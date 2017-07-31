Уроки жизни от Эдиты Пьехи

В детстве Эдита Пьеха хотела стать вовсе не певицей, а учительницей. С педагогической карьерой не сложилось, зато Эдита Станиславовна может многому научить собственной жизнью. К 80-летнему юбилею певицы, который она отметит 31 июля, мы решили вспомнить, в чем с нее стоит брать пример.

Урок первый: НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ

Детство певицы не назовешь веселым. Ей было 2 года, когда началась Вторая мировая война, и 4 – когда не стало отца. Жизнь в маленьком французском шахтерском городке Нуаэль-су-Ланс была бедной и трудной. Чтобы семью польских эмигрантов не выгнали из дома, маме пришлось выйти замуж вновь. Отношения с отчимом у маленькой Эдиты не сложились, он обижал ее и во Франции, и в Польше, куда семья переехала после войны. «Моя учительница начальных классов стала моей защитницей от отчима. И я решила в будущем защищать обделенных детей», – говорит певица. Поступить в педагогический колледж было непросто, отчим не давал падчерице заниматься – вместо этого она должна была приглядывать за младшим братом. Но девушка умудрилась окончить училище с отличием. А затем прошла конкурс для желающих учиться в Советском Союзе. Правда, помогли ей не знания, а... фантазия! «Шел последний отборочный тур. Председатель комиссии попросил рассказать о сражении под Грюнвальдом. Про знаменитую битву мне было известно немногое: произошла она в 1410 году, польско-литовское войско возглавлял король Владислав Ягайло, а противостояли ему рыцари-тевтонцы. Но какую же красочную картину я нарисовала приемной комиссии! – вспоминает Эдита Станиславовна. – «Польские воины протрубили в боевые рога, а потом все как один встали на колени и пропели католический гимн. На другом берегу Вислы расположились закованные в латы, похожие на гигантских жуков крестоносцы. Пытаясь устрашить отважных поляков, они гортанно выводили: «Германия, Германия превыше всего!» «Позвольте, – остановил меня председатель, – поете вы неплохо, но известно ли вам, что это строка из гимна Третьего рейха? Может, станете утверждать, что тевтонцы и с Гитлером были знакомы?» Я поняла, что хватила лишку, но не растерялась: «Что вы! Они же за пять веков до Гитлера жили. Наверное, им просто интуиция подсказала, что надо так петь». «Поня-я-тно, – протянул профессор. – Эрудиция у вас, конечно, хромает, но... Так и быть, поедете в Советский Союз».

Урок второй: НЕ СДАВАТЬСЯ

Учеба на философском факультете Ленинградского университета тоже была непростой. Русский язык юная полька знала плохо, а ведь ей приходилось читать учебники по марксизму-ленинизму. Чтобы не пасть духом и хоть с кем-то общаться, записалась в хор польского землячества. «На первую репетицию я опоздала, так как накануне всю ночь переводила «Капитал» Маркса и проспала, – вспоминает она. – И на вопрос, каким пою голосом, плохо понимая по-русски, ответила: «Вторым»…» Руководитель хора Александр Броневицкий запомнил студентку и позвал в свой ансамбль. А вскоре состоялось ее первое звездное выступление – на новогоднем вечере в консерватории. Песню «Красный автобус» Эдита Пьеха пела в лыжных ботинках, старом свитере и перелицованной юбке – ничего другого у нее не было. Но публика не обратила внимания на одежду – зрители четыре раза вызывали певицу на бис. Ансамбль «Дружба» стал популярным. И тут новый удар: обком партии обвинил группу в пропаганде буржуазной идеологии и приказал расформировать. Пока руководитель ансамбля предавался отчаянию, деятельная полька отправилась в Министерство культуры в Москве и рассказала об этой беде одному высокому чиновнику. Тот согласился послушать «Дружбу», и в итоге министры аплодировали выступлению стоя, а закрывать ансамбль никто уже и не думал. Удалось Эдите решить и еще одну проблему. Из-за выступлений она пропускала лекции, в деканате поставили вопрос об отчислении. Ситуацию спасла бы заочная учеба, но в истории факультета не было студентов-заочников. «Я опять поехала в Москву, к министру образования. Три дня не могла попасть к нему на прием. Три ночи спала на вокзале, – вспоминает она. – «Я хочу петь», – сказала министру, когда удалось прорваться в его кабинет. Стала ему объяснять, что учусь на философском, где нет заочного отделения: «Разрешите мне сдавать экзамены, не посещая лекций, обещаю, что это будут «4» и «5». Мне надо петь». Видимо, я его убедила – он сказал: «Под свою ответственность беру». Так я стала первой заочницей в истории философского факультета».

Урок третий: ВЕРИТЬ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Поклонники певицы – люди интеллигентные, но при случае могут быть внушительной силой. Именно они добились для нее звания народной артистки СССР. Партийные чиновники были резко против того, чтобы давать такое звание иностранке. Поклонники сочувствовали Эдите Станиславовне. Однажды во время ее концерта на сцену поднялась женщина и заявила на весь зал: «Именем советского народа мы вам присваиваем звание народной артистки СССР!» Сама певица грустно улыбнулась и забыла об этой истории. Но у нее было продолжение. Через некоторое время Эдита Пьеха выступала перед советскими летчиками в Венгрии, и ее встречал огромный щит с надписью: «Народная артистка Советского Союза Эдита Пьеха». Галантные летчики объяснили: «Звание не дали чиновники, а мы их ошибку сегодня исправили». Наутро после выступления певицу разбудили взволнованные музыканты и рассказали, что по радио объявили о присвоении ей того самого звания! Вскоре певицу вызвали в обком. Дело в том, что чиновников буквально завалили письмами со всей страны с просьбой дать артистке звание. Обком интересовало, каким образом она смогла организовать эту «пиар-акцию»...

Урок четвёртый: БЫТЬ СОБОЙ

К своему имиджу Эдита Станиславовна пришла не сразу. В непростых бытовых условиях Советского Союза красота требовала странных, по нынешним меркам, жертв. «Я добывала журналы с фотографиями Софи Лорен и Джины Лоллобриджиды, подводила глаза и выщипывала брови на их манер, стала накручивать волосы на бигуди, а сооруженные из варварски начесанных локонов «вавилонские башни» скрепляла разведенным в одеколоне мебельным лаком – другого в советских магазинах не было», – вспоминает певица. Вместо расчески для ресниц приходилось использовать шпильку. Однажды она соскользнула, артистка поранилась и, чтобы скрыть это, надела темные очки. Публика тут же подумала, что ее бьет муж... Теперь, много лет спустя, Эдита Станиславовна вспоминает об этом со смехом. Ну а имидж свой она в итоге нашла – Эдиту Пьеху на нашей эстраде трудно с кем-то спутать. «Однажды иду я по улице без макияжа. Женщина ко мне подходит и говорит: «Здравствуйте, Эдита Станиславовна». Я смутилась: «Как вы меня узнали?» В ответ услышала: «Такую прическу, как у вас, уже никто не носит», – со смехом рассказывает певица. И добавляет гордо: «Зато это МОЯ прическа».

Урок пятый: ПОМОГАТЬ ДРУГИМ

Мало кто знает, что Эдита Пьеха шефствовала над детским домом. Вышло это случайно: певица всего лишь хотела отдать туда игрушки, которыми ее заваливали поклонники. Но увидев, в каких условиях живут ребята, Эдита Станиславовна не ограничилась игрушками. «Дети перестали есть из алюминиевых мисок алюминиевыми ложками – директор ЛФЗ согласилась помочь с посудой. Мебельная фабрика сменила железные кровати на деревянные, «Красный Октябрь» подарил пианино. Я в шутку называла себя завхозом этого дома, мне это нравилось, и я смогла для этих детей создать то, чего в детстве не было у меня», – признается певица. Кроме того всем известно о любви Эдиты Станиславовны к собакам. Она называет их своим главным лекарством. Сейчас в доме певицы живут трое псов. Старшего из них она буквально спасла. «Как-то раз еду и вижу, что вот такусенького щеночка, перебегавшего дорогу, сбивает машина, – рассказывает певица. – Подобрала, конечно... Выяснилось, что ноги перебиты, но позвоночник цел. Четыре месяца он лежал, а теперь от моей кровати не отходит».

Урок шестой: ЛЮБИТЬ СВОЮ СЕМЬЮ

С мужьями певице не везло. Александр Броневицкий, руководитель ансамбля «Дружба» и отец ее дочери Илоны, изводил жену необоснованной ревностью. У второго мужа, военного, были проблемы с алкоголем. Ну а третьего, политика, который делал себе пиар на имени жены, она и вовсе не любит вспоминать. Зато с удовольствием рассказывает о дочери, внуках, а теперь уже и правнуках. Особого внимания, конечно, заслуживает Стас Пьеха, который сам стал профессиональным певцом. Правда, в детстве он был от сцены не в восторге. «Лет в шесть впервые увидел на сцене свою бабушку. Красивая женщина в прозрачном шифоновом платье, с брошкой, в туфлях на высоких каблуках и с химией... Вроде нечему удивляться, но я пришел в ужас! Подумал: «Если выступать надо только в таком виде, лучше буду военным», – признается певец. – Но со временем музыка взяла верх. Что ж, значит, так мне и надо». Свою знаменитую бабушку Стас зовет «бабон» и не стесняется проявлять к ней внимание. «На один из его концертов я пришла инкогнито. Думала, он не узнает, что я в зале. И была удивлена, когда он объявил: «Эту песню я посвящаю своей бабушке, которая сейчас находится здесь», – рассказывает певица. Младшая сестра Стаса Эрика певицей не стала, но тоже иногда выступает: Эдита Станиславовна в свой день рождения всегда устраивает концерт, и дочь с внуками ей помогают. Сейчас у Стаса подрастает сын Петя, а у Эрики – дочка Василиса. «Я очень надеюсь, что в день моего юбилейного концерта они оба выйдут на сцену», – признается певица.