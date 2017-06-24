Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Любовь в «мажорных» тонах

Екатерина Вилкова: «Муж мне разрешает буквально всё»

Вилкова

Менеджер отеля «Элеон» София Толстая – дама строгая и правильная. Сыгравшая ее Екатерина Вилкова говорит, что никогда не проводит параллелей между собой и своими героинями. Но мы выяснили, что в жизни актрисы всё тоже сложилось по правилам – ее собственным!

 

ПРАВИЛЬНОЕ ДЕТСТВО: СПОРТИВНОЕ

Екатерина была очень деятельным ребенком. Как часто бывает в таких случаях, от ее активности страдали все вокруг. «Если в детском саду нужна была помощь родителей, всегда тянула руку и просила: «А можно мой папа это сделает? Он всё умеет!» Мои увещевания, что есть и другие папы, на нее не действовали», – в шутку сетует отец актрисы. Сама Вилкова говорит, что свою активность переняла от родителей: «Они очень артистичные люди, с чувством юмора. Сколько себя помню, они вечно «обезьянничали», подшучивали друг над другом, смешили и меня, и окружающих. Возможно, этот ген веселости передался и мне. Правда, в довольно вольной форме. Например, в детстве я наклеивала подружкам на спину бумажки с надписью «Я дура» – видимо, мне казалось, что это смешно… Девчонки обижались, а я просто таким образом старалась развлечь народ». Ясно было, что всю эту энергию надо направить в мирное русло. Еще в трехлетнем возрасте Екатерину едва не отдали учиться играть в бадминтон. «Тренер ужаснулся: «Ракетка больше, чем девочка! Так не пойдет», – рассказывает она. – Но папа был тверд в своих намерениях и ждать, пока я подрасту, не собирался, поэтому как альтернативу выбрал секцию художественной гимнастики. И при моей врожденной гибкости это было как раз то, что нужно. Я ведь могла легко засыпать, прогибаясь назад, то есть кладя голову на попу». В результате в запасе у Екатерины есть звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. И на съемках ей зачастую приходится легче, чем коллегам.

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К РОЛЯМ: ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ

Свою первую работу Екатерина получила в сериале «Сатисфакция». Тогда она довольно легкомысленно относилась к съемочному процессу и вспоминает о нем так: «Я там носила корсеты. Как мне сказали, в одном из них снималась Джулия Ормонд в «Сибирском цирюльнике». Меня затянули в корсет, и я в нем прекрасно себя чувствовала». Но дальше пришлось сложнее. В фильме «Нас не догонишь» героиня Вилковой сбегает из тюрьмы зимой. «Съемки были очень сложные: стояли дикие морозы, снимали зимнюю натуру, у меня температура под 40, а выходных нет. И я всё время со всеми ругалась, но только про себя, не вслух...» – призналась она. А самую экстравагантную жертву во имя искусства Екатерина принесла на съемках фильма «Батальонъ». Вместе с другими актрисами она побрилась наголо. «Чувствовала себя дискомфортно, голова мерзла. Хотя мне кажется, что лысина мне шла, – признается Вилкова. – А  после этого был переходный период, когда волосы начали отрастать, это очень неудобно. Вдобавок к этому меня покрасили впоследствии в темный цвет, что меня очень напугало». Вишенкой на торте стало то, что запланированную роль в фильме актриса так и не сыграла. Уже после стрижки выяснилось, что она ждет второго ребенка. Проект затянулся, и Вилковой пришлось его покинуть, ведь прыгать по окопам под взрывами женщине в положении просто опасно. Но стремление тщательно вживаться в образ  у актрисы осталось и на съемках «Отеля «Элеон» создавало трудности сценаристам и реквизиторам. «Мне приходится порой спорить и отстаивать свое видение Софии, – говорит Екатерина. – Хочется, чтобы моя героиня что-то в себе несла, чтобы все детали работали в комплексе. Например, мы спорили о таблетнице Софии. Какой она должна быть в сцене, когда героиня достает таблетку? Это может быть четкий футлярчик либо коробочка с Микки-Маусом. В любом случае это говорящая деталь, а не просто то, что под руку попалось. И вдруг мне предлагают таблетницу в цветочек… Объясняют: «Она же девочка!» Да, девочка, но не бабушка. Иначе у нее всё должно быть в соответствующем стиле: покрывальце в стиле кантри дома и так далее. То есть это будет уже не моя София».

 

ПРАВИЛЬНЫЙ МУЖ: ПОНИМАЮЩИЙ

Бывшего мужа Софии в сериале сыграл настоящий муж Екатерины Вилковой – актер Илья Любимов. Как выяснилось, этот факт актрису не радовал. «Хорошо, что в «Отеле Элеон» Илья играл только в первом сезоне и мы с ним практически не пересекались. В противном  случае мне было бы трудно расслабляться, появились бы стеснение и зажим», – говорит она. Екатерина признается, что порой ей кажется, будто муж видит ее насквозь. Впрочем, жаловаться актрисе не на что. «Цветы Илья редко дарит, зато разрешает буквально всё, – говорит она. –  Я могу что угодно купить, куда угодно пойти или поехать. Я могу с ним посоветоваться по любому вопросу, но сделать по-своему. Могу работать, сколько мне хочется. Нет, Илья, безусловно, переживает, что я устаю, что иногда съемки бывают очень тяжелыми. Он чувствует за меня ответственность. У нас в семье именно он – голова. И это здорово! Мне не надо принимать важные решения, во всем могу на мужа положиться. И у меня нет никаких запретов – полная вседозволенность. Может, правда, это потому, что я и не желаю ничего такого запрещенного?» Впрочем, иногда Екатерина проговаривается о недостатках идеального мужа: «Самый большой недостаток Ильи – его невозмутимость в тех ситуациях, когда я нервничаю. Это меня бесит. Хотя, когда я прихожу в себя, понимаю: если бы и он сейчас тоже впал в истерику, я бы, наверное, умерла. Еще Илья ужасно ест. После него на полу и на столе остается такая же кучка мусора, как и после детей. А я большая аккуратистка, и мне надо, чтобы везде было идеально чисто. Пробовала с этим бороться – бессмысленно. Но у Ильи так много достоинств, что эта кучка мусора – мелочь…» А еще даже через несколько лет брака муж продолжает удивлять актрису. Например, однажды она узнала, что Илья любит танцевать. «Я спросила: «Илья, как прошел твой день, что ты делал сегодня?» И он ответил: «Танцевал». Это был нонсенс. У меня даже появился соблазн поставить скрытую камеру дома», – со смехом призналась Екатерина.

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕТИ: ПРАКТИЧНЫЕ

«Мне сложно назвать себя мамой. В моем представлении мама – это какая-то взрослая женщина, у которой всё по полочкам разложено», – говорит Екатерина, у которой, между тем, уже двое детей. Правда, при воспитании Павлы и Петра она тоже не придерживается старых правил, зато с интересом узнает много нового. «Не знаю, как у других мам, а моих детей новая игрушка занимает ровно пять минут. Гораздо интересней им играть с кастрюлькой, половником, втулкой от туалетной бумаги или самой бумагой, – делится наблюдениями Екатерина. –  Оторвав от рулона по длинной колбасятине, они могут бесконечно бегать так по квартире! Еще с большим удовольствием сооружают дом из подушек. Получается, что наши дети играют в те же вещи, что были у нас. Но нам-то кажется, что в наши дефицитные времена в детских магазинах ничего не было, вот мы и бегали с половниками. А оказывается, малышам интереснее не готовые игры, а возможность придумать свое, мастерить». Дети актрисы не изучают по пять языков, не посещают бесконечные курсы – она считает, что у малышей должно быть детство. Между тем пятилетняя Павла и трехлетний Петр уже вовсю проявляют характер. Павла, например, очень смешит маму своей практичностью. «Дочка удивительно умеет выцыганивать подарки, – признается Екатерина. – Она приходит с нами в ресторан и, если ей нравится вилочка, цветочек, подушечка, салфеточка, может встать на колени, сложить ручки и сделать такую умильную мордочку, что официанты тут же отдают ей понравившуюся вещь в подарок. Или сидят чужие люди в ресторане с шариком или букетиком, а Павла может подойти и выпросить его. Мне кажется, что рано или поздно из какого-нибудь кафе она притащит диван, если он ей понравится…» А Петр любит схитрить. «Когда вечером надо ложиться спать, он большой и поэтому может долго смотреть мультики, – рассказывает актриса. – А когда ему неохота есть самому, прикидывается маленьким. Стоит позвать его обедать, как у него начинают болеть ручки, и мама должна помочь!»

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

Чем Екатерина точно похожа на свою героиню, так это любовью к порядку. Когда она жила в студенческом общежитии, подруги говорили ей: «Вилкова, ты невозможная, даже в косметичку не можешь всё побросать в беспорядке, какая же у тебя будет стерильная квартира!» С двумя маленькими детьми и постоянными гастролями говорить о стерильности сложно, однако стремиться к ней актриса не перестает. «Я люблю наводить порядок, – признается она. – Все вещи в доме должны быть разложены по системе. Не выношу грязную посуду в раковине. Люблю прибираться – для меня это способ отдыха после работы. Кроме того мне нравится видеть результат: было всё раскидано, а стало аккуратно. Хотя с детьми можно прибираться каждую минуту...» А до появления детей Екатерина особенно любила прибираться по ночам и частенько бралась за пылесос сильно за полночь. «Я убеждаю себя, что соседи ничего не слышат, – признавалась она. – Зато потом такой заряд энергии получаешь от чувства выполненного долга – гордишься собой!» Вполне в духе Софии Толстой!

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 24.06.2017 в 13:25 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Любовь в «мажорных» тонах

Давайте почирикаем

Созрели для отцовства

«Голливудский враг» Павла Прилучного

Победитель «Взвешенных людей» похудел на 62 кг и готов жениться

Николь Кидман стала актрисой благодаря ... солнцу!

Возможность приколоться

Елена Воробей получала гонорар булочками

Картина маслом

Владимир Яглыч: «Меня окружают настоящие фанаты!»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Любовь в «мажорных» тонах

Обратите внимание

в Перми

Из песочницы - на беговелик

Беговелы, так называемые велосипеды без педалей, набирают в Перми всё большую популярность.
смотреть видео читать23.06.2017 в 15:45
Метки: в Перми, Общество, Спорт

В Театре-Театре открылся Международный фестиваль современного искусства «Территория»

С 22 июня по 1 июля на Сцене-Молот и на большой сцене ТТ в рамках Территории пройдет второй сезон творческого образовательного проекта «Арт-Лаборатория».
смотреть видео читать23.06.2017 в 15:24
Метки: в Перми, Культура, Общество

Танцы, любовь и рок-н-ролл: премьера в театре «У Моста»

В театре «У моста» круглые сутки актеры танцуют и поют - 23 июня артисты сыграют для зрителей премьерный спектакль «Сваха» по пьесе Торнтона Уайлдера.
смотреть видео читать23.06.2017 в 15:04
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермский школьник отправится на международные олимпиады по географии

Ученик школы №146 Михаил Селюгин вошел в состав российской сборной, которая летом отправится на две международные олимпиады по географии.
смотреть видео читать23.06.2017 в 14:43
Метки: в Перми, Общество, Образование

Басеги во всей красе

В Перми состоялось открытие фотовыставки, посвященной государственному заповеднику «Басеги», а также прошла презентация подарочного издания фотоальбома с видами уральской природы.
смотреть видео читать23.06.2017 в 14:21
Метки: в Перми, в Пермском крае

в России

Екатерина Вилкова: «Муж мне разрешает буквально всё»

Екатерина Вилкова говорит, что никогда не проводит параллелей между собой и своими героинями. Так ли это?
читать24.06.2017 в 13:25
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Любовь в «мажорных» тонах

Сериал «Мажор» увлек телезрителей не только закрученным детективным сюжетом. Как складывались отношения между актерами на съемочной площадке?
читать24.06.2017 в 09:45
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

22 июня жизнь разделилась на до и после

Самая страшнаяв истории человечества война закончилась победой только в мае 1945 года. О каждом ее дне до сих пор помнят ветераны.
смотреть видео читать23.06.2017 в 11:11
Метки: в Перми, в России, Общество

Летний солнцеворот: началось астрономическое лето

21 июня – самый длинный день в 2017 году, его еще называют днем летнего солнцестояния или «Летний солнцеворот».
читать22.06.2017 в 13:03
Метки: в Перми, в России, В мире

«Школа безопасности»: Ребята учатся спасать

Под Усть-Качкой стартовали межрегиональные соревнования «Школа безопасности», на которые собрались 14 команд со всего ПФО.
смотреть видео читать22.06.2017 в 10:32
Метки: Общество, в Пермском крае, в России, Горячая тема
Лента новостей RSS каналы

Екатерина Вилкова: «Муж мне разрешает буквально всё»Екатерина Вилкова: «Муж мне разрешает буквально всё»

Любовь в «мажорных» тонахЛюбовь в «мажорных» тонах

Из песочницы - на беговеликИз песочницы - на беговелик

В Театре-Театре открылся Международный фестиваль современного искусства «Территория»В Театре-Театре открылся Международный фестиваль современного искусства «Территория»

Танцы, любовь и рок-н-ролл: премьера в театре «У Моста»Танцы, любовь и рок-н-ролл: премьера в театре «У Моста»

Пермский школьник отправится на международные олимпиады по географииПермский школьник отправится на международные олимпиады по географии

Басеги во всей красеБасеги во всей красе

В Прикамье клещи напали на 6796 человекВ Прикамье клещи напали на 6796 человек

Девочку, пострадавшую на Фестивале хоров, выписали из больницыДевочку, пострадавшую на Фестивале хоров, выписали из больницы

В деревне Мостовой дотла сгорел двухэтажный домВ деревне Мостовой дотла сгорел двухэтажный дом

В ДТП с мотоциклом погибли два человекаВ ДТП с мотоциклом погибли два человека

Чусовой ждет инвесторовЧусовой ждет инвесторов

В Перми вспомнили героев прошлого и настоящегоВ Перми вспомнили героев прошлого и настоящего

22 июня жизнь разделилась на до и после22 июня жизнь разделилась на до и после

В Перми риелторы присваивали деньги доверчивых клиентовВ Перми риелторы присваивали деньги доверчивых клиентов

Здоровьем жителей КУБа занялись пермские специалистыЗдоровьем жителей КУБа занялись пермские специалисты

Прикамские больницы на грани дефолтаПрикамские больницы на грани дефолта

Трассу Пермь-Екатеринбург отремонтируют к 1 сентябряТрассу Пермь-Екатеринбург отремонтируют к 1 сентября

Клянемся помнитьКлянемся помнить

«Пермский Медиа Клуб»: Патриотическое воспитание«Пермский Медиа Клуб»: Патриотическое воспитание

Прокуратура нашла нарушения в работе Фонда капремонтаПрокуратура нашла нарушения в работе Фонда капремонта

Перенос остановки поможет уменьшить заторПеренос остановки поможет уменьшить затор

С начала года в Прикамье пропало более 1200 детейС начала года в Прикамье пропало более 1200 детей

Пермяки выйдут на «Пробег памяти»Пермяки выйдут на «Пробег памяти»

Татьяна Марголина защищает права жителей КизелаТатьяна Марголина защищает права жителей Кизела

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru