Песочные замки

В сезон отпусков многие готовы не уходить с пляжа: на морском или речном песке так приятно принимать солнечные ванны! Но на песке можно не только лежать. Это очень интересный материал!

1. ПЕСОЧНАЯ АРХИТЕКТУРА

Британский профессор Мэтью Роберт Беннет из Университета Борнмута разработал рецепт идеального замка из песка. Для строительства понадобится одно ведро воды на восемь ведер сухого песка. Лопата должна быть в гармонии с весом строителя: слишком маленькой строить долго, со слишком большой быстро устаешь. Ну а ведро – простым и среднего размера. Что касается размеров, то профессор считает: чем больше, тем лучше. Кстати, самый большой замок из песка построили в Майами по заказу Turkish Airlines. Он достиг 14 метров в высоту.

2. ПЕСОЧНАЯ ЛЕГЕНДА

В Западной Европе маленьким детям рассказывают сказку про Песочного человечка. По легенде, он сыплет волшебный песок в глаза детишкам, заигравшимся допоздна, и усыпляет их. Послушным малышам человечек навевает добрые сны, шалунов успокаивает, ну а хулиганам посылает кошмары.

3. ПЕСОЧНАЯ МЕДИЦИНА

О целебных свойствах песка упоминается еще в клинописных текстах Вавилона. Псаммотерапию – лечение нагретым песком – до сих пор применяют на курортах. Человека, который желает принять песочную ванну, закапывают в яму с горячим песком по шею, как Саида в «Белом солнце пустыни». Только находится он там недолго – от 5 до 29 минут. Песок хорошо прогревает, и это иногда помогает при болезнях опорно-двигательного аппарата, проблемах с весом.

4. ПЕСОЧНАЯ КУХНЯ

Бедуины заменили песком духовку. Их традиционное блюдо зарб готовят в выкопанной в песке яме, где разжигается костер. Блюдо ставится на получившиеся угли, сверху яма накрывается металлическим листом, укрывается коврами и засыпается горячим песком. Зарб – это три блюда в одном. Сначала в яму ставят большой чан с пловом, сверху кладут крупные куски баранины, затем овощи. Мясо в процессе тушения выделяет сок, который стекает прямо в плов, а овощи на верхнем ярусе не подгорают при тушении.

5. ПЕСОЧНЫЕ ЗАКОНЫ

Самым дорогим песком в мире как-то назвали песок с пляжей Италии. В 2011 году туриста из Флоренции оштрафовали на 1549 евро за то, что он тайком похитил с одного из пляжей Сардинии 5 килограммов песка. Но местные пески уникальны и причисляются к государственной собственности. Итальянцев можно понять: из-за воровства необычного розового песка, например, уже был закрыт для туристов пляж острова Буделли.

6. ПЕСОЧНАЯ ПОЭЗИЯ

Японский дизайнер Юси Лю, которая изучает информатику в Эдинбургском университете, создала необычного робота. Он оснащен датчиками, измеряющими скорость ветра, температуру и другие показатели. На основе полученных данных робот создает стихи, которые пишет на песке. В этом ему помогают искусственный интеллект и обширный словарный запас. Юси говорит, что главной целью ее изобретения было показать людям, что роботы могут быть не просто бездушными машинами.

7. ПЕСОЧНЫЕ КАРТИНЫ

Вьетнамка И Лан однажды восхитилась красотой прибрежных песков в городе Фантьете. Она начала собирать песок разных цветов, а когда коллекция разрослась, задумалась, что с ним делать. И решила выложить из слоев песка картину в стеклянной вазе. Художественного образования у И Лан не было, но первая попытка вышла удачной. Она продолжила эксперименты и со временем стала признанным художником. Сейчас ее работы продаются по всему миру. Особенно девушка гордится тем, что научилась создавать в этой технике портреты.