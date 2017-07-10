«Проверено на себе!» Городские дороги
Укладка асфальта, прорисовка разметки, покраска остановок, стрижка газона. Все это трудный и кропотливый процесс содержания городских дорог. Ведущий программы "Проверено на себе" Михаил Стародуб опробовал, каково это держать дороги города в порядке. Подробнее
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