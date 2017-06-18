Давайте почирикаем

С 18 июня начинаются самые короткие ночи в году. В старину их называли воробьиными, потому что размером они «с воробьиный скок». По такому случаю наша «Семерочка» посвящается этим птичкам, которые вообще не так просты, как кажется.

1. ВОРОБЬИНЫЕ ПРИМЕТЫ

По поведению воробьев в старину определяли погоду. Считалось, что воробей, который купается в пыли, сулит дождь, летящий низко над землей и громко чирикающий – тоже. Молодым девушкам на выданье воробей обещал счастье. Гнездо воробья на крыше дома означало скорое появление желанного жениха. Да и просто подлетев к девушке и чирикнув, птица сулила скорый счастливый брак.

2. ВОРОБЬИНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Америке с воробьями не повезло. Их завезли в страну только в 1850 году – специально, надеясь, что птицы помогут победить колорадских жуков и других вредителей. Но американцы так активно взялись разводить и кормить птиц, что те перестали обращать на вредителей внимание. А потом и вовсе переключились на урожаи. Садоводам пришлось бороться уже с самими птицами. Тем не менее в некоторых городах воробьи действительно помогли справиться с вредными насекомыми. В Бостоне воробьям даже поставили за это памятник.

3. ВОРОБЬИНАЯ КРАСОТА

В Японии появилась мода фотографироваться с так называемым «воробьиным» выражением лица. Девушки округляют глаза и вытягивают губы, как будто дуя на что-то, – по мнению японцев, так выглядят птенцы, и это очень мило. По японскому телевидению даже показали инструкцию по правильному выполнению этой гримасы. Говорят, она уже вытеснила знаменитые «губки уточкой».

4. ВОРОБЬИНАЯ ПОМОЩЬ

Воробей стал символом города Ульм в Германии и украшает здание местного собора. По легенде, строители сначала возвели городские стены, а потом не могли сообразить, как протащить через узкие ворота бревна для строительства домов. Они увидели воробья, который строил гнездо в стене. Тот брал в клюв соломинку и, повернув, просовывал в узкое отверстие. Строители уложили бревна вдоль – и всё получилось. Есть и другая версия: архитектор собора хотел изобразить голубя с оливковой ветвью, но с земли птица всем показалась маленьким воробьем.

5. ВОРОБЬИНАЯ ВОЙНА

Мао Цзедун долго ломал голову, как бороться с неурожаем в Китае. По его мнению, в этом была виновата не плохая организация сельского хозяйства, а воробьи. Ведь один воробей за год может съесть 5 кг риса! Китайским крестьянам предписали постоянно пугать птиц. Воробьи не могут летать без отдыха больше 15 минут, и задача избавиться от них была выполнена. Вот только на урожай тут же напала саранча. Пришлось срочно ввозить воробьев из-за границы.

6. ВОРОБЬИНАЯ ПОЭЗИЯ

Воробья воспел римский поэт Валерий Катулл. Ручные птицы часто водились в домах знатных римлянок, и возлюбленная Катулла Лесбия, которой он посвящал стихи, была очень привязана к любимцу. Поэт сочинил стихи, в которых описал, как завидует птице, с которой играет его возлюбленная. С тех пор Лесбию всегда изображают с воробьем.

7. ВОРОБЬИНЫЙ УМ

Воробьи весьма сообразительны и даже способны различать языки, на которых общаются люди. Японские ученые давали птицам слушать тексты на китайском и английском языках и выполнять команды. Вознаграждение воробьи получали только после выполнения команд на одном языке. И через некоторое время стали довольно уверенно отличать его, игнорируя просьбы на другом языке. До этого «полиглотами» в мире животных считались только обезьяны и крысы.