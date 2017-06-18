Созрели для отцовства

Джордж Клуни, который долгое время считался главным голливудским холостяком, после 50 лет стал примерным мужем, а сейчас, в свои 56, еще и трепетным отцом. По этому случаю мы решили вспомнить знаменитостей, которые открыли для себя преимущества отцовства в зрелом возрасте.



ДЖОРДЖ КЛУНИ: ВСЕХ УДИВИТЬ

«Ребенок не первый пункт в списке наших приоритетов», – говорил Джордж всего год назад, но 6 июня на свет появились близнецы Александр и Элла. В преддверии их рождения актер, как и любой нормальный отец, сменил приоритеты. Все его разговоры теперь крутятся вокруг детей. В прессу просочились забавные подробности из личной жизни Джорджа и его жены Амаль – например, что супруга выгнала актера из спальни, так как он громко храпел и мешал ей высыпаться. Вслед за спальней Джордж мог вылететь и из дома – во всяком случае, журналистам он говорил, что, если не застанет рождение малышей, Амаль этого не простит и выгонит его. Чтобы этого избежать, Клуни даже отказался от нескольких поездок в другие страны. Сложным оказался процесс выбора малышам имени. В этом виноваты многочисленные друзья Джорджа. «Стоит мне назвать какое-нибудь имя для мальчика, как они начинают: «Эй, только не это! Ты что, не помнишь, так зовут того премьер-министра!» А если я упомяну, что хотел бы назвать девочку Сьюзан, то слышу: «Ха, ты что, забыл тетушку Сьюзан?!» – со смехом жаловался он. А сейчас у Джорджа и Амаль другая забота: они обеспокоены безопасностью детей. По слухам, актер нанял двух телохранителей, которые должны круглосуточно дежурить в детской. Кроме того Джордж усовершенствовал систему охраны дома лазерными датчиками. Тем не менее некоторые подробности о малышах уже известны прессе. Виноваты в этом родители актера, которых новый статус бабушки и дедушки привел в совершенный восторг. Они, например, разболтали, что маленький Александр – копия отца, и нос у него точь-в-точь как у Джорджа.



МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ: РАСШИРИТЬ КРУГОЗОР

Одна популярная радиостанция как-то провела опрос: от кого из знаменитостей россиянки хотели бы родить детей. Лидировал в рейтинге Михаил Жванецкий. Однако осуществила эту мечту только одна женщина – гидролог Наталья Сурова. Писателю к тому времени было уже 62 года. И подход к воспитанию сына у него был своеобразный. «Я не умею его воспитывать, – признавался сатирик. – Я вылетаю из Москвы на концерт на рассвете и на следующий день вылетаю на рассвете домой, отоспаться. Когда я вижу сына, у него какие новости: не сдал экзамен, не сдал зачет. Короче, я прилетел, устроил скандал, улетел. Совершенно никудышный метод воспитания». С точки зрения жены, гораздо лучше Жванецкий воспитывает сына своим примером: «Всё взросление сына проходило под лозунгом: «Наблюдай за полетами отца». Мите приходилось нелегко. Он у нас освоил английский за один месяц в языковом лагере в Лондоне, научился сносно играть на гитаре с преподавателем, но папа его не особенно хвалил, скорее критиковал. Муж в принципе скуп на комплименты. Понимаете, есть люди, которые предпочитают общаться лишь со взрослыми. Вот Миша – как раз из таких. Он с Митей разговаривает прежде всего как с личностью, а не как со своим ребенком». Сейчас Дмитрий учится в ГИТИСе на продюсерском факультете и... просвещает отца по части техники. «Эти планшеты, мобильники – он берет у меня, вырывает из рук, настраивает мне телефон и возвращает обратно. У него покровительственное отношение ко мне. Абсолютно», – в шутку жалуется сатирик. Кроме того сын знакомит отца с современной культурой: время от времени приносит ему посмотреть новые сериалы и фильмы. Например, уговорил Жванецкого посмотреть «Игры разума» – и Михаил Михайлович ему искренне благодарен, потому что сам бросил бы фильм на середине, так и не досмотрев до самого интересного.



ОЛЕГ ТАБАКОВ: ОБЗАВЕСТИСЬ ИГРУШКАМИ

Сын Павел появился у актера, когда Табакову исполнилось 62 года, а дочь Маша – спустя еще 10 лет. Отцовский опыт у Олега Павловича уже был, но сын и дочь от первого брака к тому времени выросли. «С младшими детьми я ощущаю гораздо большую ответственность, чем прежде со старшими, так как понимаю, что степень риска, связанная с их появлением на свет, несравнимо выше, чем была тогда, в молодости», – как-то признался он. Правда, если верить Павлу, великовозрастный отец временами проявляет себя большим ребенком. «Его друзья периодически дарили мне какие-то мальчиковые безделушки: фонарики, ножички, брелоки, часто передавая их для меня через папу. Однако я редко имел возможность этими подарками воспользоваться, – шутливо сетует молодой человек. – Мое «богатство» не доходило до меня, потому что папа безмятежно забирал всё себе. Порой я и представления не имел о наличии таких даров. Спасибо, мама иногда сообщала. Тогда отец огорченно произносил: «Я забыл…» Наверное, папина тяга к мальчишеским атрибутам осталась из его нелегкого, босого и голодного саратовского детства, которое пришлось на военные годы. Вы не представляете, как он дорожит всякими современными гаджетами! Допустим, айпадов ему надарили столько, что можно склад-магазин открывать. Но когда я прошу: «Пап, пожалуйста, дай мне хотя бы один», – не дает. «Буду осваивать», – говорит. Так и лежат они годами, нетронутые, ждут лучших времен…»



АЛЬ ПАЧИНО: ПРЕИСПОЛНИТЬСЯ ГОРДОСТИ

Этот голливудский холостяк благополучно разменял седьмой десяток, избежав свадебного алтаря. Но при этом все знают, что он совершенно сумасшедший отец. Правда, до 50 лет, когда очередная подружка родила от него дочь Джулию, Аль даже не думал о такой перспективе. А через 11 лет появились на свет близнецы Антон и Оливия, и Пачино не устает повторять: «Дети – лучшее, что случилось в моей жизни. Рекомендую отцовство в любом возрасте. Оно учит терпению. Раньше я изнывал от того, что в кино от реплики до реплики – море времени. Сейчас я нашел себе занятие». Теперь даже график работы актер строит так, чтобы почаще общаться с сыном и дочками. О себе он шутит: «Я папа для них. Вот лампа. Вот телевизор. Вот диван. А вот папа. Я попадаю в эту категорию – мебель». А о детях говорит с неизменной любовью. К примеру, не устает радоваться успехам Джулии. «Когда ей было 13 лет, она сняла обо мне фильм – на видео. По случаю моего дня рождения, – рассказывает он. – Она уже большая девочка, умница, снимает кино, очень увлечена этим занятием. Иногда она присылает мне сценарии, просит совета». Что касается младших детей, то они радуют отца по-своему, хоть и не совсем ясно, пойдут ли подростки по его стопам. «Все дети склонны к игре, и в юном возрасте очень трудно определить, будет ли эта склонность развиваться или тихо умрет, – признается Аль. – За что я им уже сейчас благодарен, так это за то, что они вытащили меня недавно на «Стражей Галактики». Я понял, что категорически ошибался в отношении фильмов о супергероях. Ошибка простительная – я их практически не смотрел. Но, увидев, был приятно поражен».



АЛЕКСАНДР ГОРДОН: ПЕРЕСМОТРЕТЬ МУЛЬТИКИ

Сын телеведущего Александр появился на свет, когда его отцу было 50 лет, а матери, студентке Нозанин Абдулвасиевой, четвертой жене Гордона, – 20. Самого ведущего такая разница в возрасте не смущает, и помех в воспитании сына это, по его словам, не создает. Это не первый ребенок Гордона – у него уже есть взрослая дочь от первого брака Анна и маленькая Александра от внебрачной связи. Так что опыт общения с младенцами у ведущего имеется. «Сейчас, конечно, несложно ухаживать за детьми, – говорит он. – А вот когда родился первый ребенок, даже не знали такого слова – памперс. Я и пеленки стирал, и ползунки – всякое было. Поэтому навыки в этом деле не утеряны. Если у меня нет утренней работы, а Нозе надо на первую пару в университет ехать, то, конечно, завтрак ему даю я. А потом с ребенком еще и пообщаться нужно. Честно признаюсь: когда сын начинает капризничать, а я не могу взять его на руки (пью утренний кофе, например), то сажаю Сашку в кресло, пристегиваю и врубаю какой-нибудь советский мультфильм. Но только на пять минут. Больше – уже вредно». Кстати, в январе этого года у пары родился еще один сын, Федор.



МЕЛ ГИБСОН: УЕСТЬ КЛИНТА ИСТВУДА

«Ребенок? Ну и что? Одним больше, это не так уж и важно!» – заявил Мел в прошлом году, когда стало известно о беременности его подруги, сценаристки Розалинды Росс. И добавил, что уже слишком стар, чтобы волноваться по этому поводу. Его можно понять: ребенок стал девятым в ряду наследников Мела, которому уже 61 год. Семерых ему подарила Робин Мур, на которой актер был женат больше двух десятков лет, еще одну дочь – скандально известная пианистка Оксана Григорьева, и споры о воспитании маленькой Люсии были долгими и бурными. Неудивительно, что ничего хорошего от очередной такой истории актер не ожидал. Но его как будто подменили, когда в январе этого года родился Ларс Джерард. На «Оскаре» Гибсон щеголял не только несколькими номинациями за фильм «По соображениям совести». Он всем и каждому показывал фотографию малыша. Ребенок родился совсем крохотным, но, к счастью, быстро догнал своих сверстников, возможно, именно поэтому Мел с таким удовольствием рассказывал: «Мой сын большой, он растет, он ест, похож на маленького поросеночка и чувствует себя просто великолепно. Он даже улыбается. Он невероятно, просто фантастически хорош. Быть отцом маленького ребенка – это такая радость! С ним я снова чувствую себя совсем молодым…» Есть у Гибсона и другой повод для гордости – всё-таки он теперь фактически самый многодетный отец в Голливуде. Клинта Иствуда, тоже многодетного отца, он при встрече спросил: «Напомни, сколько у тебя детей?» И услышав, что восемь, торжествующе заметил: «Ха, я тебя обошел! У меня-то теперь уже девять!»