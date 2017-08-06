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7 нот Софии Ротару

Ротару

 

«На сцене я – вне возраста!» – говорит София Ротару. И действительно, глядя на певицу, угадать, что 7 августа ей исполнится 70 лет, невозможно. И песни ее тоже не стареют. К юбилею артистки мы узнали о самых важных нотах в ее жизни.

 

ДОить корову София научилась в 6 лет. В многодетной крестьянской семье из украинского села Маршинцы все дети помогали взрослым по хозяйству. «Родители-колхозники днями пропадали на полях, а мы доили корову, сено убирали, огород поливали, а он был очень большой, – вспоминает певица. – А воду надо было подготовить, согреть на солнце – помидоры и огурцы нельзя поливать холодной. Поэтому отец сначала закачивал воду в яму, а мы потом уже ведрами таскали ее на огород. Никто и не думал возмущаться – знали, что это наша обязанность. Проблема была только со мной, потому что вечером, когда мы ложились спать, старшая сестра открывала для меня окошко, и я убегала в школу, где занималась в кружке танцев. Бежала по улицам, а сама боялась, что кто-то из односельчан меня увидит, как, впрочем, и все другие участницы кружка... В то время у нас в деревне, как только солнце сядет, девушка не имела права выходить на улицу». Неудивительно, что предложение учителей отправить дочь в музучилище родители поначалу восприняли с ужасом: «Мама плакала, говорила, что мне надо замуж выходить, а не уезжать неизвестно куда неизвестно зачем. Но папа поддержал меня и дал согласие. Он работал бригадиром виноградарей. Но натура у него была артистичная, он прекрасно пел. И хотел, чтобы я стала певицей. Так я уехала в Черновцы».

 

РЕзко поменять внешность певице захотелось только один раз – в музыкальном училище. Она училась очень старательно, параллельно с первым курсом училища ходила в вечернюю школу, чтобы получить аттестат. «А когда получила, почувствовала себя взрослой и первым делом состригла косы и сделала модный по тем временам начес. Очень похожий на тот, который был у Варлей в «Кавказской пленнице», – признается София Михайловна. Но смена имиджа привела к курьезу. «О том, чтобы поехать в село в таком виде, не могло быть и речи, – объясняет она. – Пришлось остаться на каникулы в Черновцах. Прошла неделя каникул, и вдруг родители приехали сами! Заходят ко мне в общежитие – я едва успела накинуть на голову платок. Но мама быстро всё поняла и строго сказала: «Сними платок». Я сняла, а она в ужасе: «Пока волосы не отрастут, домой не приезжай!» Потом любящие родители, конечно, простили дочь, но на большую сцену она вышла уже с длинными волосами.

 

МИнуло уже больше 15 лет с тех пор, как не стало мужа певицы Анатолия Евдокименко. Но он продолжает оставаться ее единственной любовью. А ведь поначалу София и смотреть на него не хотела. Парень из Черновцов влюбился в Ротару в армии, увидев портрет 17-летней победительницы республиканского смотра художественной самодеятельности в журнале. Она его ухаживания не оценила и не отвечала на них. «Но в один прекрасный день я шла с подругой Лялей по центральной площади Черновцов, а навстречу мне – Толик со своим другом. Мы остановились, поздоровались, я взглянула в голубые-голубые глаза Толика и вдруг поняла, что мир изменился, – вспоминает певица. – Был теплый майский день, а у меня мурашки по спине побежали. С того дня начали встречаться, а через год поженились – мне тогда был 21 год. Как сейчас помню нашу свадьбу в Маршинцах. Всё село гуляло, а под вечер зарядил такой ливень, что все вымокли до нитки, но продолжали плясать! Помню и как через два года муж с оркестром встречал меня из роддома – собрал, по-моему, всех музыкантов Черновцов». Супруги практически сразу начали работать вместе: Анатолий стал художественным руководителем ансамбля «Червона рута». Но он заботился не только о музыкальной карьере жены. «Он решал и все бытовые вопросы, – рассказывает певица. – Раньше гастроли продолжались долго – по два-три месяца, а возможностей комфортно устроиться было гораздо меньше, чем сейчас. Но Толику это удавалось – он возил на гастроли кастрюльки и плитку и прямо в номере готовил еду. Утром я всегда просыпалась от аромата свежезаваренного чая. Открываю глаза, а Толя уже стол накрывает. Оказывается, встал в семь утра (хотя мы легли в два ночи), сбегал на рынок, купил фруктов, домашнего творога, яиц и приготовил завтрак. Потом начинает готовить нам на обед куриный бульон – с помощью кипятильника...» Неудивительно, что забыть мужа София Михайловна не может до сих пор.

 

ФАнтастические кулинарные способности певицы особенно оценил ее сын в студенчестве. Детство Руслан, как и многие дети артистов, провел у бабушек и дедушек. Родители, время от времени приезжая с гастролей, заваливали сына подарками. Но Руслан вырос умным и скромным молодым человеком, не пытался воспользоваться влиянием родителей и профессию избрал далекую от эстрады: сначала поступил в МАДИ, а потом перевелся в Севастопольский приборостроительный институт. Он жил в общежитии, и знаменитая мама часто приезжала в гости. «Маму ждал не только я, но и весь наш этаж, – признается Руслан. – Ведь она перед каждым таким визитом отправлялась на рынок, покупала пять килограммов свинины, пять килограммов говядины, пять килограммов творога, двадцать яиц и делала из всего этого тазик котлет и тазик сырников. Заматывала тазы одеялами и привозила мне. Правда, хватало всего на пару часов – едоков было много. Один мой друг до сих пор говорит, что самые вкусные котлеты и сырники в его жизни были те, которые готовила и привозила София Ротару». Сейчас Руслан – продюсер певицы, но мамину стряпню продолжает любить.

 

СОЛЬфеджио, пение, конный спорт и танцы – хобби любимой внучки Софии Михайловны, тоже Сони. Но еще успешнее складывается карьера девушки в модельном бизнесе. На подиум она вышла еще в 7 лет, а сейчас, в 16, участвует в Неделях моды в Нью-Йорке, Мадриде и Милане, снимается для обложек модных журналов и рекламирует одежду. Юное дарование уже оценил Карл Лагерфельд. «Он увидел мою фотографию, которую ему показала одна моя знакомая в Париже, и так был очарован, что передал мне свою книгу The little black jacket с автографом, теплыми пожеланиями и вдохновением на будущее», – призналась девушка. Сама София Михайловна восхищается умением внучки одеваться и частенько советуется с ней по модным вопросам. Радует певицу и внук. Анатолий начал зарабатывать еще в 17 лет – во время учебы в Англии он освоил ремесло диджея. «Приезжал на каникулы, думали, что постоянно будет с нами, а он вдруг заявляет: «У меня три вечера расписаны – выступаю там-то и там-то». При этом сам договаривается о работе, сам всё устраивает, а не мы его куда-то подталкиваем. И еще каждый день во время этих каникул занимался с педагогом по математике – захотел подтянуться по этому предмету», – вспоминает София Михайловна. Сейчас у парня другая любовь – фотодело. А еще он учится в лондонском колледже на графического дизайнера и музыкального продюсера.

 

ДоЛЯ заработков певицы уходит на благотворительность, но сама она об этом всегда молчит. Ее концертный директор как-то рассказал: «Уже 15 лет София Михайловна помогает девочке из Кривого Рога, у которой врожденное заболевание костей – они очень хрупкие и при малейшей нагрузке ломаются, ребенок практически не может ходить. Певица узнала о ней от знакомой, тут же передала деньги. Тогда малышке было всего несколько месяцев, и с тех пор Ротару тайком отправляла некую сумму маме девочки. А когда вышла на пенсию, дала распоряжение помощникам перечислять подопечной свои пенсионные».

 

СИла народной любви к певице иногда приводила к курьезам. Борис Моисеев рассказывает: «Я с восторгом вспоминаю случай в Ялте на фестивале «Крымские зори» в начале 1980-х. После выступления мы с Соней вышли из концертного зала «Юбилейный», где нас ожидала толпа поклонников. В то время знаменитости ездили на «Волгах» – «дорого-богато». У нее была именно такая роскошная машина: белоснежная, с бежевым салоном из дерматина. И вот садится Сонечка в свой драндулет, как вдруг фанаты начинают раскачивать ее машину, а потом и вовсе поднимают на руки. Они понесли Ротару по набережной имени Ленина. Соня обалдела, открыла окно и упрашивала фанатов поставить ее на место. Было очень смешно, но и страшно! Ротару потом рассказывала, что сначала даже не поняла – то ли ее крадут, то ли так сильно любят». А однажды накануне Нового года фанаты певицы подняли тревогу. В ночь на 31 января неизвестный москвич позвонил в полицию и сообщил, что взял Ротару в заложники и удерживает ее в квартире на Садовом кольце. Правоохранители тут же выехали по указанному адресу. Правда, на месте никого не обнаружили. Тем не менее новость о «похищении» распространилась по всем СМИ. Больше всего всполошились именно российские фанаты звезды: они стали звонить, писать и интересоваться, всё ли у нее хорошо. София Михайловна призналась: ей было очень приятно, что российские поклонники так за нее переживают. А новость она восприняла с юмором. Ведь в Москве Ротару не живет. «Говорит, мол, получается, приехала в столицу и пошла по чужим апартаментам шататься, в одном ее и захватили», – смеется директор певицы.

Метки: в России, СМИ, Общество, Культура

Опубликовано: 06.08.2017 в 16:44 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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