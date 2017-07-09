Авантюра Харрисона Форда

Харрисон Форд говорит, что не похож на сыгранных им Индиану Джонса и Хана Соло. Но в судьбе актера было немало такого, что роднит его с этими авантюрными героями! К 75-му дню рождения Форда, который он отметит 13 июля, мы вспомнили о таких случаях.

АВАНТЮРА ГОЛЛИВУДСКАЯ

Когда Форда спрашивают, почему он подался в кино, актер обычно отвечает: «Потому что потерпел неудачу во всех остальных областях». В детстве мальчик о Голливуде не мечтал – кино его вообще не интересовало. Хотел он стать лесником. А между тем первый киноопыт Харрисон приобрел в совсем юном возрасте. Отец Форда, владелец антикварного магазина, иногда подрабатывал актером на радио, вращался в медийных кругах, и с его подачи мальчику доверили прорекламировать зубную пасту в местной телестудии. Судя по всему, особого восторга он тогда не испытал. Зато ему неожиданно очень понравилось в школьном драмкружке. «Я был очень тихим и незаметным мальчиком, стеснялся лишний раз поднять руку в классе или выйти к доске. Когда задирались другие мальчишки, мне нечем было ответить. Драться я не любил и молча убегал. Зато выходить на сцену с прописанными заранее словами для меня оказалось находкой. Я выходил, сиял, а потом, за кулисами, снова становился стеснительным Харрисоном», – вспоминает он. С таким характером Форду оказалось непросто и в колледже, так что там он не доучился, а вместо этого переехал из Чикаго в Лос-Анджелес и начал искать работу. Для начала любую, но в перспективе – актерскую!

АВАНТЮРА ДЕРЕВЯННАЯ

Голливудские студии поначалу не пришли от Форда в восторг. Пришлось зарабатывать другими способами: работать поваром на судне, продавать еду. Однажды его занесло в сварщики, и впоследствии это помогло актеру подружиться с Шоном Бином – тот тоже в свое время освоил эту профессию и страшно обрадовался, что теперь ему есть с кем об этом поговорить. Но самого большого успеха Форд добился в качестве плотника. Он говорит, что в молодости ненавидел работать руками, но куда ж деваться, если надо кормить семью... Азы этого занятия ему еще в детстве показал отец, но для того, чтобы стать квалифицированным мастером, этого было недостаточно. И тогда актер стал воровать книги по плотницкому делу из муниципальной библиотеки и учиться по ним. Учеба пошла впрок – вскоре Форд мог и делать мебель, и класть паркет, у него появились постоянные клиенты. Однажды ему поступил заказ сделать дверь для офиса Фрэнсиса Форда Копполы. «Пока я молотил по гвоздю, Коппола подошел ко мне и спросил: «Хочешь сняться у меня в кино «Апокалипсис сегодня»?» Я подумал и сказал: «Хорошо. Только можно сначала закончу с дверью?» – вспоминает актер. Роль была маленькой, но режиссер познакомил дебютанта с Джорджем Лукасом. Тот тоже поначалу предложил Форду маленькую роль в малоизвестном фильме и не планировал снимать в дальнейшем. Однако агент актера схитрил и отправил его... чинить крышу в павильоне, где проходили пробы на роли в «Звездных войнах». Слово за слово – и актер получил роль Хана Соло и всемирную известность.

АВАНТЮРЫ ПУСТЫННЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ

Говорят, только Джеки Чан обогнал Харрисона Форда по количеству полученных на съемках травм. Хотя сам актер скромно говорит: «Я не выполняю трюков. Я бегаю, прыгаю и, случается, падаю». Зато на нелюбовь Форда к дублерам жалуются его коллеги по съемкам. Актер Исайя Вашингтон, который играл вместе с Фордом в фильме «Голливудские копы», сетовал: «Он заставляет меня делать самостоятельно большинство трюков, потому что сам делает их. У меня просто не остается выбора. Не могу же я выглядеть слабаком». Впрочем, бывали случаи, что Форд отказывался от излишнего экстрима. К примеру, однажды он сорвал планы Стивена Спилберга по поводу Индианы Джонса. «Мы снимали в Тунисе, а в сценарии была прописана драка Индианы с большим парнем, вооруженным мечом, я же должен был активно работать хлыстом, – вспоминает актер. – Однако в те дни я страдал от болезни, а потому выходил из трейлера буквально на десять минут. Мы отрепетировали сцену, и стало понятно, что работа займет у нас два или три дня. Если вы помните, то до этого момента Индиана успел подраться с плохими парнями, пытавшимися похитить Мэрион. Мне показалось, что в этом отрезке фильма у нас получится слишком много драк. Я сказал Стивену Спилбергу, что проще будет просто выстрелить в моего соперника. Он ответил: «Я и сам уже начал об этом подумывать». А самые незабываемые впечатления у актера оставило возвращение на экран Хана Соло – в фильме «Звездные войны. Пробуждение силы». «На второй день съемок на меня упала дверь моего же, черт бы его побрал, межзвездного летательного аппарата, – ворчал он. – Упала и сломала мне ногу, так что съемки с моим участием пришлось отложить».

АВАНТЮРЫ СЕМЕЙНЫЕ

Харрисон Форд женат уже в третий раз, но имеет репутацию самого порядочного семьянина Голливуда. Ни одна из его жен не могла бы сказать о муже дурного слова. С первой, Мэри Маркардт, он познакомился еще в колледже – и тогда же женился. Они прожили вместе 15 лет и тихо развелись по взаимному согласию, не устраивая из этого скандала. Когда вскоре после этого Мэри тяжело заболела, бывший муж купил для нее специальный дом, где всё было приспособлено специально для таких больных, и оплачивал ее лечение. Второй женой актера стала сценаристка Мелисса Мэтисон. Этот брак продлился 21 год и тоже завершился мирно. А несколько лет спустя на вечеринке премии «Золотой Глобус» Форд встретил актрису Калисту Флокхарт. Они до сих пор спорят, кто именно тогда опрокинул на Харрисона вино – Калиста или он сам. Но оба посмеялись над этой историей и захотели встретиться снова. Чувство юмора держит их вместе до сих пор, хотя поженились они только через семь лет после знакомства. Актриса нет-нет да и расскажет прессе какую-нибудь забавную историю из их совместной жизни. Например: «Как-то мы возвращались ночью домой, шутили и дурачились. Не помню, что я тогда сказала, но он неожиданно схватил меня, поднял и швырнул в мусорный бак. Правда, потом сжалился и сам же вытащил». В другой раз Форда, который навестил жену на съемках, приняли за бездомного. Он ждал Калисту в машине и задремал, а охрана начала звонить в полицию и жаловаться, что какой-то старый взъерошенный бродяга забрался в автомобиль звезды...

АВАНТЮРЫ ЖИВОТНЫЕ

Харрисон Форд известен как активный защитник окружающей среды. Мечты о карьере лесничего в детстве не прошли даром – как только у актера появилась возможность помочь планете, он ею воспользовался. Сейчас Форд – вице-президент Американского сообщества защиты природы. Он регулярно перечисляет немалые суммы в разные «зеленые» фонды, участвует в проектах по озеленению штатов. А еще заботится о животных на съемках и вне их. Снимаясь в фильме «Ковбои против пришельцев», Форд подружился со своим четвероногим «партнером». И после окончания работы выкупил и его, и другого коня, на котором ездил снимавшийся в том же фильме Дэниел Крейг. Теперь кони живут на ранчо актера в Вайоминге. «Я уже четверть века лошадьми занимаюсь, – признался Форд. – Но мои лошади состарились вместе со мной... Сейчас они требуют заботы. Самой старой уже 28 лет, но теперь в моем табуне есть и молодые лошадки...»

АВАНТЮРЫ ВОЗДУШНЫЕ

Форд – страстный любитель полетов, и ничто на свете не может помешать ему сесть за штурвал любимого самолета. Это прописано в каждом контракте актера: если продюсеры хотят иметь дело со звездой, они не могут запрещать ему любимое занятие. Впрочем, причин волноваться у них не так уж много. Форд действительно профессиональный пилот, а не любитель адреналина. «Это не занятие для тех, кто любит риск. Весь смысл авиации состоит в том, чтобы, наоборот, избежать его при помощи знаний, тренировок, дисциплины, следования строгим процедурам», – объясняет он. Лишнее тому подтверждение – история, когда актер потерпел крушение недалеко от Лос-Анджелеса. Он поднялся в небо, но вскоре обнаружил неполадку с двигателем. Форд доложил об этом диспетчеру, сообщив, что намерен немедленно вернуться в аэропорт. Но сделать это не удалось. И тогда актер приземлился на поле для гольфа, задев верхушки деревьев. Очевидцы говорят, что он сознательно увел машину от людей и домов, несмотря на опасность для себя. К счастью, несмотря на жесткую посадку, всё обошлось.