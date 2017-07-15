Звездные выпускные: первая любовь, слезы и... огурцы!

Выпускные вечера в школах уже позади, но многие вчерашние одиннадцатиклассники запомнят их на долгие годы. Как знаменитости, которые делятся воспоминаниями о своем прощании со школой. Одни с любовью, другие со смехом, а кто-то и с ужасом.

ПОМЯТЫЙ ВИД ВАСИЛИСЫ ВОЛОДИНОЙ

В юности Василиса не увлекалась астрологией, а зря. Владей она тогда даром предвидения, непременно остановила бы маму, которая покупала ей выпускное платье... "Мое окончание школы пришлось на еще не "лихие", но уже нищие 1990-е годы – на самое их начало, – вспоминает Володина. – В обычных магазинах шаром покати, не достать самого необходимого, что уж говорить о шикарном платье на выпускной вечер. Зато поднимало голову кооперативное движение. Кто помнит, подтвердит – кооперативные товары были дорогими, не очень качественными, но довольно престижными. Моя мамочка позаботилась обо мне заранее – купила кооперативное платье в рюшечках, сшитое неизвестными умельцами из абрикосового полупрозрачного материала. Миленькое такое платье и приличное (родители довольны). До лучшего времени убрали это чудо в рюшках в чемодан и отложили, чтобы ничего с ним не случилось. И вот настает торжественный день, платье накануне вечером достается из чемодана, всё измятое, и аккуратнейшим образом гладится. Мне его гладить, ясное дело, не доверили – занялся этим папа со всей ответственностью и осторожностью. Назавтра, перед самым выходом из дома, обнаружилось, что платье довольно сильно мятое – как будто его и не гладили вечером. Мама, послав папе выразительный взгляд, встала к утюгу сама. Готово! Надеваю и… опять мятое. Еще раз погладили – тот же эффект. Выяснилось, что чудесная ткань этого кооперативного платья была какой-то тоже кооперативной – оно оставалось помятым в любой ситуации и при любом воздействии. Помятости на нем возникали всё время новые, возникали, чтобы остаться на нем вечно, а старые не исчезали уже никогда. А поскольку эффект помятости тогда в моду еще не вошел, настроение было серьезно подпорчено. В результате, правда, никто из одноклассников моей проблемы, кажется, не заметил, но нервов потрачено было немало".

МОДНЫЙ ТРИУМФ РОЗЫ СЯБИТОВОЙ

А вот коллеге Василисы по шоу "Давай поженимся!" школьный выпускной дал много поводов для гордости. Во-первых, специально к этому случаю Розе сшили наряд. "Платье мне шили в ателье на заказ по аналогу платья Пугачевой 1980-х: оно было из розового шелка, длиной ниже колен. Но самым главным для меня было то, что впервые в жизни что-то шили лично для меня, так как я всегда донашивала чужие вещи или носила одно и то же несколько лет, – признается ведущая. – Так, пальто, купленное в первом классе, я носила в седьмом как куртку. Но еще большей проблемой в советское время была обувь. К окончанию школы у меня был 36-й размер ноги, одинаковый с мамой. И на выпускной она отдала мне свои белые босоножки на платформе. Я была в таком восторге! Босоножки натерли мне ноги в кровь еще в начале вечера, но я стойко держалась и не сняла их до самого возвращения домой. Правда, следующие несколько дней я не могла надеть вообще никакую обувь... А я еще постаралась с макияжем. Косметика в то время была дорогой и дефицитной. Помню, тушь для ресниц "Ленинградская" по 60 копеек передавалась друг другу. Мне кусочек дала подруга, и я так сильно накрасила и без того густые ресницы, что тушь аж осыпалась. Мои страдания были не напрасны: на выпускном я произвела на всех огромное впечатление и даже стала предметом разговоров нашей "золотой молодежи".

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИНТРИГА АНАСТАСИИ СТОЦКОЙ

Школьный выпускной стал для Анастасии испытанием на женскую мудрость. И она его с блеском прошла! "Всё началось с того, что накануне выпускного вечера я получила приглашение на медленный танец сразу от двух парней из школы. Между собой они не ладили, но каждый мне по-своему нравился. Что уж греха таить, я просто не смогла отказать ни одному из красавцев! – признается певица. – В разгар веселья я старалась не показываться на глаза ничего не подозревающим ухажерам, тусовалась с одноклассницами, на ходу придумывая план того, как убить двух зайцев. На мое счастье, после ритмичного диско был объявлен белый танец. Первая "жертва обмана", одноклассник Юра, нерешительно искал глазами ту, которая пригласит его. Недолго думая я оказалась первой. Улыбнувшись, кошкой подкралась к нему со словами: "Привет, не могу дождаться нашего танца!" Есть! Я танцевала с Юрой под лирику Тони Брэкстон. Следующий танец наивный Юра в полной уверенности планировал провести со мной. Покинув под благовидным предлогом галантного кавалера, я подбежала к подружке Оле, прекрасно осведомленной о моей маленькой хитрости, и подала сигнал к действию. Юра подарил этот медляк Оле. Они прекрасно смотрелись друг с другом! А на другом конце зала меня уже ждал компанейский Сережа из параллельного класса. Мой выпускной был незабываемым!"

ОГУРЕЧНОЕ ИЗОБИЛИЕ ДМИТРИЯ КОЛДУНА

У белорусского певца воспоминания о выпускном вечере тоже самые радужные. "Сам выпускной проходил достаточно скромно, – рассказывает артист. – Отмечали мы в одном из минских ресторанов. Сначала отличникам вручали награды, я получил серебряную медаль, дальше мы переместились в банкетный зал, где решили "обмыть" медали, бросая их в лимонад, как офицерские звезды. В итоге всё переросло в обливание сладкой газировкой, после чего мы решили ополоснуться в фонтане прямо перед рестораном. Причем в костюмах! На тему грядущей учебы в вузе на выпускном старались не общаться – предстояли вступительные экзамены: весь наш класс собирался в медицинский университет, я в том числе. Много танцевали, пели под гитару, шутили друг над другом и хулиганили, вместе встречали рассвет. Разошлись, только когда начал ходить городской транспорт". Отдельно порадовал Дмитрия, как он признается, подаренный мешок огурцов. Дело в том, что праздник организовал сам класс, поэтому оставшиеся после вечера продукты раздали выпускникам. А поесть Колдун очень любил. "Я шел с этим мешком по утреннему Минску и был этому очень рад!" – признается певец.

РОКОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИВАНА УРГАНТА

Иван во время выпускного сделал самый важный шаг в своей жизни – выпив для храбрости две бутылки шампанского, Ургант позвал замуж одноклассницу Наталью Кикнадзе. Говорят, под влиянием алкоголя он предложил сразу же начать и семейную жизнь, но воспитанная в строгих традициях девушка возмутилась и отвергла наглого кавалера. После этого они долгое время не виделись, оба создали семьи с другими людьми, Наталья родила двоих детей. Но случайная встреча в одном из петербургских кафе почти десять лет спустя всё изменила. Наталья взглянула на Ивана другими глазами. Они начали встречаться, вскоре поженились, и сейчас у Натальи еще две дочери.