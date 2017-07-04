Экипаж Александры Яковлевой

2 июля отпразднует свое 60-летие звезда фильма «Экипаж» Александра Яковлева. Ее жизненный путь полон крутых виражей: актриса – чиновница – бизес-леди. А не потерпеть крушение ей помог удивительный экипаж, в котором собрались и муж-парашютист, и призрачная женщина.

Святая Луиза

Александра родилась и выросла в Калининграде, где чудесным образом обрела ангела-хранителя. «Когда я засыпала по вечерам, сквозь окно видела сидящую на ветке дерева немолодую женщину в старомодном красивом платье и разговаривала с ней, – вспоминает она. – Та женщина рассказывала мне немецкие сказки на прусском наречии. Я их до сих пор наизусть знаю – а казалось бы, откуда, ведь бабушка мне ничего подобного рассказывать не могла, она родом с Украины. А однажды со мной произошел страшный случай, и меня спасла та самая женщина. Я маленькой девочкой бежала по нашей улице Королевы Луизы. Смеркалось. И вдруг через забор одного дома перемахнул страшный человек с ножом в руках. Я онемела от страха, он всё ближе ко мне подходит... И вдруг откуда ни возьмись рядом со мной оказывается элегантно одетая пожилая дама и берет меня на руки. Я это отлично помню, хотя многие говорят мне, что это был сон. Калининград – мистический город. И какие-то духи там точно живут: Канта, Гофмана, королевы Луизы... Я уверена, что моим ангелом-хранителем является святая Луиза».

Судьбоносная бабушка

Александра рано лишилась родителей. Ее вырастила бабушка, и Яковлева считает, что именно ей обязана своими достижениями. «У нее за плечами было всего несколько классов церковно-приходской школы, но бабуля знала цену образованию, – рассказывает Александра Евгеньевна. – Это по ее настоянию я всё детство училась. Бабушка осознанно растила из меня артистку и очень серьезно подходила к моему воспитанию. Ну как дитя может понять, что ему нужен весь Пушкин и весь Тургенев? А бабушка мягко, но настойчиво требовала с меня это». И хотя соседи, зная о бабушкином стремлении воспитать из внучки кинозвезду, вовсю потешались над обеими, Саша не обращала внимания. Она усердно училась в музыкальной школе по классу скрипки, чтобы развивать слух, и занималась хореографией, чтобы стать пластичной. На вступительных экзаменах в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии Александра прочитала «Медного всадника» и услышала от приемной комиссии: «Спасибо, деточка, мы поняли, что русскую поэзию вы знаете и тонко чувствуете». Но на третий тур ее не пригласили. «Вся в слезах я буквально кинулась в ноги к Георгию Товстоногову, входившему в приемную комиссию: «Георгий Александрович, если вы меня не возьмете, бабушка этого не переживет!» И он вдруг сказал: «Ладно, иди писать сочинение», – вспоминает она.

Прославивший режиссер

Первая же роль в кино принесла Яковлевой шумный успех, ведь это была главная роль стюардессы Тамары в фильме Александра Митты «Экипаж». Режиссер «подобрал» актрису в коридоре «Мосфильма», где она рыдала после неудачной пробы для фильма Георгия Данелии «Осенний марафон». В зареванном лице молодой актрисы Митта ухитрился сразу разглядеть красавицу Тамару. За это Александра благодарна ему по сей день, хотя известность после выхода фильма она приобрела несколько скандальную из-за эротической сцены с Леонидом Филатовым. «После выхода картины на меня посыпались обвинения: как я могла сняться в такой порочной сцене? Но как я могла отказаться? Впервые снимаюсь в кино – и сразу в главной роли. Это же невероятная удача, где уж тут капризничать! Да я на седьмом небе от счастья была, когда Митта меня утвердил! – признается Александра Евгеньевна. – «Экипаж» давно оброс вымыслами. В том числе и о том, что я перед съемками той сцены лихо разделась на глазах у всей съемочной группы. Об этом сейчас рассказывает сам Александр Наумович Митта в своих интервью. Я понимаю, кино должны окружать легенды, поэтому, если Митта сказал, пусть так и будет. Хотя, если честно, ни о какой лихости речи быть не могло при том строгом воспитании, которое мне дала бабушка. Мне пришлось мучительно бороться со смущением. К тому же снимали мы в промерзшем павильоне, и у меня от холода стучали зубы».

Любимый муж

Официально Яковлева была замужем дважды. Ее первым супругом стал сокурсник Валерий Кухарешин. «Мы поженились на первом курсе, прожили вместе семь лет, родили двоих детей: Кондратия и Елизавету, – говорит она. – У нас была счастливая семья, великолепные свекор и свекровь, которых я вспоминаю с благодарностью. Валера – отличный отец, дети с ним прекрасно общаются». Однако муж ревновал супругу к профессиональным успехам и партнерам по съемкам, и брак в итоге распался. Сама актриса своей единственной любовью называет второго мужа. «Мы познакомилась на съемках фильма «Парашютисты», – рассказывает она. – Я пошла получать допуск к прыжкам, стою у кабинета медкомиссии и вижу: идет по коридору загорелый парень с белоснежной улыбкой. Спросила, кто это. Ответили – Калью Аасмяэ, профессиональный спортсмен-парашютист. Я заговорила с ним и поняла, что влюбилась. С тех пор мы с Калью не расставались. Ради него я даже поменяла фамилию. А тем, кто меня отговаривал, отвечала: «Спорим, страна выучит каждую букву этой фамилии!» И оказалась права. Нашему браку уже больше 30 лет. Всякие были перипетии с этой любовью, но она есть. Приятно, когда рядом умный, нежный, любящий человек. Вдобавок мой муж в прекрасной форме, и мне это нравится».

Звездный партнер

Одним из партнеров Александры, с которым ей приписывали роман, был Андрей Миронов – именно благодаря ему она получила роль красотки Дианы в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». «Эту роль я буквально зубами выгрызала, – вспоминает она. – Алла Сурикова снимала первый отечественный вестерн, и такой шанс я упустить не могла! Пробы я прошла хорошо, несмотря на то, что была больна. Потом улетела в Ленинград, и телефонная линия Ленинград – Москва, наверное, раскалилась докрасна – так часто я звонила Алле Ильиничне и уговаривала остановить свой выбор на мне. А она всё сомневалась: ей нужна была пышногрудая девица с белозубой улыбкой. И если с улыбкой у меня был полный порядок, то мой бюст Сурикову не устраивал. Окончательное слово она отдала «мистеру Фесту» – Андрею Миронову. Претенденток на роль Дианы были сотни. Алла Ильинична смонтировала видеоролик с нами и показала Миронову: «С кем захотите, с той и снимайтесь». Ему понравилась я. Чуть ли не с первых дней по площадке поползли слухи, что у меня с Мироновым роман. Конечно, я восхищалась его талантом и обаянием. Но все мысли о том, что Андрей Александрович может смотреть на меня как на женщину, растаяли без следа после одного нашего разговора. Мы с ним шли по набережной, и я спросила: «Андрей, а кого ты любишь больше всего на свете?» Он не задумываясь ответил: «Маму».

Добрый мэр

В постперестроечные годы Александра, как многие отечественные актеры, осталась без работы. «Помог родной город, – вспоминает она. – Я вернулась туда из-за печального известия о смерти любимой бабушки. Была на грани отчаяния, не понимала, у кого просить помощи. Просто пошла к мэру города: «Здравствуйте, я – Александра Яковлева, помогите мне похоронить бабушку» – и разрыдалась прямо у него в кабинете. Мэр помог, а потом неожиданно предложил пост вице-мэра. «Да какой из меня вице-мэр? – удивилась я. – Я ведь актриса». «А я – капитан первого ранга», – услышала в ответ. Так я стала вице-мэром по культуре и туризму. Пахала от зари до зари. Проработала на благо родного города пять лет, успела организовать фестиваль «Янтарная пантера», на котором Никита Михалков в первый раз показал свой фильм «Утомленные солнцем». Тем не менее, когда мэр проиграл выборы, новый сказал, что меня в свою команду не возьмет. Я снова осталась с двумя детьми без средств. В Калининграде мне работы было не найти. Продала квартиру бабушки и поехала в Ленинград».

Великодушный бизнесмен

«Дети учились, мы с мужем искали работу и не могли найти, – вспоминает Яковлева свои дальнейшие приключения. – Кто бы мне раньше сказал, что звезда фильмов «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чародеи» будет брести по Ленинграду и открывать каждую дверь, где написано «Требуется»! Но именно так я и делала, а люди, увидев меня, впадали в ступор. Однажды зашла в один офис, мне название понравилось – «Техношок». Спрашиваю: «Нет ли у вас какой-нибудь работы?» И вдруг случилось чудо: меня не выставили за порог. Нашелся человек, который поверил в меня и научил всему, что умел сам, – Олег Тиньков. Я Олегу всегда буду благодарна, он спас мою семью от голода, натренировал меня правильно вести себя на переговорах, на планерках, когда вокруг все мужики и только одна я – баба». Александра получила высшее образование в сфере управления, поработала начальницей в аэропортах Шереметьево и Пулково, на РЖД – именно при ее участии был запущен скоростной поезд «Сапсан», активно занялась политикой, чтобы претворять свои инициативы в жизнь. А в последние годы она вновь обратилась к кино. Например, в прошлом году на большие экраны вышла новая версия фильма «Экипаж», в котором Яковлева сыграла диспетчера аэропорта.