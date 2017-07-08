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← Альбина Джанабаева: «Я благодарна судьбе за сюрпризы»

Тот еще фрукт

Лето – сезон витаминов. Каких только фруктов не появляется на прилавках! Некоторые из них не только вкусны и полезны, но и имеют весьма занимательную историю.

1. САМЫЙ НАУЧНЫЙ

Яблоко помогло Исааку Ньютону открыть закон всемирного тяготения. Правда, яблоко вовсе не свалилось ему на голову, как думают школьники. На самом деле ученый размышлял в саду под яблоней в теплый летний день и вдруг увидел, как яблоко упало с дерева. Он задал себе вопрос: «Почему яблоки всегда падают перпендикулярно земле?» – и это натолкнуло его на научную идею.

2. САМЫЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ

У азиатского фрукта дуриана репутация очень вкусного и очень... неприятно пахнущего деликатеса. Причем запах этот с трудом выветривается, так что дуриан запрещено проносить в отели и общественный транспорт. Рейс авиакомпании Lion Air однажды отменили, обнаружив у одного из пассажиров этот фрукт. Cамолет проветривали в течение нескольких часов, но и после этого около 10 человек отказались лететь этим рейсом.

3. САМЫЙ ЗЛОВРЕДНЫЙ

Шнобелевскую премию, которая присуждается за самые дурацкие исследования, в 2014 году получили японские физики за исследование скользкости банановой кожуры. Ведь в кино на ней постоянно кто-то поскальзывается. В ходе исследования добровольцы катались на кожуре по линолеуму и пришли к выводу, что она в шесть раз более скользкая, чем пол. Вряд ли эта информация кому-то поможет, зато другие данные, полученные в ходе исследования, помогают понять работу человеческих суставов.

4. САМЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Шотландский студент Руаири Грей однажды принес на выставку современного искусства в музее ананас. Шутки ради он оставил фрукт на пустом столе. Через несколько дней студент вернулся и обнаружил, что ананас приняли за экспонат и поместили под стекло. Руководство выставки осознало свою ошибку только после того, как Грей признался, что таким образом пошутил.

5. САМЫЙ ЭПИЧНЫЙ

Тайская легенда гласит, что питахайя появилась в результате битвы людей с драконами. Когда обессиленный дракон не мог больше выпускать пламя, из его пасти выпадывал этот фрукт. Люди победили в этом сражении, и драконов в Таиланде больше не водится. Зато остался вкусный фрукт, второе название которого – сердце дракона.

6. САМЫЙ ПОЧИТАЕМЫЙ

В 1968 году министр иностранных дел Пакистана во время визита в Китай подарил Мао Цзедуну коробку манго. Тот распорядился отправить ее рабочим, которые сочли подарок вождя священным. Манго разослали по фабрикам и бережно сохраняли нетронутыми. А в Китае воцарился настоящий культ манго: в магазинах продавались пластиковые копии фрукта, на парадах колонны носили его гигантские копии, изображением манго стали украшать бытовые предметы.

7. САМЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Киви завезли в Новую Зеландию только в начале XX века из Китая и поначалу так и звали – китайский крыжовник. Был он, кстати, изначально довольно мелким и кислым. Но местный селекционер добился того, что плоды стали крупными и сладкими. Их даже начали экспортировать в другие страны, но тут возникла загвоздка – старое название напоминало США о «холодной войне». Тогда новозеландцы присмотрелись к мохнатым плодам, решили, что они похожи на их любимую птицу киви, – и переименовали фрукт. В итоге он стал таким же символом этой страны, как нелетающая птица киви.


Опубликовано: 08.07.2017 в 14:30 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Альбина Джанабаева: «Я благодарна судьбе за сюрпризы»

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