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Алексей Макаров: «Рекомендовал бы мужчинам не жениться до 35 лет»

Макаров

 

Он не скрывает, что повзрослел совсем недавно, а до этого момента всю свою энергию расплескивал впустую: на дрязги и разборки с близкими и любимыми людьми. Какие сейчас у него жизненные приоритеты, почему так важна дружба и чем он боялся огорчить маму Любовь Полищук, актер Алексей Макаров расскажет Татьяне Устиновой в ток-шоу «Мой герой» 1 августа на телеканале «ТВ Центр». А мы приводим интересный фрагмент их беседы.

 

– Часто мы получаем от кого-то негативную эмоцию и, не в силах ее удержать, срываемся на ком-то дальше. Вы умеете ставить точку в таких ситуациях?

– Сейчас я умею принять удар и погасить его в себе. Раньше не хватало внутренних сил, поэтому был проводником негатива.

– Какая-то путаница с Вашим днем рождения произошла. Вы выяснили, как это получилось?

– Родился я 15 февраля, Водолей как он есть. Но родители (актриса Любовь Полищук и артист Валерий Макаров. – Прим. ред.), видимо, бурно радовались моему появлению, или в загсе кто-то был с похмелья: в свидетельстве о рождении написано, что родился 15 апреля. Когда мне исполнилось лет 16, спросил мать: «Что происходит? Мы отмечаем мой день рождения 15 февраля. А паспорт мне выдали по свидетельству о рождении». Мама не нашла объяснения, бабушка тоже ручонками развела… Но есть другое странное явление. Всю жизнь лет с 13 совершенно разные люди, с которыми я знаком много лет, называют меня Андреем. (Смеется.)

– Ваши родители быстро развелись после Вашего рождения…

– Два молодых романтичных человека встретились, приняли какое-то чувство за любовь, у них появился я. Им было с мамой 21–22 года, ну что в этом возрасте может быть серьезного? Если бы я жил в своем королевстве и был царем, всем мужчинам настоятельно рекомендовал бы не вступать в брак до 30–35 лет, пока ума не нагуляют. Для брака полноценного нужно прорасти друг в друга, нужно стать великолепными друзьями, которые не предают друг друга. Тогда не придет в голову никому изменять.

– Вам, мальчишке, не хватало отца?

– С семи лет присутствие мужика рядом с мальчиком обязательно, чтобы его научить правилам. Что нужно отвечать за свои поступки, держать слово, уметь ухаживать за женщиной. И не кричать ни при каких обстоятельствах! Если бы у меня был сын, я бы учил его этому. Но у меня дочь, и это она меня воспитывает (дочку Варвару Алексею в 2010 году родила гражданская жена, актриса Виктория Богатырева. – Прим. ред.). Я не хочу, чтобы моя дочь выросла несамодостаточной, нервной, крикливой, неуверенной в себе женщиной. Поэтому я делаю всё, чтобы она постоянно чувствовала, что рядом с ней есть мать и отец. Они ее поддержка и друзья, а не прикрикивающие начальники.

– Ваша мама Любовь Полищук была на гастролях постоянно. А Вы маленький с кем время проводили?

– С семи до четырнадцати лет все будни я жил в интернате. Иногда меня поколачивали, иногда поколачивал я. 15 мальчишек и 15 девчонок в одном комплекте – вот такая коммунальная семья, где после года жизни появляются свои кланы с лидерами и подхалимами.

– В интернате друзей нажили?

– Нас было трое: Рома. Леша и я. Рома ушел от нас три года назад в другое измерение по болезни. А с Лешей мы дружим 31 год.

– То есть Вы умеете дружить?

– Дружба – самое дорогое, что есть в жизни.

– А зарабатывать Вы умеете?

– Мужчина должен много работать и много зарабатывать! Я много работаю, чтобы помогать бабушке, которая живет в Омске, чтобы обеспечивать дочку всем, чтобы самому не ходить в заштопанных носках. Я должен зарабатывать много денег – это моя обязанность.

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 31.07.2017 в 12:51 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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