Дьяволятам пятьдесят!

Однажды молодой режиссер Эльдар Рязанов увидел в Театре Советской Армии замечательный спектакль по пьесе Александра Гладкова "Давным-давно" и возмечтал снять по нему комедию к 150-летию Бородинской битвы. Так началась история фильма "Гусарская баллада", которому в этом году исполнится 55 лет. На пути к зрителям картине пришлось выдержать множество сражений.

Битва за главную роль

Грандиозная "битва" развернулась среди желающих сыграть главную роль – гусар-девицу Шурочку Азарову. "Режиссеры, сценаристы, знакомые и незнакомые люди – все советовали на главную роль кто дочку, кто племянницу, кто жену! Просто невозможно было спастись от этого потока предложений! – вспоминал Эльдар Рязанов. – А задача, конечно, была очень сложная. Я выдвинул критерии: актриса должна быть хороша и в женском платье, и в гусарском костюме, иметь низкий голос и уметь петь. Я пробовал на роль прекрасную Светлану Немоляеву. Но у нее был высокий голос, а еще она была пампушкой. В мундир она, может, и влезла бы, но ее товарищи по оружию выглядели бы просто идиотами, не замечая, что рядом – женщина. Моя любимая Людмила Гурченко была очень тоненькая, хрупкая – я просто не мог поверить, что она может скакать на лошади с саблей. Лучше всех показала себя на пробах Алиса Фрейндлих: играла она бесподобно, но в ней не хватало мужественности, силы... И всё-таки природа сотворила чудо, которое называется Лариса Голубкина. Она тогда была никому не известна, училась на втором курсе ГИТИСа. Педагогом по пению у нее была сама Максакова. Когда Лариса – крепкая, решительная – появилась на пробах, я понял: актриса найдена! Она была очень отважна, многие трюки делала сама. Она родилась для того, чтобы сыграть в этой картине! Я дал ей несколько наказов: "С завтрашнего дня ты ходишь только в мужском костюме. А когда будешь разговаривать, лови себя на интонациях: должна быть резкая мужская речь". Через два месяца она была абсолютный парень, в которого я верил безусловно!"

Бой радикулиту

На роль поручика Ржевского пробовались муж Светланы Немоляевой Александр Лазарев и Вячеслав Тихонов. Но больше всех режиссеру нравился Сергей Юрский. "Я хотел, чтобы играл Юрский, – признавался Рязанов. – Помните военную галерею в Эрмитаже с портретами героев 1812 года? Какие это лица, полные мужества, некрасивые и прекрасные в то же время! Юрский, как мне казалось, очень подходит с этой точки зрения. Но Яковлев был фаворитом у всех остальных – он был красив, с прекрасным чувством юмора, с красивым голосом. Всё в нем было!" Как оказалось, кое-чего всё-таки не было: утвержденный на роль гусара Юрий Яковлев не умел ездить верхом! "Я перед съемками спрашиваю: "Юрочка, ты вообще ездишь на лошади?" Он в ответ просто поднял меня на смех! – вспоминал Рязанов. – Но когда в первый съемочный день к нему подвели лошадь, я понял, что это животное он видит вблизи впервые..." Взбираться на коня Яковлеву помогали восемь человек. Сам актер уверял, что всему виной был радикулит. "С моим радикулитом меня вынимают из машины, сажают на лошадку, – рассказывал он. – Знаменитый цирковой наездник Туганов говорит: "Не волнуйтесь, Юрий Васильевич, это очень смирная лошадка!" Тут она посмотрела на меня таким бешеным глазом! Командуют: "В атаку, марш!" Я скачу и чувствую, что правой ногой в стремя не попадаю. Начинаю тихонечко сползать и слышу сзади крик Туганова: "Ты уж не падай, а то раздавят!" Я шашку отбросил, обнял шею лошади – мы несемся неведомо куда. И вдруг она остановилась как вкопанная. А я, как мешок, слетел с нее. Это, наверное, самое яркое воспоминание от съемок…"

Победа над страхом и усами

Ярких воспоминаний хватило всем. Чего стоил один только эпизод, в котором Ларисе Голубкиной нужно было спрыгнуть в зал с балкона второго этажа на подстеленные матрасы и ввязаться в драку. "Лариса всё делала блистательно, но прыгать категорически отказалась, – вспоминал Юрий Яковлев. – Никто не мог ее заставить. Эльдар Александрович даже пример показал – сам спрыгнул, но и это не помогло. И тут я неожиданно подошел к ней и стукнул по попе. И она полетела. Визгу было! Зато после этого еще восемь дублей прыгала не боясь!" Как оказалось, бояться всё же стоило. "На восьмой раз разошлись матрасы, моя ножка попала в эту щель и до сих иногда болит, туфли на каблуках не могу надевать, – говорит сама Лариса Голубкина. – А Юрию Яковлеву я "отомстила". У нас была финальная любовная сцена с поцелуем. Признаюсь честно: опыта у меня особого в этом не было. А у Юрия Васильевича были усы наклеенные. И вот первый дубль: я бегу, закрываю глаза, бросаюсь – и эти усы с него срываю! Второй дубль – то же самое. Я так стеснялась и волновалась! Тогда мне казалось, что между нами такая большая разница в возрасте..."

Сражение по всем фронтам

Немало острых моментов было связано и с фехтованием. Сначала шпаги и сабли сделали деревянными, выкрасив их под железо. Но на первой же репетиции вошедшие в раж актеры превратили их в кучу дров. Тогда режиссер рискнул раздать настоящее оружие. "Мы репетировали бой на саблях, размахиваемся, бьем – естественно, когда сабля доходит до партнера, видно, что удар ослабевает, – вспоминал Владимир Ширяев, сыгравший испанского лейтенанта Сальгари. – Эльдар Александрович говорит: "Давайте драться по-настоящему!" Мы отвечаем: "Тогда на следующий дубль у вас не останется артистов!" Тогда пошли на хитрость: под мундир актерам привязали дощечки, которых не было видно со стороны. По ним-то артисты и старались попадать саблями". Впрочем, был на тех съемках и настоящий мастер – актер Владимир Балон, чемпион СССР по фехтованию. Он сыграл не только адъютанта Кутузова. "Владимир Яковлевич переиграл всех! – восхищался Рязанов. – Он надевал черный парик и французский мундир – и сражался на стороне французов. Надо было сражаться против французов – он тут же брал светлый парик, русский мундир и сражался за нас!"

Военная хитрость

Отдельная битва разыгралась за исполнителя роли Кутузова. Режиссер хотел снимать только Игоря Ильинского. Но руководство студии "Мосфильм" восприняло эту идею в штыки: как это комедийный актер будет играть великого фельдмаршала? Да зрители покатятся со смеху, и память Кутузова будет оскорблена! Более того, сам Ильинский решительно отказался от роли. "Это крошечная роль, несерьезно для меня. А потом, я значительно моложе, чем Кутузов был в 1812 году. Мне придется изображать старика, это может получиться не очень естественно", – сказал он режиссеру. Тогда Рязанов придумал, как ему казалось, ловкий ход: рассказав Ильинскому, как его мечтает видеть в этой роли руководство студии, он уговорил-таки актера сниматься. И втайне от этого самого руководства снял зимнюю сцену, в которой Кутузов проезжает перед войсками. Вскоре снег стаял, и переснять ее с другим актером стало невозможно. Рязанову казалось, что вопрос решен, он смело снимал Ильинского. А за неделю до намеченной премьеры узнал, что картину... запрещают! "Как вы могли допустить такую чудовищную ошибку?! – отчитала его министр культуры Екатерина Фурцева. – Вы оскорбили память великого русского полководца тем, что взяли Ильинского! Он хороший артист, но уберите его! И мы выпустим картину". Как заменить актера в полностью готовом фильме?! Рязанов предпочел даже не думать об этом. И тут посмотреть картину захотела редакция газеты "Известия", которую возглавлял зять Хрущева Алексей Аджубей. Аджубей явился на просмотр с сыном лет семи. "Начали: пушечки стреляют, и тут в зале раздается детский крик: "Папа, не хочу я это смотреть!" Аджубей берет сына за руку и уходит из зала. И я понимаю, что теперь меня ничто не спасет…" – вспоминал режиссер. Но через пару дней в "Неделе", которую тоже редактировал Аджубей, появилась заметка о замечательной картине "Гусарская баллада", где был особо отмечен Ильинский в роли Кутузова. Партийная машина заработала в обратном направлении, и ровно в день годовщины Бородинской битвы, как и мечтала съемочная группа, состоялась премьера фильма в кинотеатре "Россия". А до конца года "Гусарскую балладу" посмотрели сорок миллионов зрителей. Это была победа!