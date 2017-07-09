Через тернии к ЗАГСу

Свадьба – событие не только радостное, но и очень волнительное. Так хочется, чтобы всё было идеально, но что-нибудь непременно идет не так! Ко Дню семьи, любви и верности (8 июля) мы выяснили, какие испытания приходилось преодолевать звездам практически у самого алтаря.

МАРИЯ ПОРОШИНА: ИСПЫТАНИЕ ПАСПОРТОМ

Для актрисы собственная свадьба обернулась не то драмой, не то комедией. Вообще-то с будущим мужем, актером Ильей Древновым, она к тому времени успела завести двоих детей. «Узаконить отношения решили после рождения Груняши. Полгода с Илюшей пытались подстроиться под графики друг друга, ждали, чтобы у нас совпал выходной. И то у Ильи вечером был спектакль, – вспоминает Мария. – В день свадьбы я нарядилась в черное пышное платье от модного дизайнера, подобрала бусы и сережки, накрутилась, как куколка, а Илюша надел строгий черный костюм. И вот мы с друзьями уже стоим у лифта, а Илья немного задерживается в квартире, как вдруг я вспоминаю, что у меня нет паспорта. Потому что вчера были съемки очередного эпизода «Всегда говори «всегда», причем в тюрьме, куда попал персонаж Славы Бойко. В тюрьму же без документов не пускают, пришлось достать из сумки паспорт. А потом я его сунула в карман телогрейки, которую накинули на меня гримеры, – в тюрьме было холодно. В итоге я его там забыла...» Говорить о случившемся мужу Мария не стала. «Он бы оскорбился, развернулся, и всё бы на этом кончилось. Мне же было важно его всё-таки до загса довести, ведь столько лет этого ждали!» – объясняет актриса. Сотрудники госучреждения оторопели, когда Порошина со слезами на глазах призналась, что забыла паспорт в тюрьме. Правда, вскоре выяснилось, что гримеры привезли телогрейки в «Останкино», где в тот день был выходной. «Мне твердят: «Ну попросите кого-то привезти документ, мы подождем». Я – свое: «Всё пропало, всё пропало!» Илюша повторяет: «Ты специально!» В общем, каждый произносил свой монолог, – с ужасом вспоминает Мария. – Но стали вызванивать друзей. И случайно Илюшин друг Денис Королев оказался рядом с телецентром, причем нашел способ взять у охраны ключи и забрать мой паспорт». В итоге торжество состоялось, а у супругов вскоре родилась еще одна дочь.

ТАТЬЯНА ТОТЬМЯНИНА И АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН: ИСПЫТАНИЕ ВОЛНЕНИЕМ

Фигуристы так долго отшучивались в ответ на вопрос: «Когда же в загс?», что чуть не передумали идти туда вообще. Судьбоносное решение принял Алексей через четыре месяца после рождения второй дочки. Поход в загс запланировали на время гастролей в Красноярске. Хлопоты по организации взял на себя лучший друг жениха. «Нам оставалось лишь купить обручальные кольца и подумать о костюмах, – рассказывает Татьяна. – В один из выходных мне удалось слетать в Москву, чтобы сделать прививку младшей дочери, а заодно взять Лешин костюм и купить себе новое платье. Заскочила на полчаса в магазин, из подходящих по размеру оказалось лишь темно-синее. Белое вечернее платье в феврале просто не продавалось!» Накануне свадьбы влюбленные так занервничали, что Татьяна даже предложила всё отменить, пока не поздно. «Почему начался мандраж, не знаю. Но не зря же так много снято фильмов про сбежавших невест, – говорит она. – Мы волновались оба, и Леша, в жизни шутник и балагур, был серьезен... Торжественная речь дамы-регистратора, обмен кольцами и танец молодоженов. Нам казалось, что мы участвуем в киносъемках и песня бесконечна! Леша шептал на ухо: «Долго еще танцевать?» А я в ответ: «Потерпи». Мне самой было жутко неудобно топтаться на лубутенах». На следующий день молодожены продолжили гастроли. Устраивать пышную свадьбу в Москве они не стали, а старшей дочери Лизе даже не сказали о событии. «Какой смысл, если она не знала, что мы вообще официально не расписаны?» – объясняют супруги. Выдал их Иван Ургант, который пригласил всю семью к себе в программу. «От Урганта наша Лиза и узнала, что мама с папой поженились. И началось! – говорит Татьяна. – На пару дней она ушла в себя, о чем-то сильно задумалась. Потом стала рисовать без остановки женихов и невест в фате. Затем настал черед вопросов: «А где взять мужа и как понять, что это он?» В то время за Лизой ухаживал одноклассник, конфеты дарил и за руку брал. Наверное, примеряла его на роль мужа».

ЕКАТЕРИНА ВИЛКОВА И ИЛЬЯ ЛЮБИМОВ: ИСПЫТАНИЕ ВЫСОТОЙ

Актриса подошла к свадебным обычаям творчески и заставила жениха сильно попотеть в ходе выкупа. Его ждало огромное количество препятствий. Например, Илье требовалось завоевать расположение подружек невесты. «Для этого мне были торжественно вручены ведра, тряпки, губки и моющие средства. Я должен был до блеска вымыть Катину машину, которую подруги основательно заляпали», – вспоминает он. С этим заданием актер справился, но дальше больше: за невестой нужно было вскарабкаться на приличную высоту. «Распевая во весь голос любовные баллады, я болтался на веревке между небом и землей и чувствовал себя полным кретином, – честно признается Илья. – Но чем выше поднимался, оставляя позади шлейф прошлой жизни, тем с бо,льшим упоением играл в задуманную Катей игру: «А интересная у меня будет жена...» Когда залез наконец в окно четвертого этажа, выяснилось, что суженая соорудила еще парочку препятствий перед заветной дверью. Открыться она могла только перед женихом, который сумеет отмерить каждый шаг перечислением достоинств будущей жены, а на десерт еще и на дудочке сыграет». Зная своего жениха, актриса попросила подруг не усердствовать и при первых признаках потери терпения прекратить издевательства. Но Илья стойко выдержал испытания и не сбежал. «Я старался вместе со всеми веселиться от души. На последних мет-рах перед встречей с невестой полностью погрузился в отведенную мне роль, – говорит актер. – И напрягая фантазию, вспоминал всевозможные эпитеты, которые могли бы соответствовать любимой и единственной женщине. Приближаясь к ней с каждым шагом, а их оказалось тридцать пять, как и прожитых мною лет, подумал: «Вот с этого, Илья Петрович, и начинается твоя новая жизнь...»

ДАРЬЯ САГАЛОВА: ИСПЫТАНИЕ ШУБОЙ

К организации своей свадьбы с бизнесменом Константином Масленниковым актриса подошла основательно. «Хотелось как следует подготовиться, детально продумать наш праздник. Поэтому мы сели, прикинули, когда у нас будет достаточно свободного времени. Оказалось, только в ноябре. Но я как представила: на улицах самая грязь, а я в белом платье… Нет, уж лучше зимой! – вспоминает она. – Самое поразительное, что, хотя мы и отложили свадьбу на много месяцев, в итоге всё равно ничего не успевали...» Свадебное платье актриса начала искать заранее и даже нашла подходящую модель, но в последний момент передумала. «Осознала, что образ стильной леди от меня никуда не убежит, а вот почувствовать себя принцессой в платье с корсетом и кринолином можно только один раз – в день свадьбы. И не захотела этот шанс упускать!» – признается она. Увы, невеста забыла о том, что выходит замуж зимой. «Надеваю платье и вспоминаю, что так и не успела померить его с шубой. Набрасываю ее сверху, смотрюсь в зеркало и понимаю, что выйти в таком виде на улицу не готова – длинная шуба закрыла всю красоту моего платья, – сетует Дарья. – Причем за день до этого я как раз положила глаз на симпатичный коротенький полушубок. Но в последний момент от покупки отказалась… И вот Костян с друзьями уже едет меня выкупать, будет с минуты на минуту. Лихорадочно соображаю, что же делать, и... звоню своей бабушке: «Бабуль, если хочешь, чтобы твоя внучка была счастливой на свадьбе, у тебя нет выбора. Записывай адрес…» Бабушка у меня мировая! Без лишних разговоров садится в такси и гонит покупать шубку». На счастье невесты, у жениха в этот момент тоже случился казус. Лимузин, который его привез, забуксовал в снегу, Константину пришлось выйти – и он тут же поскользнулся и упал. Белый свадебный костюм оказался безнадежно испорчен. «В общем, пока Костя переоделся в запасные брюки, которые мы благоразумно прикупили, пока его друзья извлекли лимузин, пока они провели выкуп, как раз подъехала бабуля с новым полушубком», – вспоминает Дарья.

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА: ИСПЫТАНИЕ ДУХОВКОЙ

Свадьба телеведущей и хоккеиста Игоря Макарова прошла настолько пышно, что невесте и жениху грех жаловаться. Но тамада устроил телеведущей неоднозначный сюрприз. Перед началом праздника был показан фильм, где молодожены рассказывают друг о друге. Тут-то и выяснилось, что новоиспеченному мужу нравится в Лере далеко не всё. Игорь раскритиковал привычку Кудрявцевой ярко краситься, поскольку она и так красивая. А кроме того сказал, что жена плохо водит машину и... ужасно готовит! Позже Лера призналась, что у мужа были основания так считать. «До замужества в холодильнике лежали только помидорка, сыр и кусочек черствого хлеба – так питалась, – рассказала телеведущая. – С Игорем познакомились летом и Новый год встречали вместе дома, в романтической обстановке. Решила: буду удивлять. Накрошила салаты, купила утку (ни разу в жизни ее не готовила и даже духовкой не пользовалась). Девчонки прислали советы-рецепты. В итоге: 11 вечера, близится бой курантов, мы сели за стол, Игорь говорит: «Давай горячее». Открываю духовку, а там… угли. Спалила блюдо дотла, только внутри остались скромные кусочки мяса». Тогда хоккеист перевел всё в шутку, но, видимо, осадок остался. Впрочем, после злосчастной утки Лера пообещала научиться готовить и слово свое сдержала. Судя по тому, что брак до сих пор держится, Игорю ее стряпня нравится.