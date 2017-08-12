С Днем варенья!

Варенье любит не только Карлсон. В честь малинового варенья даже учредили праздник, который отмечается 16 августа. Но открыть банку любимого десерта никто не мешает и в другие дни. А заодно вспомнить, сколько интересных историй с ним связано.

1. ВАРЕНЬЕВАЯ ИСТОРИЯ

Неизвестно, кто первым начал варить фрукты, но уже в Древней Греции встречалось лакомство под названием «медовое яблоко» – айва, уваренная с медом. Оттуда оно перекочевало в Рим, и в римской кулинарной книге De re coquinaria («О кулинарии») можно найти один из первых рецептов варенья. Айву римляне варили в меду вместе с черенками и листьями. Впрочем, в древности варенье воспринимали не столько как десерт, сколько в качестве лекарства.

2. ВАРЕНЬЕВАЯ РОСКОШЬ

Самое дорогое в мире варенье делают во французском городке Бар-ле-Дюк. Его рецепт не меняется с 1344 года. Это варенье из белой и красной смородины. По традиции, перед варкой требуется извлекать из ягод все косточки, да так, чтобы не повредить смородину. Чистильщицы долго этому учатся. Они берут ягоду за ягодой, аккуратно протыкают кожицу остро заточенным пером и извлекают оттуда косточки, стараясь не повредить мякоть. Чтобы подготовить к варке килограмм ягод, работнице требуется не меньше трех часов. Зато знаменитости от этого варенья без ума. Альфред Хичкок, к примеру, во Франции селился только в таких гостиницах, где подавали это варенье.

3. ВАРЕНЬЕВАЯ МЕДИЦИНА

Шведские ученые недавно пришли к выводу, что любое варенье полезно людям, которые живут в городах. Дело в том, что в нем содержится пектин – это вещество выводит из организма вредные химические соединения, которых в городах предостаточно. Но есть свои лечебные свойства и у разных видов варенья. Например, английские летчики времен Второй мировой войны рассказывали, что именно черничное варенье помогало им попадать в фашистов во время ночных вылетов – оно улучшает зрение. Простуду до сих пор лечат малиновым вареньем. А абрикосовое варенье очень полезно при анемии.

4. ВАРЕНЬЕВЫЙ УСПЕХ

Юный шотландец Фрейзер Догерти с детства обожал варенье своей бабушки, да так, что сам решил научиться варить такое же. К 14 годам он достиг в варке варенья таких успехов, что надумал открыть собственный бизнес. Десерты по старинным рецептам очень понравились владельцам крупного британского супермаркета, и юноша стал миллионером. Сейчас он пишет кулинарные книги, а варенье продает еще и в Австралии, Южной Корее и Дании.

5. ВАРЕНЬЕВЫЙ СПОРТ

Варенье сыграло роковую роль во время товарищеского футбольного матча американского клуба «Миннесота Юнайтед» и английского «Борнмут». Американский голкипер пытался ввести мяч в игру с рук, но внезапно забросил его в сетку своих ворот. Судья засчитал автогол, американская команда проиграла. Вратарь Сэмми Н'Джок рассказал, что во всем виноваты бутерброды с вареньем, которые он ел незадолго до матча. По его словам, варенье осталось на перчатках, сделав их скользкими и липкими. Поверили ли ему разочарованные фанаты, неизвестно.

6. ВАРЕНЬЕВЫЕ ФАНАТЫ

Среди любителей варенья много знаменитостей. Первую в истории книгу с рецептами варенья написал сам Нострадамус, она называется «Трактат премногополезный о прекраснейших рецептах варенья». Екатерина II и Александр Пушкин обожали варенье из крыжовника, Иван Тургенев – из луговой клубники. А великий химик Дмитрий Менделеев даже написал статью про варенье в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Правда, подписать своим именем не решился.

7. ВАРЕНЬЕВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Философ и писатель Василий Розанов однажды дал очень оригинальный ответ на извечный русский вопрос «Что делать?»: «Как что делать: если это лето – чистить ягоды и варить варенье; если зима – пить с этим вареньем чай».