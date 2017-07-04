Том Круз спасает незнакомок

При рождении Том Круз получил пышное имя Томас Круз Мапотер IV. 3 июля исполнилось 55 лет с этой знаменательной даты. Мы выяснили, что хотя цифра в имени не сыграла в его жизни никакой роли, в судьбе любимого многими актера было немало и значимых цифр.





В 8 ЛЕТ Том начал зарабатывать деньги. Его семья была небогатой и стала еще беднее, когда ушел отец. Мальчик стриг газоны, собирал листья, продавал открытки. Но вместе с матерью и сестрами старался не унывать и сохранять оптимизм. К примеру, на первое Рождество после ухода отца в доме совсем не было денег на подарки. И они придумали вот что: за месяц до Рождества положили в шляпу листочки с именами. Каждый тянул одно и потом весь месяц радовал этого человека.





170 САНТИМЕТРОВ – рост знаменитости. В юности Том очень комплексовал, считая себя низкорослым. Он активно занимался спортом, но уверенность в себе пришла не со спортивными достижениями. В 17 лет Круз вышел на сцену в школьном мюзикле «Мальчики и куклы» – и его ждал первый успех. «Мне очень понравилось быть на сцене, – вспоминает он. – Я и представить себе не мог, что способен на нечто подобное. Кажется, вообще никто из моих одноклассников не думал, что я сыграю в мюзикле так удачно. Они все подходили ко мне и говорили что-то вроде: «Ну, чувак, ты и даешь!» После этого Том и задумался об актерской карьере.

124-й ЭТАЖ дубайского небоскреба Бурдж-Халифа стал площадкой для одного из самых опасных трюков в карьере Тома. На съемках фильма «Миссия невыполнима-4» его герой должен был карабкаться по небоскребу. К сцене актеру пришлось готовиться месяц – на такой высоте очень сильный ветер. «Там есть момент, когда я отталкиваюсь от здания, мне надо бежать перпендикулярно стене, а затем отпрыгнуть от нее, и всё это при боковом ветре, – рассказывает актер. – Я отталкиваюсь подальше от стены и самого здания не вижу, передо мной вообще никаких ориентиров. В небе ни облачка! Я ищу хоть какой-то ориентир и думаю: когда ж мне надо развернуться-то, чтобы не впечататься головой в стену? Я буквально врезаюсь в здание – и физически чувствую страх, исходящий от съемочной группы, и кричу: «Я в порядке, я в порядке!» Том вообще известен тем, что трюки старается выполнять сам – и по этому поводу постоянно ругается в продюсерами.





Р-51 – любимый самолет Тома. Страсть к полетам он проявлял с детства. «Как-то моя мама застелила мне постель новыми простынями. Я связал их веревкой, чтобы получился парашют, и залез на крышу с намерением спрыгнуть вниз. Уже когда мои ноги оторвались от крыши, я успел подумать, что, наверное, это плохая идея. Конечно, «парашют» не раскрылся, и я упал лицом в грязь и на некоторое время отключился. Мне крупно повезло, что шел дождь и я приземлился в грязь, а не на твердую землю. Слава Богу, мама не увидела меня, и я успел отнести простыни обратно...» Изображение истребителя P-51 долго висело у него на стене. А к исполнению мечты актера подтолкнул режиссер Сидни Поллак – тоже большой любитель авиации. Сняв Тома в фильме «Фирма», он подарил актеру курс пилотирования самолетов. «Я обыскал весь мир в поисках своего Р-51 и в 2000 году нашел его», – хвастается Том. Самолет он назвал «Целуй меня, Кейт» – в честь не столько Шекспира, сколько своей тогдашней жены.





НИ ОДИН ПЕРСОНАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР не создан на основе образа Тома Круза, хотя другие героев боевиков эта участь не миновала. Дело в том, что Круз официально запретил использовать свою внешность в этих целях. Зато с него срисован герой мультика! Диснеевский Аладдин первоначально должен был быть похож на актера фильма «Назад в будущее» Майкла Джея Фокса. Но продюсеры решили, что этот персонаж должен быть более привлекательным для женщин. И Аладдин позаимствовал черты Тома.

2 СТРАНИЦЫ в популярном американском журнале «Daily Variety» выкупила писательница Энн Райс специально, чтобы принести актеру искренние публичные извинения. Дело в том, что автор «Интервью с вампиром» была против того, чтобы Лестата в экранизации ее романа играл Круз. Но, увидев игру актера, поняла, что ошиблась. Кстати, Лестата в исполнении Тома признали лучшим вампиром в кино – он обошел даже Эдварда Каллена из «Сумерек».

10 ОКТЯБРЯ в Японии объявили Днем Тома Круза. Так жители Страны восходящего солнца выразили актеру благодарность –

он чаще других западных знаменитостей

посещает эту страну.





3 ЖЕНЫ было у актера: актрисы Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. Но женщиной всей своей жизни он называл только последнюю. Их знакомство было забавным. За пару месяцев до этого Кэти в интервью призналась, что в детстве мечтала выйти замуж за Тома Круза. Неудивительно, что, встретив кумира на вечеринке, девушка переволновалась. И опрокинула на него бокал с шампанским! Впрочем, Том не обиделся. «Он был такой душевный, и я подумала – ого, можно быть суперзвездой и одновременно нормальным человеком!» – вспоминала девушка. Потом актер удивил не только Кэти, но и общественность, когда в шоу Опры Уинфри устроил самое безумное признание в любви на свете. Круз запрыгивал на диван, припадал на колени, бил кулаком об пол – так сильно ему хотелось показать, насколько он потерял голову. Предложение своей возлюбленный Том сделал на вершине Эйфелевой башни, а свадьба прошла в старинном итальянском поместье. Кэти родила актеру дочь Сури и старалась во всем слушаться своего знаменитого мужа, например, отказалась от номинации на «Оскар», поскольку Тому не нравилось, что в фильме есть постельные сцены. Но шесть лет спустя идиллия дала трещину, и актриса подала на развод. Причины не разглашаются до сих пор, но, по неофициальным данным, Кэти и Том не сошлись в вопросах воспитания дочки.





1-е МЕСТО в рейтинге самых избалованных детей знаменитостей долгое время занимала дочь Тома Сури. Знаменитый отец готов был тратить на нее любые суммы. Например, на пятилетие он подарил девочке дом на дереве стоимостью 100 тысяч долларов – уменьшенную копию настоящего дома с водопроводом, электричеством и канализацией. Она очень любила наряжаться, и родителям приходилось смиряться с тем, что чадо может в холодную погоду надеть босоножки. Особенно малышке нравились каблуки и яркий макияж. Но после развода с Томом Кэти Холмс решила вырастить дочь нормальным ребенком, и теперь Сури ходит в обычную школу, занимается танцами и, говорят, больше не капризничает. Том вообще очень трепетный отец. К примеру,

в 2002 году он сбежал с церемонии вручения «Оскара», потому что была его очередь сидеть с Изабеллой и Коннором – детьми, которых он усыновил в браке с Николь Кидман. Кстати, после развода Тома с Николь дети решили остаться с отцом. Изабелла стала парикмахером и недавно вышла замуж. А Коннор пошел по стопам приемного отца и уже снялся в нескольких фильмах.





1 ПЕРЕВОЗНОЙ ВАГОНЧИК с гамбургерами заказал Том для ночных съемок фильма «Соучастник», чтобы киношники не остались голодными. «Я очень люблю гамбургеры, – объяснил актер. – А еще мне еще нравится заботиться о своих коллегах, потому что они тяжело работают». Круз вообще известен щедростью по отношению к тем, кто с ним работает. На съемках фильма «Операция «Валькирия» действовал другой фургон – с кофе. Там работал профессиональный бариста, который варил латте, капуччино, эспрессо и другие виды кофе для всех членов съемочной группы. Говорят, к концу съемок в законченных кофеманов превратились все. А стоило Ольге Куриленко, с которой Том снимался в «Обливионе», заикнуться о том, что ей не хватает времени на спортзал, он тут же решил помочь коллеге и отправил ей домой хороший велотренажер!





7000 ДОЛЛАРОВ Том потратил на лечение незнакомой девушки, которая попала в аварию на его глазах. Он вызвал «скорую», отправился в госпиталь на машине «скорой помощи» вместе с пострадавшей и оплатил все счета за лечение, когда выяснилось, что у девушки нет страховки. И это не единственный случай, когда актер приходил на помощь людям. В другой раз, проезжая по пустынному шоссе, он заметил на обочине дороги перевернутый автомобиль. Внутри были потерявшие сознание люди. Том вытащил их, и очень вовремя – через несколько минут автомобиль взорвался. Кстати, прессе об этой истории раструбили полицейские, составлявшие отчет. Сам актер свой поступок не афишировал.