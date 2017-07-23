30 июля 1768 года знаменитый мореплаватель Джеймс Кук отправился в свое первое кругосветное путешествие и открыл для потомков Большой барьерный риф. Позднее люди совершили еще множество интересных кругосветок.

1. САМАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ

На роман «Вокруг света в 80 дней» Жюля Верна вдохновила статья в научном журнале. На личном опыте писатель теорию не проверял. Но после выхода книги к нему обратилась американская журналистка Нелли Блай. Она собралась доказать, что объехать мир можно быстрее. И действительно сделала это за 72 дня, причем часть из них потратила на интервью с писателем. Верн был так поражен, что весь путь Нелли отмечал на специальном глобусе и поздравил журналистку с успехом одним их первых.

2. САМАЯ ОТЧАЯННАЯ

Канадский бизнесмен Жан Беливо встретил свой 45-й день рождения в унынии. Он был разорен и в депрессии. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Жан решился исполнить давнюю мечту: сложил в трехколесную тележку самое необходимое и почти без денег отправился в пешую кругосветку. Домой Беливо вернулся только через 11 лет, побывав в 64 странах. Он ночевал в полицейских участках, перенес операцию, научился попрошайничать. Зато от депрессии не осталось и следа!

3. САМАЯ БУНТАРСКАЯ

Австралийке Джессике Уотсон было всего 16 лет, когда она в одиночку обогнула земной шар на своей розовой яхте. Кругосветка длилась 7 месяцев, и за это время школьница стала почти национальной героиней. На берегу ее ждали не только родители, но и премьер-министр Австралии с торжественной речью. Но Джессика ее прервала заявлением: «Никакая я не героиня. Я просто обычная девочка, у которой была настоящая мечта».

4. САМАЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ

Ричард Хансен из Канады еще в подростковом возрасте попал под машину и стал инвалидом. Это не помешало ему задумать грандиозный проект – объехать на своей инвалидной коляске вокруг света. Во время путешествия Ричард собирал средства для медицинских исследований проблем спинного мозга. Итогом этой кругосветки, которая продлилась 26 месяцев, стали 26 миллионов долларов и памятник Хансену.

5. САМАЯ РОМАНТИЧНАЯ

Алекс Пеллинг и Лиза Гант никак не могли выбрать, где пожениться. И доспорили до того, что выбрали местом свадьбы весь мир! Они продали дом, бизнес и большинство вещей и отправились в самое долгое в мире свадебное путешествие в доме на колесах. В каждой стране, которую посетили, влюбленные устраивали свадебную церемонию согласно местным обычаям. Поначалу молодожены планировали остановиться на 30 свадьбах, но сейчас их уже за 80. И среди них ни одной официальной.

6. САМАЯ ТАЙНАЯ

Жанна Барре очень хотела повидать мир, но в XVIII веке у девушек не было таких возможностей. Она придумала выход: переоделась мужчиной и нанялась в услужение к ботанику Коммерсону, который как раз собирался в экспедицию вместе с командой исследователя Бугенвиля. Жанна проявила вполне мужскую выносливость, отлично справлялась с работой. Но на острове Таити туземцы разгадали тайну девушки. Шокированный Бугенвиль ссадил Жанну на острове Маврикий, и оттуда она вернулась во Францию, где получила признание как ботаник.

7. САМАЯ УМИЛИТЕЛЬНАЯ

Лиза Кларк работала барменом в Калифорнии и мечтала путешествовать. В 34 года она воплотила мечту в реальность: ушла с работы, потратила все сбережения на маленькую яхту и отправилась в кругосветку. А в одном из портов подобрала шестимесячного котенка. С тех пор Лиза и ее кошка Амелия бороздят океан вместе. Кошка от воды вокруг не страдает – она научилась ловить рыбу прямо с лодки и очень любит исследовать берег вместе со своей хозяйкой.