Пермь. Афиша на выходные 1-2 июля
Этим летом в нашем городе масса мест, где можно хорошо и интересно провести время. А вот знают ли об этом пермяки? Программа пермского ТВ "Пульс города" представляет обзор основных событий на ближайшие выходные.
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Этим летом в нашем городе масса мест, где можно хорошо и интересно провести время. А вот знают ли об этом пермяки? Программа пермского ТВ "Пульс города" представляет обзор основных событий на ближайшие выходные.
Пермь. Афиша на выходные 1-2 июля
Этим летом в нашем городе масса мест, где можно хорошо и интересно провести время
|смотреть видео читать30.06.2017 в 22:06
Обманутые дольщики Триумфа получат субсидии
Так заявлено на заседании краевой общественной палаты
|смотреть видео читать30.06.2017 в 08:54
Актуально PRO Пермь. К столетию Павла Соловьева
Александр Иноземцев, управляющий директор АО ОДК Авиадвигатель в интервью расскажет о легендарном авиаконструкторе
|смотреть видео читать26.06.2017 в 19:08
Самый большой детский сад
В Дзержинском районе Перми состоялось торжественное открытие самого большого в городе детского сада «Конструктор успеха» на 360 мест.
|читать24.06.2017 в 17:29
Из песочницы - на беговелик
Беговелы, так называемые велосипеды без педалей, набирают в Перми всё большую популярность.
|смотреть видео читать23.06.2017 в 15:45
Будущее российского авиапрома начинается в Перми
В честь столетнего юбилея конструктора авиационных двигателей, легендарного Павла Соловьева в Перми прошла научно-техническая конференция.
|смотреть видео читать30.06.2017 в 15:46
Фестиваль воздухоплавателей в Кунгуре
Небесная ярмарка 2017 началась со старта десятков аэростатов
|смотреть видео читать26.06.2017 в 12:22
Мы поедем, мы помчимся...
Лето – горячая пора для любителей всевозможных гонок. Обгонять другу друга можно самыми разными способами. И многие из них очень забавны!
|читать25.06.2017 в 17:32
Трудная жена Алена Свиридова
Алена Свиридова согласилась ответить на откровенные вопросы о личной жизни в программе «Жена. История любви» Киры Прошутинской.
|читать25.06.2017 в 13:10
«Месячник мигранта»: Знать основы
В июне открыТ «Месячник правовых знаний для мигранта». С нарушениями прав сталкиваются не только трудовые мигранты, но и те, для кого Пермский край стал официально местом жительства.
|читать25.06.2017 в 10:06
Пермь. Афиша на выходные 1-2 июля
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Будущее российского авиапрома начинается в Перми
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