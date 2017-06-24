Екатерина Вилкова: «Муж мне разрешает буквально всё»

Менеджер отеля «Элеон» София Толстая – дама строгая и правильная. Сыгравшая ее Екатерина Вилкова говорит, что никогда не проводит параллелей между собой и своими героинями. Но мы выяснили, что в жизни актрисы всё тоже сложилось по правилам – ее собственным!

ПРАВИЛЬНОЕ ДЕТСТВО: СПОРТИВНОЕ

Екатерина была очень деятельным ребенком. Как часто бывает в таких случаях, от ее активности страдали все вокруг. «Если в детском саду нужна была помощь родителей, всегда тянула руку и просила: «А можно мой папа это сделает? Он всё умеет!» Мои увещевания, что есть и другие папы, на нее не действовали», – в шутку сетует отец актрисы. Сама Вилкова говорит, что свою активность переняла от родителей: «Они очень артистичные люди, с чувством юмора. Сколько себя помню, они вечно «обезьянничали», подшучивали друг над другом, смешили и меня, и окружающих. Возможно, этот ген веселости передался и мне. Правда, в довольно вольной форме. Например, в детстве я наклеивала подружкам на спину бумажки с надписью «Я дура» – видимо, мне казалось, что это смешно… Девчонки обижались, а я просто таким образом старалась развлечь народ». Ясно было, что всю эту энергию надо направить в мирное русло. Еще в трехлетнем возрасте Екатерину едва не отдали учиться играть в бадминтон. «Тренер ужаснулся: «Ракетка больше, чем девочка! Так не пойдет», – рассказывает она. – Но папа был тверд в своих намерениях и ждать, пока я подрасту, не собирался, поэтому как альтернативу выбрал секцию художественной гимнастики. И при моей врожденной гибкости это было как раз то, что нужно. Я ведь могла легко засыпать, прогибаясь назад, то есть кладя голову на попу». В результате в запасе у Екатерины есть звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. И на съемках ей зачастую приходится легче, чем коллегам.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К РОЛЯМ: ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ

Свою первую работу Екатерина получила в сериале «Сатисфакция». Тогда она довольно легкомысленно относилась к съемочному процессу и вспоминает о нем так: «Я там носила корсеты. Как мне сказали, в одном из них снималась Джулия Ормонд в «Сибирском цирюльнике». Меня затянули в корсет, и я в нем прекрасно себя чувствовала». Но дальше пришлось сложнее. В фильме «Нас не догонишь» героиня Вилковой сбегает из тюрьмы зимой. «Съемки были очень сложные: стояли дикие морозы, снимали зимнюю натуру, у меня температура под 40, а выходных нет. И я всё время со всеми ругалась, но только про себя, не вслух...» – призналась она. А самую экстравагантную жертву во имя искусства Екатерина принесла на съемках фильма «Батальонъ». Вместе с другими актрисами она побрилась наголо. «Чувствовала себя дискомфортно, голова мерзла. Хотя мне кажется, что лысина мне шла, – признается Вилкова. – А после этого был переходный период, когда волосы начали отрастать, это очень неудобно. Вдобавок к этому меня покрасили впоследствии в темный цвет, что меня очень напугало». Вишенкой на торте стало то, что запланированную роль в фильме актриса так и не сыграла. Уже после стрижки выяснилось, что она ждет второго ребенка. Проект затянулся, и Вилковой пришлось его покинуть, ведь прыгать по окопам под взрывами женщине в положении просто опасно. Но стремление тщательно вживаться в образ у актрисы осталось и на съемках «Отеля «Элеон» создавало трудности сценаристам и реквизиторам. «Мне приходится порой спорить и отстаивать свое видение Софии, – говорит Екатерина. – Хочется, чтобы моя героиня что-то в себе несла, чтобы все детали работали в комплексе. Например, мы спорили о таблетнице Софии. Какой она должна быть в сцене, когда героиня достает таблетку? Это может быть четкий футлярчик либо коробочка с Микки-Маусом. В любом случае это говорящая деталь, а не просто то, что под руку попалось. И вдруг мне предлагают таблетницу в цветочек… Объясняют: «Она же девочка!» Да, девочка, но не бабушка. Иначе у нее всё должно быть в соответствующем стиле: покрывальце в стиле кантри дома и так далее. То есть это будет уже не моя София».

ПРАВИЛЬНЫЙ МУЖ: ПОНИМАЮЩИЙ

Бывшего мужа Софии в сериале сыграл настоящий муж Екатерины Вилковой – актер Илья Любимов. Как выяснилось, этот факт актрису не радовал. «Хорошо, что в «Отеле Элеон» Илья играл только в первом сезоне и мы с ним практически не пересекались. В противном случае мне было бы трудно расслабляться, появились бы стеснение и зажим», – говорит она. Екатерина признается, что порой ей кажется, будто муж видит ее насквозь. Впрочем, жаловаться актрисе не на что. «Цветы Илья редко дарит, зато разрешает буквально всё, – говорит она. – Я могу что угодно купить, куда угодно пойти или поехать. Я могу с ним посоветоваться по любому вопросу, но сделать по-своему. Могу работать, сколько мне хочется. Нет, Илья, безусловно, переживает, что я устаю, что иногда съемки бывают очень тяжелыми. Он чувствует за меня ответственность. У нас в семье именно он – голова. И это здорово! Мне не надо принимать важные решения, во всем могу на мужа положиться. И у меня нет никаких запретов – полная вседозволенность. Может, правда, это потому, что я и не желаю ничего такого запрещенного?» Впрочем, иногда Екатерина проговаривается о недостатках идеального мужа: «Самый большой недостаток Ильи – его невозмутимость в тех ситуациях, когда я нервничаю. Это меня бесит. Хотя, когда я прихожу в себя, понимаю: если бы и он сейчас тоже впал в истерику, я бы, наверное, умерла. Еще Илья ужасно ест. После него на полу и на столе остается такая же кучка мусора, как и после детей. А я большая аккуратистка, и мне надо, чтобы везде было идеально чисто. Пробовала с этим бороться – бессмысленно. Но у Ильи так много достоинств, что эта кучка мусора – мелочь…» А еще даже через несколько лет брака муж продолжает удивлять актрису. Например, однажды она узнала, что Илья любит танцевать. «Я спросила: «Илья, как прошел твой день, что ты делал сегодня?» И он ответил: «Танцевал». Это был нонсенс. У меня даже появился соблазн поставить скрытую камеру дома», – со смехом призналась Екатерина.

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕТИ: ПРАКТИЧНЫЕ

«Мне сложно назвать себя мамой. В моем представлении мама – это какая-то взрослая женщина, у которой всё по полочкам разложено», – говорит Екатерина, у которой, между тем, уже двое детей. Правда, при воспитании Павлы и Петра она тоже не придерживается старых правил, зато с интересом узнает много нового. «Не знаю, как у других мам, а моих детей новая игрушка занимает ровно пять минут. Гораздо интересней им играть с кастрюлькой, половником, втулкой от туалетной бумаги или самой бумагой, – делится наблюдениями Екатерина. – Оторвав от рулона по длинной колбасятине, они могут бесконечно бегать так по квартире! Еще с большим удовольствием сооружают дом из подушек. Получается, что наши дети играют в те же вещи, что были у нас. Но нам-то кажется, что в наши дефицитные времена в детских магазинах ничего не было, вот мы и бегали с половниками. А оказывается, малышам интереснее не готовые игры, а возможность придумать свое, мастерить». Дети актрисы не изучают по пять языков, не посещают бесконечные курсы – она считает, что у малышей должно быть детство. Между тем пятилетняя Павла и трехлетний Петр уже вовсю проявляют характер. Павла, например, очень смешит маму своей практичностью. «Дочка удивительно умеет выцыганивать подарки, – признается Екатерина. – Она приходит с нами в ресторан и, если ей нравится вилочка, цветочек, подушечка, салфеточка, может встать на колени, сложить ручки и сделать такую умильную мордочку, что официанты тут же отдают ей понравившуюся вещь в подарок. Или сидят чужие люди в ресторане с шариком или букетиком, а Павла может подойти и выпросить его. Мне кажется, что рано или поздно из какого-нибудь кафе она притащит диван, если он ей понравится…» А Петр любит схитрить. «Когда вечером надо ложиться спать, он большой и поэтому может долго смотреть мультики, – рассказывает актриса. – А когда ему неохота есть самому, прикидывается маленьким. Стоит позвать его обедать, как у него начинают болеть ручки, и мама должна помочь!»

ПРАВИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

Чем Екатерина точно похожа на свою героиню, так это любовью к порядку. Когда она жила в студенческом общежитии, подруги говорили ей: «Вилкова, ты невозможная, даже в косметичку не можешь всё побросать в беспорядке, какая же у тебя будет стерильная квартира!» С двумя маленькими детьми и постоянными гастролями говорить о стерильности сложно, однако стремиться к ней актриса не перестает. «Я люблю наводить порядок, – признается она. – Все вещи в доме должны быть разложены по системе. Не выношу грязную посуду в раковине. Люблю прибираться – для меня это способ отдыха после работы. Кроме того мне нравится видеть результат: было всё раскидано, а стало аккуратно. Хотя с детьми можно прибираться каждую минуту...» А до появления детей Екатерина особенно любила прибираться по ночам и частенько бралась за пылесос сильно за полночь. «Я убеждаю себя, что соседи ничего не слышат, – признавалась она. – Зато потом такой заряд энергии получаешь от чувства выполненного долга – гордишься собой!» Вполне в духе Софии Толстой!