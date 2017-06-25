Трудная жена Алена Свиридова

«Я ни с кем никогда на эти темы не разговаривала. Как у Шекспира: «Люблю, люблю, но реже говорю об этом…» – призналась певица Алена Свиридова ведущей программы «Жена. История любви» Кире Прошутинской. Но на этот раз Алена согласилась ответить на откровенные вопросы о личной жизни.

«Я никогда не хотела замуж»

– Алена, почему Вы называете себя «трудной женой»?

– В роли жены я не очень преуспела. Я никогда не хотела выйти замуж. Может быть, потому что мои родители не очень хорошо жили вместе.

– Кем были Ваши родители?

– Мама – лингвист, папа – военный летчик, штурман. Отец служил на Севере, где спирт выдавался канистрами, что многих там и сгубило. К сожалению, это было то, что отравляло мою жизнь в детстве… Хотя я точно знаю, что качества, которые мне в себе нравятся, – от папы. Это склонность к риску, артистизм, музыкальность, наплевательское отношение к трудностям. От мамы мне достались склонность к анализу, любовь к языку. Отец летал, его было мало в моей жизни. Мне кажется, поэтому я всегда ищу в мужчине отца.

– Где проходило Ваше детство?

– Я родилась в Керчи, жила и училась в Минске. Лето всегда проводила в Крыму, где жили родители моего отца, или на Кубани, где жила моя прабабушка.

– Когда начали писать стихи?

– Первое стихотворение я написала на первом курсе музыкально-педагогического отделения Минского пединститута. Я осталась позаниматься. Помню, как фонарь красиво светил в окно. И у меня что-то пошло: я стала петь, играть. Помню, как меня трясло, как я ехала домой на троллейбусе и повторяла эти строчки, не могла заснуть. Этот момент рождения творчества эмоционально очень сильный.

«Я осталась один на один с проблемами»

– Как появился в Вашей жизни первый муж Сергей Свиридов?

– У моей подружки был брат Сережа, старше на 9 лет. Он был студентом, а я еще школьницей. Мы оказались в одной компании. Он как раз окончил университет в Германии, был такой модный, красивый. Естественно, я влюбилась. Мне не хотелось замуж, но в ту пору не было другого пути: если ты влюбилась и если ты с мужчиной вместе, то быть не замужем просто было нельзя. В 20 лет я родила Васю. Первый год был настоящим испытанием: отключили горячую воду, памперсов нет, многоразовые подгузники, которые надо было стирать вручную. Муж писал диссертацию, мама работала, нянь никаких не было, и я осталась один на один со всеми этими проблемами. Потом, когда я видела беременную женщину, думала: какое счастье, что я уже не беременная.

– Сын никогда не упрекал Вас в том, что Вы что-то недодали ему?

– Я уехала в Москву, когда ему было 8 лет. Он жил с папой и бабушкой, а через 4 года я его забрала. Он мне говорил, что я уехала и бросила его. Я спросила: «Вася, ты бы смог ради меня полностью отказаться от своей мечты?» Он задумался и больше не говорил мне таких вещей. Когда он уехал с отцом в Канаду, я поняла, что сама что-то потеряла.

«Это была любовь с первого взгляда»

– В какой момент Вы поняли, что готовы покорять столицу?

– Я записала несколько песен, которые вышли на местной минской радиостанции, работала концертмейстером и играла в драматическом театре. Однажды с гастролями в Минск приехал безумно модный тогда Богдан Титомир. Мне предложили спеть у него на разогреве. После выступления директор Богдана попросил переписать мои песни. Я даже не восприняла это серьезно. Потом он позвонил, и мне предложили приехать в Москву. Там мы встретились с Александром Шевченко, который продюсировал Алсу, и он предложил сотрудничество.

– Москва Вас приняла и даже «выдала замуж». Как Вы познакомились с сотрудником посольства США Генри Пикоком?

– На концерте в американском посольстве. Это была любовь с первого взгляда – он был такой красивый мулат, очень умный, хорошо знал нашу культуру, говорил по-русски. У нас была красивая свадьба на Антигуа в Карибском море. Мы получили антигуанское свидетельство о браке и в России его не подтверждали.

– Ваш брак с Генри пришелся на самый плодотворный творческий период. Не тяжело было совмещать это с семейной жизнью?

– Генри было тяжело. Ему было важно понимать, что будет завтра, послезавтра, как пройдут выходные. А у меня концерты, гастроли, что-то добавляется, куда-то надо ехать, выступать. Конечно, этот союз был обречен и просуществовал только два года.

«Три года мы были абсолютно счастливы»

– Как в Вашей жизни появился отец младшего сына?

– Я месяц находилась в Африке на проекте «Гарем». Там и познакомились с Дмитрием Мирошниченко, который на 20 лет моложе меня. На съемках вокруг было 20 здоровенных молодых людей. Гормоны зашкаливали так, что мало не покажется. Он не побоялся разницы ни в статусе, ни в возрасте. После проекта мы разъехались, но периодически встречались. Потом в какой-то момент я приняла решение всё это закончить и тогда поняла, что беременна. Три года мы были абсолютно счастливы. Я не очень-то люблю вспоминать наше расставание, потому что Дима, по своей глупости тогдашней, сделал это достоянием общественности.

– А с Давидом Вы как познакомились?

– На концерте в Ереване, но встречаться начали только через полгода. Он моложе меня на 14 лет. Это самые длинные мои отношения – мы вместе уже 8 лет.

– У Вас есть необычный лозунг: «Всё лучшее взрослым – дети еще успеют».

– Я не считаю, что кто-то должен жить ради кого-то. Мы все проживаем свою собственную жизнь.