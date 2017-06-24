Любовь в «мажорных» тонах

Сериал «Мажор» увлек телезрителей не только закрученным детективным сюжетом. Многие с интересом следили за развитием отношений в любовном треугольнике между начальницей отдела полиции Викой (Карина Разумовская) и ее подчиненными Данилой (Денис Шведов) и «мажором» Игорем (Павел Прилучный). Как складывались отношения между актерами на съемочной площадке? За что Карина дала Павлу пощечину? И с кем актеры счастливы в личной жизни? Сейчас расскажем.

Денис Шведов: «Сашин бывший – актёр нашего театра»

На первый взгляд история любви Дениса Шведова чем-то напоминает историю его героя Данилы. Актер уже несколько лет живет в гражданском браке со своей коллегой по театру РАМТ Александрой Розовской, дочерью режиссера Марка Розовского. А ведь когда они познакомились, девушку связывали нежные отношения с другим актером того же театра Дмитрием Бурукиным. Впрочем, в отличие от сериала, в жизни любовного треугольника между коллегами не было: Александра сперва завершила семилетний роман с Дмитрием, а уж потом присмотрелась к Денису. «Сначала мы с Сашей просто дружили, а потом как-то ррраз – и накрыли чувства. Это произошло помимо нашей воли, – признается Шведов. – Сашин бывший молодой человек тоже актер нашего театра. Но тут ключевое слово – «бывший». Александре я доверяю. Их отношения – пройденный момент, у него другая девушка, а что прошлое вспоминать?» Александра с удовольствием рассказывает, как Денис одним махом окончательно покорил ее саму и втерся в доверие к ее маме: «Познакомились они с Денисом по телефону накануне моего дня рождения. Мамин номер он раздобыл у нашей общей коллеги. Позвонил и сказал, что к празднику готовится сюрприз от коллектива, прошу посодействовать. Я проснулась рано – на утренний спектакль. Первое, что увидела, – разноцветные стрелочки, которые вели из моей комнаты на кухню. Там с многозначительным выражением лица стояла мама. Стену украшала надпись «С днем рождения!» в воздушных шариках, на столе стоял роскошный букет, а рядом – торт «Муравейник», который Денис приготовил сам! Он приехал в семь утра, мама открыла, потому что украсить всё требовалось до моего пробуждения – сюрприз же. «Сказал, подарок от коллектива, – улыбнулась мама. – Хотя, как мне кажется, всё предельно ясно». В тот день Денис открылся с неожиданной стороны. И подумать не могла, что он настолько романтик! А мысль о том, что Денис сам испек торт, вообще в голове не укладывалась!» Сам Денис говорит, что любимая женщина абсолютно изменила его жизнь: «Саша – чистая, искренняя, веселая, не похожая на остальных. У меня никогда не было романтических отношений с подобными девушками. Понимал, что с ними сложно, они, наверное, многого хотят. А в итоге у нас дочь, и я стал совершенно другим человеком. Я был волком-одиночкой, а Саша привнесла в мою жизнь всё, чего не хватало». Правда, несмотря на рождение у влюбленных год назад дочери Мирославы, в загс они не спешат. «У нас и так есть всё, что входит в понятие «брак», – уверяет Денис. – Смысла делать всё официально мы не видим. Может быть, для себя придумаем какую-то церемонию, а для других не хотим. Нам хорошо, и мы счастливы. Главное, о чем мечтаем, – обрести уютный угол: своего жилья у нас пока нет. Живем в подмосковном доме с Сашиной мамой и отчимом. Дом большой, а для нашей дочки свежий воздух полезен. Конечно, надеемся когда-нибудь купить собственное жилье».

Павел Прилучный: «Агата встречалась с другим»

А вот Павел, в отличие от Дениса, свою жену увел у другого. С актрисой Агатой Муцениеце Прилучный познакомился на съемках сериала «Закрытая школа». «Агата тогда встречалась с другим. Отношения – на уровне круговорота страстей в природе: они то расходились, то сходились, – вспоминает он. – Я не сторонник того, чтобы отбивать девушек. Но в этот раз старался делать всё, чтобы она осталась со мной. И ей сказал: «Если уйдешь от него, то я рядом, имей в виду!» Мучительная катавасия длилась несколько месяцев, но в итоге в апреле мы уже были вместе». «Нам тогда устроили праздничную вечеринку по поводу премьеры. И так случилось, что Паша очень быстро с нее ушел, – подхватывает Агата. – А я весь вечер думала о нем, но никак не могла дозвониться. На следующее утро мы встретились на съемочной площадке, заговорили, и я дала ему понять, что можно идти вперед. Как мне потом Паша признался, он давно взял мой номер телефона у ассистента по актерам, хотел пригласить в кино. Но, как выяснилось, неправильно записал одну цифру, и абонент всё время был недоступен. «Я тебе звонил 800 раз!» – восклицал он. Теперь мы смеемся, вспоминая это, а тогда была целая трагедия». Павел уверяет, что женитьба на Агате стала для него настоящим спасением, поскольку отвратила от шумных вечеринок и выпивки. Сейчас он примерный муж и отец двоих детей. За плечами супругов уже пять лет брака, но романтики в отношениях у них по-прежнему хватает. «Я стараюсь почаще совершать какие-то придурковатые поступки, чтобы освежать отношения, – говорит Павел. – И конечно, девушкам необходимо как можно чаще дарить цветы, это мужская обязанность. Вообще, брак – это постоянное поле боя, расслабляться нельзя. Нужно поддерживать новизну в отношениях, только тогда вы будете жить долго и счастливо». Несмотря на наличие двоих детей, супруги находят время для небольших романтических путешествий вдвоем. «Первый день отсыпной, а потом уделяем всё время друг другу, – говорит о них Агата. – Не обязательно улетать за границу, если нет такой возможности – можно поехать в загородный санаторий на пару дней, но вдвоем». Главным камнем преткновения в этих идиллических отношениях является Пашина ревность. «Ему будет спокойно, если меня никто, кроме него, не увидит или я буду ходить в закрытой одежде, – говорит Агата. – В этом смысле Паше тяжело, он бесится, когда я на съемках или мероприятиях. Но он знал, кого берет в жены. Я очень люблю свою профессию и никогда не позволю мешать моей самореализации, иначе начну депрессовать. Мне важно самой зарабатывать. Хотя у нас с мужем всё общее, мне приятно самой покупать подарки детям, Паше. Полностью сидеть на шее у мужа неправильно».

Карина Разумовская: «Мой брак себя исчерпал»

Первый брак Карины Разумовской, как и у ее героини в «Мажоре», тоже был с коллегой и также вышел не слишком удачным. «Я была замужем за актером Артемом Карасевым, – рассказывает она. – Официально года три, а в общей сложности семь лет. Наша жизнь проходила чересчур эмоционально и конфликтно, и в итоге отношения попросту себя исчерпали. Но я ни о чем не жалею, это был хороший опыт. Наверное, я циник, потому что все пережитые эмоции использую в работе. Ссоры, споры, выяснения отношений – всё когда-то было сложено в копилочку и теперь применяется в актерской профессии». Сейчас актриса вновь состоит в длительных отношениях – с бизнесменом Егором Бурдиным. Их путь друг к другу был непростым. «Познакомились в школе, мы с Егором ровесники, – рассказывает Карина. – Были вместе до моего второго курса, потом расстались. Учеба полностью меня поглотила, и я вела себя с Егором ужасно. Потом оба вступили в брак, развелись, и после этого судьба подарила нам новый шанс. Встретились случайно, в соцсети. Списались, поболтали… И вот мы уже семь лет вместе. Я верный человек. Даже букеты от посторонних мужчин не принимаю, если их мне вручают вместе с предложением поужинать. Когда мое сердце занято, мне это совершенно не нужно». Карина считает, что они с Егором хорошо подходят друг другу: «Я неврастеничка. Я нуждаюсь в том, чтобы меня выслушивали, терпели мои импульсивные выплески. Вернувшись домой после неудачной репетиции, я часа два существую в монологе. И мой мужчина не перебивает! Он знает: мне обязательно нужно услышать от него, что я красивая, талантливая и самая лучшая. Когда какая-то роль не получается и я начинаю биться головой о стену, для меня важны эти слова. У Егора тоже бывают сложные периоды – когда в бизнесе всё идет не так, как хотелось бы. И тогда я выслушиваю, успокаиваю, пытаюсь что-то дельное посоветовать, ведь у женщин интуиция развита куда сильнее. Единственная моя проблема – чрезмерная самостоятельность и независимость. Я – за равноправие!»