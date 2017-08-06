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Юрий Николаев: «После съемок у Полины Гагариной два дня приходил в себя»

 

 Николаев

В новой передаче «Первого канала» «Честное слово» ведущий Юрий Николаев приезжает в гости на дачу к самым известным российским актерам, режиссерам, певцам. И на веранде идет неспешный и предельно откровенный задушевный разговор. Как родилась идея этой передачи и какие опасности грозят ведущему на съемках, нам рассказал сам Юрий Николаев.

 

Нестрашный гость

– Юрий Александрович, как родилась идея телепередачи «Честное слово»?

– Передача создавалась сначала кулуарно: несколько человек собрались вместе, я наговаривал свои мысли по поводу нового проекта, постепенно со своими идеями присоединялись редакторы. Я бы не хотел, чтобы считали, что я один автор идеи. Будем считать, что идея коллективная – так будет честнее...

– Логично, что эта добрая передача «досталась» именно Вам. Сложно представить, что Вы ведете программу, связанную с криминалом, негативом, «желтизной»...

– Совершенно верно, это совсем не мои темы! Именно поэтому актеры, к которым мы пришли в гости в первую очередь, очень быстро откликнулись на предложение поговорить по душам – они знают, что в нашей беседе ничего плохого не будет. Не будет вопросов, которые поставят их в неловкое положение. Это просто беседа друзей, которые прошли вместе по жизни не один год. Будет в передаче и «звездная молодежь», конечно. И мы душевно говорим о жизни – о том, как человек достиг успеха, чем он пожертвовал ради этого... Или, возможно, был момент, когда он оказался на пике славы, а потом вдруг случилось забвение – такое тоже бывает. И о профессии много говорим. Но больше, конечно, о таких понятиях, как добро, зло, доверие, предательство. За чашкой чая мы рассуждаем о жизни конкретного человека. Программа снимается на даче у героя, в кадре – два человека, а вся локация – это веранда и вид с веранды.

 

Козни природы

– Погода Вам не мешала?

– Еще как мешала! После съемок у Полины Гагариной я два дня приходил в себя: работали под проливным дождем! И сегодня – первый день, когда я могу разговаривать хотя бы «в нос». Простудился – с температурой, по полной программе… Но мы договорились не прекращать съемку, а включили погоду в беседу: поговорили о ее изменчивости и продолжали снимать – на фоне дождя… То есть в кадре зритель видит всё именно так, как было на самом деле.

– В ходе беседы Вы можете от себя какие-то вопросы задавать или работаете по четкому сценарию, который кем-то утвержден?

– Безусловно, есть «скелет» программы, есть определенные вопросы, которые я периодически задаю герою, но всё остальное – наши взаимоотношения в данный момент. То, как я воспринимаю героя, то, как герой воспринимает меня, ситуацию, его настроение – всё это в кадре.

– У кого уже побывали в гостях?

– У Полины Гагариной, Володи Меньшова, Юры Антонова…

– Не секрет, что Юрий Антонов не любит журналистов. А как он встретил Вас?

– Открыто – как друга, которого знает около 40 лет – точнее даже подсчитывать не хочу. Мы смеялись, подшучивали друг над другом, вспоминали дела давно минувших дней…

 

Брачный секрет

– Юрий Александрович, а Вы сами дачник или больше городской человек?

– Я не привязан к даче. Она у меня далеко от Москвы, а мне в основном всё-таки нужна Москва. Каждый раз преодолевать большие расстояния от дома до работы – это время терять, а нужно делать дело.

– А детские воспоминания, связанные с дачей, сохранились?

– У нас дачи не было. Но мы часто выезжали с папой, мамой, бабушкой в лес, на природу. Взрослые собирали малину, клубнику. Пикники устраивали. Для меня это всё и было «дачей». Потом был пионерский лагерь, но он мне не пришелся по душе. И я за всю свою жизнь был в лагере всего два раза. Не понравилось…

– В передаче «Честное слово» Вы говорите и о любви, браке, детях. У Вас с Вашей супругой Элеонорой большой семейный стаж. Что бы Вы посоветовали молодым людям? Как сохранить любовь?

– Никакого рецепта счастливой семейной жизни у меня нет. И, возможно, он не нужен. Потому что если есть любовь – значит, есть прощение, понимание, помощь… Этого достаточно, чтобы сохранить семью и ту любовь, благодаря которой и сложилась эта семья.

– Еще одна любимая телезрителями передача, которую Вы ведете, – это «ДОстояние РЕспублики». В новом телесезоне она вернется? Может быть, уже идут съемки?

– Сейчас съемки приостановлены. Будет ли передача в новом сезоне или нет – это вопрос не ко мне... Дело в том, что мы все сезоны работали с «высшим эшелоном»: «Лучшая песня», «Лучший поэт», «Лучший композитор»… А что теперь? Идти по второму кругу? Не думаю, что это будет уместно. Возможно, есть смысл подождать, когда загорятся новые яркие звезды на нашем музыкальном Олимпе.

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 06.08.2017 в 14:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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