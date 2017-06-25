Мы поедем, мы помчимся...

Лето – горячая пора для любителей всевозможных гонок: автомобильных, велосипедных, парусных. Но обгонять другу друга можно самыми разными способами. И многие из них очень забавны!

1. САМЫЕ БЕСКОРЫСТНЫЕ

Однажды в 1973 году компания ирландцев скучала в пабе. И вдруг одного из них, Джима Гэвина, осенило: «У каждого из нас есть газонокосилка – давайте устроим гонки на них!» Эти гонки так всем понравились, что стали популярным видом спорта, у которого есть даже свой Чемпионат мира. Участник гонок должен снять с машины все лезвия, а края трассы усыпаются мягкой соломой. Главное правило – никаких денег. У этих гонок нет спонсоров и призов, а все вырученные средства уходят на благотворительность.

2. САМЫЕ ВНУШИТЕЛЬНЫЕ

На фестивале Great Dorset Steam Fair в Англии в скорости соревнуются паровозы. А кроме того трактора, легковые машины, грузовые автомобили и другой транспорт на паровой тяге. Cтаринные локомотивы тут не проигрывают в скорости современным машинам –

они едут не по рельсам железной дороги, владельцы просто «переобувают» их в колеса

от старых тракторов.

3. САМЫЕ БРУТАЛЬНЫЕ

С 2013 года в России проходят соревнования по танковому биатлону. Команды танкистов из разных стран соревнуются в искусстве вождения и точности стрельбы из танковых орудий. Соревнования разделены на несколько этапов с различными препятствиями. Причем в одном из них участникам нужно демонстрировать собственную физическую подготовку – без танков.

4. САМЫЕ НЕСЕРЬЁЗНЫЕ

В американском городе Портленде взрослые люди гоняют по ночам на детских велосипедах. Соревнование получило название «Zoobomb»: «Zoo» потому что трасса начинается от местного зоопарка, а термин «bomb» у велосипедистов обозначает горный скоростной спуск. Велосипедисты говорят, что чем меньше колеса, тем больше ощущается скорость. Гонки поддержал мэр города, и теперь в Портленде есть специальная «велосипедная библиотека». Каждый, кто хочет поучаствовать в соревновании, может взять оттуда велосипед.

5. САМЫЕ роботизированные

Гонки на верблюдах в арабских странах называют «спортом шейхов». Они так популярны, что раньше для победы шли на любые меры. К примеру, поскольку верблюд бежит быстрее с легкой ношей, жокеями часто делали детей. Сейчас это запрещено властями Объединенных Арабских Эмиратов. Но швейцарская компания K-team спасла этот спорт. Инженеры придумали жокеев-роботов весом всего в пару килограммов. И сейчас во время гонок по трассе бегут верблюды, погоняемые роботами, а рядом едут владельцы скакунов с пультами управления в руках.

6. САМЫЕ БЕЗУМНЫЕ

В австралийском местечке Алис-Спрингс с водой проблемы, однако это не мешает проводить здесь регату. Местный метеоролог однажды устал ждать дождя, который наполнит пересохшую реку, и учредил забавное соревнование. Участники гонок «садятся» в лодки с выбитым дном, закрепляют свое плавсредство на уровне пояса – и бегут по сухому руслу. Говорят, так австралийцы демонстрируют, что засуха им нипочем.

7. САМЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

В Baltimore Kinetic Sculpture Race участники преодолевают 15 миль на кинетических скульптурах – транспорте, который может выглядеть как угодно. В 1969 году художник Ховард Браун сделал пятиколесный велосипед и принял участие в гонках. Приз не выиграл, но велосипед всех впечатлил. Было решено поддержать самоходные средства на национальном уровне. Сейчас учредитель гонок – Американский музей визуальных искусств. Транспорт участников выглядит необычно, но правила гонки еще забавнее. К примеру, на борту должно присутствовать «домашнее существо, сделанное из старого носка». Нарушителя штрафуют.