Юрий Батурин - плохой хороший человек

Юрий Батурин, как и многие его коллеги, любит играть отрицательных персонажей. Вот и в сериале телеканала «Россия» «Погоня за прошлым» его майор Ильин – неоднозначная личность. Однако, разузнав кое-что об актере, мы ответственно заявляем: в жизни он на своего героя совсем не похож!

Хороший сын

Юрий не боится съемок в непростых условиях – он с детства путешествовал по военным гарнизонам вместе с отцом-военным и мамой-учительницей. Учиться для роли обращаться с табельным оружием ему тоже не нужно: все необходимые навыки актер получил еще в детстве. «Моей первой игрушкой был пистолет Макарова, – признается он. – Папа с работы приходил и, убрав обойму, отдавал мне пистолет. А я с настоящим пистолетом носился по квартире и играл в «войнушку». Оружие хорошо знаю, умею с ним обращаться. Но «стрелять» приходится редко – обычно я играю интеллигентов, адвокатов, бизнесменов. Хотя если бы пошел по стопам отца, как он этого хотел, то был бы сейчас, наверное, полковником». Кроме навыков стрельбы Юрий обязан отцу и своей любовью к чтению. Выработали ее с помощью... ремня. «У меня была плохая техника чтения – я читал медленно. Отец купил большую иллюстрированную книгу, стоял надо мной с ремнем (хотя никогда не бил), я рыдал и продолжал читать, – вспоминает Батурин. – Через какое-то время мне вдруг стало интересно, и вскоре я прочитал всю школьную библиотеку и взялся за другие книги». А вот школьные учителя особых восторгов по поводу Юрия не испытывали. «В школе я был очень неспокойным ребенком, – признается он. – Драки, разбитые окна, подпиленные перед занятиями учительские стулья, пожары в школьных туалетах – это было при участии вашего покорного слуги. При этом у меня по литературе, истории и географии всегда были «пятерки». К счастью, моя мама как мудрый человек увидела, что у меня, несмотря на неугомонную энергию, есть определенный талант. И в 14 лет я уехал от родителей в Днепропетровск – поступать в театральное училище». Сейчас актер называет маму своим главным зрителем.

Хороший актер, официант, дальнобойщик

По трудовой книжке актера можно снимать отдельный сериал. В отличие от своего героя, Юрий никогда не искал легких путей. И когда выяснилось, что любимая профессия прокормить не может, стал активно пробовать другие. Для начала подался в бармены. «Работал в шикарном ресторане с фейс-контролем, в который попасть без рекомендации постоянных клиентов было невозможно, – рассказывает он. – Очень быстро стал там главным администратором и практически рулил работой этого ресторана. А туда приходили и политики, и бизнесмены, и, чего греха таить, бандиты – достаточно уважаемые сейчас люди. Потом я понял, что ресторанная жизнь имеет свою специфику, и заметил, что начал портиться изнутри как человек». Тут один из клиентов позвал актера работать водителем-механиком, и тот без колебаний согласился. «У меня была кличка Артист, – рассказывает Юрий. – Я ехал за рулем, пел свои украинские народные песни, читал стихи, монологи из спектаклей. Мой напарник балдел от меня. У нас перегоны были по несколько тысяч километров. Мы возили большегрузную технику, оборудование для нефтяников. Во времена второй чеченской кампании доставляли в Чечню понтонные мосты для переправы через Терек. Однажды в горах нас завалило снегом. Четыре дня мы не могли выбраться из снежного плена. Запасы воды и еды кончились, холод был страшный. Мы уже покрышки начали жечь, чтобы согреться. К счастью, пришла помощь». После этой страшной истории Батурин подался было в издательский бизнес, вместе с другом организовав журнал. Но потом понял, что скучает по актерству, и вернулся в профессию. «В преддверии 33-летия меня как будто бы переклинило, – признается он. – Видимо, это всё-таки судьба. Потому что только я начал разносить фотографии по агентствам, ходить на пробы, буквально через две недели мне предложили сняться в рекламном ролике. Дальше пошло по накатанной: там увидели, там услышали, там пригласили на эпизодик, там на рекламку. У меня с десяток очень хороших рекламных роликов. Чаще всего в рекламе мне почему-то предлагают играть папу, поэтому всегда говорю: я – заслуженный папа рекламы...» Ну а телевизионщики разглядели в Юрии героя-любовника и лишь со временем поняли, что он может сделать интересным даже образ отъявленного злодея.





Хороший муж

Если майор Ильин – известный ловелас и крутит роман с подчиненной за спиной у законной жены, то актер Юрий Батурин, наоборот, только о жене и говорит. А ведь их роман начался с довольно неприятного случая. Они познакомились, когда Юрий работал барменом. Ирина, модель по профессии, участвовала в шоу, устроенном в ресторане. «Я обслуживал всю эту тусовку: носил им кофе, соки, чай, – вспоминает он. – Ирина попросила принести стакан апельсинового сока, поставила его на бильярдный стол и… пролила. Я посмотрел на пятно, расплывшееся по дорогому сукну. Это была, мягко говоря, катастрофа. Но я вызвался помочь. «Вот моя визитка, – сказала Ира. – Я готова возместить материальные потери». Но я об этом даже не думал. Вину взял на себя. Даже сейчас страшно вспомнить, какие неприятности я имел от менеджера. Деньги за сукно вычитали у меня из зарплаты еще очень долго...» В итоге молодой человек все же позвонил девушке, но вовсе не для того, чтобы потребовать денег. Вместо этого он пригласил ее в музей имени Пушкина. В студенческие годы Юрий часто готовился там к экзаменам (в музее тишина, и сосредоточиться было проще), так что экспозицию знал как свои пять пальцев. Четыре часа актер покорял девушку эрудицией и, видимо, сумел произвести впечатление – она пришла и на следующее свидание, уже в кино. А на третий день Юрий неожиданно даже для себя попросил ее руки и сердца. «Вдруг я понял, что это – моя женщина, и сделал Ирине предложение у подъезда, стоя одним коленом в луже, – вспоминает он. – Я сказал: «Понимаю, что это странно выглядит, но мне кажется, что дальше я жить без тебя не смогу. Как ты смотришь на то, чтобы стать моей женой?» Она сказала: «Ты это серьезно?» Я говорю: «Посмотри мне в глаза – поймешь». Ирина посмотрела и говорит: «Я согласна!» Самое интересное, что до этого я никогда не верил в любовь с первого взгляда...» Супруги вместе уже больше 10 лет, у них подрастает сын Богдан. А на профессию мужа, который «по долгу службы» постоянно изображает любовь с красивыми женщинами, Ирина смотрит по-своему. «По возможности я беру Иру на съемки, – говорит актер. – Жена была в таком ужасе от моих постельных сцен! «Бедный мой мальчик, – сказала мне Ира, – какой кошмар тебе приходится переживать на съемках!» Представьте, вы лежите в постели с навешанными по всему телу микрофонами, вокруг вас стоят 20 человек съемочной группы, а рядом с вами лежит чужой человек. При этом вы должны смотреть влюбленными глазами и целоваться страстно-страстно!»