Альбина Джанабаева: «Я благодарна судьбе за сюрпризы»

Альбина Джанабаева, одна из самых ярких солисток группы "ВИА Гра", покорила сердце Валерия Меладзе еще много лет назад. Сейчас у пары два сына: 13-летний Константин и двухлетний Лука. Но Альбина по сей день предпочитает не рассказывать о своей личной жизни, оберегая семью от публичного внимания. Однако на одном из светских мероприятий нам удалось поговорить с певицей о взглядах на воспитание, сложностях семейной жизни и разных видах счастья.

"Сын не хочет нас расстраивать"

–Альбина, Вы воспитываете сыновей в строгости или считаете, что лучше быть их другом?

–Мы скорее друзья, но при этом дети должны понимать, что есть родители, старшие – и есть дети, сверстники, и вести себя с ними надо по-разному.

–За что можете наказать?

–Я не наказываю – я стараюсь объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Это самый действенный метод, на мой взгляд.

–А за плохую оценку можете поругать?

–Это не наша история. Но если, например, "двойка" закрашена или вырвана страница из дневника – за это можно и получить. Здесь вопрос не в том, что сын получил плохой балл, а в том, что он скрыл это. Хотя в большинстве случаев я понимаю старшего сына: он просто не хочет расстраивать нас. "Двоек" у него было немного, но вот замечания он тихонечко закрашивал…

"В школе ко мне был повышенный интерес"

–Свои школьные годы помните? Тоже "закрашивали" замечания и плохие отметки?

–Просто лишний раз не показывала родителям дневник, не доставала его из портфеля – обычная детская хитрость. Но вообще я была примерной ученицей. Мой папа обожал ходить на родительские собрания: после них он шел гордый и красивый, потому что меня ругали очень редко – чаще хвалили.

–А Вы бываете в школе на собраниях?

–Конечно. И не только на собраниях. Когда я училась на психолога (несколько лет назад Альбина училась в Московском педагогическом государственном университете по специальности "психология". – Прим. авт.), проходила практику в одной из московских школ. Опрашивала детей старших классов – это нужно было для диплома. Так что насчет школьной жизни у меня есть и свежие наблюдения.

–Отношение к Вам в школе, наверное, было особенное: "О, Альбина Джанабаева пришла!"

–Да, не скрою, что ко мне был повышенный интерес, и это немного затрудняло работу. Ребята узнавали и постоянно забегали в кабинет. Или уходили с уроков и заглядывали в класс, где я проводила анкетирование…

"Я не из тех, кто будет сидеть дома"

–Как Вам удается совмещать материнство и карьеру?

–Даже не знаю, но я стараюсь. Можно долго рассуждать на эту тему, а нужно просто браться и делать. Наверное, труднее всего – в самом начале, когда ты понимаешь, что нужно двигаться дальше и как-то распределять время между домом и работой. Детям ведь всегда нужно твое внимание. У меня не сразу всё получалось, но я не из тех, кто откажется от работы и будет сидеть дома. При этом я не считаю, что мой вариант – самый правильный. Мама, которая выбирает любой из вариантов, заслуживает уважения.

–Многие родители пытаются сделать из детей вундеркиндов: записать и в спортивную секцию, и в музыкальную школу, и на рисование. Как Вы

к этому относитесь?

–Я считаю, что ребенку в первую очередь самому должно быть интересно. Если я вижу какие-то определенные задатки, мы стараемся их развивать. Например, старший сын ходит на плавание. Младшего записали на гимнастку. Пока ему нравится.

–На гастроли берете детей?

–Старшего. Если поездка интересная, то мы находим возможность так организовать время, чтобы провести его с пользой. В музей можем сходить или просто по городу погулять…

"Счастье бывает разным"

–Что для Вас счастье?

–Трудный вопрос. Счастье бывает разным. Есть счастье, когда хочется кричать об этом на весь мир, рассказывать всем. А бывает, когда просто хочется тихонечко его внутри себя нести, и чтобы никто про это не знал, – лишь бы его не спугнуть…

–Валерий Меладзе несколько лет разрывался между Вами и своей первой женой Ириной. Наверняка это был очень нелегкий период...

–Наши с Валерой отношения складывались так, что порой мне казалось: легче их прервать. Но не получилось… У него была своя семья, и я не хотела, чтобы кому-то было так плохо и больно, – искренне говорю. Да и себе бы не пожелала оказаться в такой ситуации. Но, видимо, мы должны были пройти через те испытания, чтобы понять, как мы дорожим друг другом и всем, что у нас есть.

–Вы благодарны судьбе или считаете, что она Вас чем-то обделила?

–Я ей благодарна за ее сюрпризы – за так называемые "счастливые случайности". Часто они происходят тогда, когда ты ничего особенно и не ждешь. Спокойно занимаешься своими делаем, не строишь грандиозных планов – и тут тебе встречаются "нужные" люди, ты оказываешься в нужном месте в правильное время... Как я могу быть не благодарна судьбе, когда она дает мне такое множество шансов?!