли в увлечение кулинарией». Однажды из-за этого увлечения Табаков серьезно пострадал. «Как-то в юности я сел на утятницу, – вспоминает он этот досадный случай. – Купил жесткую курицу и решил приготовить ее не на сковородке, а в чугунной утятнице. Потом стал вынимать ее из духовки, крышку положил на стул, на минуту отвлекся… И как сел на нее! В итоге получил ожог третьей степени. В больницу отвезли на «скорой помощи». Шрам остался». Как ни странно, «прижигание пятой точки» лишь подогрело интерес молодого человека к кулинарии, и в итоге он стал одним из самых успешных московских рестораторов.

Сын Жарикова и Гвоздиковой зарабатывает языком

Родившись в актерской семье Евгения Жарикова и Натальи Гвоздиковой, Федор с детства... возненавидел эту профессию. «Мы постоянно его бросали и уезжали на съемки, – объяснял причину этой нелюбви Евгений Жариков. – В детский сад он пошел в Одессе. Жил там до шести лет с Наташиными родителями. И понимал, что растет совсем не так, как другие дети. «Всех из детского сада забирают мама и папа, а меня бабушка с дедушкой!» – обиженно говорил он нам. У Феди были актерские задатки, его еще в детском возрасте приглашали сниматься несколько режиссеров, но он говорил: «Ни за что!» В 12 лет он снялся в фильме «Шурави», но больше в кино играть не захотел. Поступил в Институт иностранных языков на французское отделение». Сейчас Федор работает переводчиком с английского и французского языков в сфере журналистики и юриспруденции.

Елена Соловей вырастила профессоров

Елена Соловей говорит, что в конце 1980-х эмигрировала из СССР в США, поскольку тревожилась за будущее своих детей. Актрису, которая тогда в нашей стране была на пике популярности, не смутило даже то, что придется отказаться от карьеры. И ее жертва не стала напрасной – сын и дочь состоялись в профессии. «Окончив Нью-Йоркский университет, дочь Ириша продолжила учебу на биологическом факультете университета в Стоуни-Брук, получила степень мастера, – рассказывает Соловей. – В том же университете защищал диссертацию по математике замечательный парень из Питера. Они друг другу понравились, и Слава стал нашим зятем. Сначала ребята жили в Калифорнии, где родилась внучка Грушенька. Потом переехали в Германию. Там появился на свет наш младший внук Феденька. Это не помешало Ирише защитить диссертацию по молекулярной антропологии, она работает в лаборатории генетики, сделала даже научное открытие. Сын Павлуша окончил школу, учился в университете Ратгерс штата Нью-Джерси, а потом защитил диссертацию по иммунологии в Корнелльском университете. Ириша шутит: «Кроме вас с папой в семье все профессора».

Жанне Эппле сын делает ремонт

Старший сын актрисы и телеведущей с детства проявлял интерес к строительству и дизайну. «Когда Потапу было пять лет, отец из Америки привез ему «Лего», – рассказывает Жанна Эппле. – После этого мы Потапа не видели – ребенок целыми днями строил всякие домики…» Неудивительно, что после школы Потап окончил Академию имени Строганова по специальности «дизайнер мебели и интерьеров». «Сейчас Потапу 26 лет. Он успешный дизайнер. Ремонт квартиры, которую я купила несколько лет назад, – дело рук сына», – с гордостью говорит актриса. Зато жена Потапа, психолог-криминалист по профессии, стала директором Жанны!

Сын Оксаны Пушкиной ведёт переговоры

«Когда сын был маленьким, мы жили в Сан-Франциско, – вспоминает телеведущая Оксана Пушкина. – На моего рыженького, в конопушках мальчика постоянно обращали внимание на улице: подходили и предлагали роли то в кино, то в рекламе. Но я хотела для него другую, незвездную судьбу. Помню, когда ругались, Артем угрожал: «Пойду на факультет журналистики». Для меня это было самым страшным! К счастью, сын окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, сейчас у него собственная IT-компания. Артему передалось мое искусство коммуникации – он мастерски ведет переговоры. Я счастлива, что сын пошел другой дорогой!»