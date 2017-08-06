Женитьба не напасть, а как в браке не пропасть?

Самый, наверное, знаменитый внук России – Никита Пресняков – 27 июля женился. Пока звездное семейство радуется за него, мы решили узнать, какие советы относительно семейной жизни могли бы дать знаменитые родственники новобрачного.

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ-СТАРШИЙ: ВСЕХ СПАСЁТ ЧУВСТВО ЮМОРА

Елена Преснякова говорит, что давать новобрачным советы бесполезно. Но всё же у супругов, которые смогли отметить золотую свадьбу, есть чему поучиться. К примеру, Владимир Пресняков-страший считает, что жена умудрилась его перевоспитать. «Лена приучила меня не разбрасывать носки по квартире, – признается он. – Я не был большим поклонником порядка до нашего знакомства. Мог прийти домой, закинуть один ботинок в дальний угол, второй – под кровать. Теперь всё иначе. С ее подачи я стал мыть руки перед едой. Лене пришлось пару раз меня голодом поморить, чтобы я дошел до умывальника: не давала есть, пока не убедится, что руки чисты. Сейчас я и без ее напоминаний мою руки». Самое забавное, что Елена Петровна, наоборот, считает, что главный чистюля в семье – муж. «Перемоет гору посуды, мы это с ним по очереди делаем, потом видит, что я тарелку положила в раковину: «Лена, ну почему ты оставляешь!» Чистюля до ужаса, – жалуется она. – Даже носки не разбрасывает». Сам Владимир Петрович залогом долгого брака считает умение смеяться в любых ситуациях. «Однажды у нас случился серьезный конфликт, – рассказывает он. – Причем начался с мелочи, того же ботинка брошенного. Но оба были горячие, не хотели уступать друг другу. Слово за слово, в самый разгар перепалки я не выдержал и заявил: «Лена, ты вынуждаешь меня сказать одну очень серьезную вещь. Я долго не решался на это, но, раз уж мы разводимся, я тебе ее озвучу». Потом выждал паузу и пару ее просьб поскорее сказать, что же это за вещь такая, и выпалил: «Володька не от тебя!» Несколько секунд Лена пребывала в недоумении. Когда сообразила, что это шутка, начала бросать в меня подушками, тапочками. Конфликт был полностью исчерпан».

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ-МЛАДШИЙ: МУЖ И ЖЕНА - ОДНА САТАНА

Владимир часто повторяет, что с женой – Натальей Подольской – они очень похожи. «Она такая же, как я. Абсолютно», – говорит он. А Наталья как-то рассказала историю, подтверждающую это: «Однажды мы вылетали на гастроли из одного аэропорта, только в разное время: Володя двумя часами позже. В аэропорту я зашла перекусить в кафе: заказала яичницу и бергамотовый чай с лимоном. Сижу, завтракаю. Думаю: надо устроить Володе маленький сюрприз. Наверняка он тоже зайдет перед вылетом в это кафе, чтобы позавтракать. Вот я и попросила официантку передать от меня Вове записку, когда он придет. Написала: «Доброе утро, любимый!

Я позавтракала тем-то и тем-то. Было вкусно, поэтому и тебе советую заказать то же самое». И улетела. Когда приземлилась в Москве и включила телефон, получила от Вовы целое СМС-сочинение: «Туся! В аэропорту я пришел в кафе, заказал завтрак, мне его быстро принесли. И вдруг через десять минут подбежала взволнованная официантка, извинилась сто раз – мол, забыла передать вам послание от жены. Читаю его и вижу, что мое «меню» абсолютно совпало с твоим!..» Впрочем, даже когда мнения супругов не совпадают, они находят общее решение. «Например, я разрисовываю Наташу, пока она спит, – признается Владимир. – У нее – «белорусский сон», ее невозможно разбудить! Причем раньше я рисовал фломастерами, которые плохо смываются. Туся боролась с моей прихотью, потом поняла, что это бесполезно. И купила мне специальную помаду».

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ: НУЖЕН ОБЩИЙ ХОЛОДИЛЬНИК И ТРЕНЕР ПО БОКСУ

На вопрос о секрете счастливого брака певица обычно шутливо отвечает: «Поменьше говорить об этом!» Ее муж, бизнесмен Михаил Земцов, тоже немногословен. Но однажды он поделился кое-какими подробностями счастливой жизни: «Секрет нашего брака довольно прост – не зацикливаться на мелких обидах, да и вообще не обижаться. Как и все, бывает, ругаемся, но это всегда ненадолго. Кристина отходчивая. Она может разозлиться и через 30 минут позвонить и разговаривать как ни в чем не бывало – всё забыто. Кроме того стараемся не лезть в дела друг друга. Я не спрашиваю каждый день: «А ты где? Когда вернешься?» Так же и она. Когда мы дома, бывает, что Кристина уединяется в спальне или гардеробной, там она может побыть в тишине, решить какие-то творческие моменты. А вместе любим смотреть кино». Кроме того бизнесмен признается, что его восхищает организованность жены: «Кристина – одна из самых собранных людей, которых я знаю. Супруга всегда сама пакует чемоданы – и свои, и мои. И разбирает тоже. Тут даже говорить ничего не надо. Она никогда ничего не забудет: захватит и мою зубную щетку, и бритву». Сама Кристина, как ни странно, солидарна со своим бывшим мужем Владимиром Пресняковым-младшим: ей нравится, что Михаил на нее похож. «У нас с Мишей совпадают и образ мыслей, и вкусы, – как-то призналась она. – К примеру, у мужа и жены порой разные холодильники. У нас холодильник один. У нас с Мишей один круг общения и даже один тренер по боксу». Тему еды певица однажды развила подробнее и выяснилось, что в этом плане оба супруга одинаково... скучные! «Я говорю: «Как же нам повезло! Ведь бывают семьи, где мужу нравится только мясо, а жене рыба, и надо мучиться, придумывать два разных ужина, – рассказала она. – Многие мужчины любят пожирнее, жареное или соленое. А Мишенька, как и я, ест овощи на пару, рыбу, курицу, вегетарианский суп... У нас с ним меню неинтересное, зато ОЧЕНЬ здоровое».

АЛЛА ПУГАЧЁВА И МАКСИМ ГАЛКИН: ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНОЙ, А МУЖЧИНА - НАДЁЖНЫМ!

Пять мужей – солидное количество, и чтобы ими обзавестись, требуется решительный характер. Известен только один мужчина, который вообще смог отказать Примадонне. Дело было во время съемок фильма «За двумя зайцами», где Алла Борисовна играла Проню Прокоповну. Режиссер Максим Паперник вспоминает: «Во время перерыва она вышла в свадебном платье покурить. Вдруг видит прохожего и говорит: «Молодой человек, не хотите ли жениться? Посмотрите, какая девушка!» Сперва он ошалел, а потом как рванет от нее!» Примерно так же Примадонна делала предложение первому мужу Миколасу Орбакасу. «Однажды утром Алла разбудила меня ни свет ни заря: «Ну что, пойдем делать предложение?» – вспоминает он. – Пришлось идти к ее родителям в старых джинсах и ковбойке. Костюма у меня не было...» Сам Миколас в тот момент вовсе не собирался жениться, но напор невесты его убедил. Зато уже в браке сила жены очень пригодилась, причем в прямом смысле слова, в тяжелые времена дефицита, когда нужные вещи доставались тяжело. Ожидая рождения дочери, Пугачева как-то зашла в «Детский мир» и увидела, что там появился редкий товар – детские кроватки. «Она одну купила. А я в то время на работе был. И сама вот в таком положении села на трамвайчик, довезла до дома, подняла на второй этаж. Потому что родители были на работе, а она, естественно, не работала, – вспоминает Миколас. – Собрала эту кроватку. Поставила. Застелила. Я захожу, говорю: «О, что это? Кто привез?!» Она: «Я!» Бывший муж восхищается этим поступком до сих пор.

А вот познакомившись с Максимом Галкиным, Примадонна оценила преимущества жизни с самостоятельным мужчиной. Возможно, именно поэтому Алла Борисовна переехала жить к мужу, а не наоборот. Максим с таким упоением вжился в роль хозяина дома, что решать бытовые проблемы самой ей уже не нужно. А рождение детей еще больше подогрело его хозяйственность. «Кто бы у меня в доме ни работал, я могу и пропылесосить, и пыль убрать, и я во всё вникаю: что с вентиляцией, что с канализацией, – говорит он. – У детей нет опасности вырасти на примере родителей, которые ведут праздный образ жизни. Алла возится в саду, я вожусь по дому».

ФИЛИПП КИРКОРОВ: ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ССОР - РЫБА

Пусть брак Киркорова и Пугачевой завершился, певец всё же остается близким другом семьи и был в числе приглашенных на свадьбу Никиты. Внуку своей бывшей жены Филипп мог бы рассказать, как успокаивать разгневанных женщин. Ведь и Примадонна вышла за него замуж после крупной ссоры. Он был сотрудником ее театра, и они повздорили из-за репертуара. Заглаживать вину певцу помогал продюсер Олег Непомнящий. Зная привычки Пугачевой, поднять ей настроение решили... жареной камбалой! «Вечер. Время ужина. И вдруг в особняке у Аллы появляюсь я с подносом в руках, где красуется камбала, – вспоминал Непомнящий. – Преклоняю колено и протягиваю блюдо ей: «Я лазутчик. Тайно проник на вашу территорию. Я принес подарок от своего короля вам, королева. Он сам выловил и изжарил этого зверя и велел мне отнести его вам. Шампанское тоже от него». Надо сказать, что Алла в тот момент моментально включилась в игру, спросив, не отравлено ли блюдо. Слово за слово, и вскоре мне удалось главное: примирить Аллу и Филиппа».

Ну а после этого Филипп начал ухаживать за своей начальницей и, как все помнят, в этом преуспел.