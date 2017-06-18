«Голливудский враг» Павла Прилучного

В сериале «Мажор» герою Павла Прилучного противостоит сильный и коварный олигарх Игнатьев. Актер Игорь Жижикин, который его играет, хорошо известен в Голливуде как исполнитель ролей «плохих русских». И хотя, несмотря на зловещую внешность, человек он очень добрый, силой духа своему герою не уступает. Например, Игорь решился...

...боясь высоты, летать под куполом

«Многие удивляются: как это я начинал в Лас-Вегасе бомжем и нелегалом, а потом вдруг оказался в Голливуде на одной площадке с мировыми звездами? Если бы я вовремя не поборол свой страх, не случилась бы и моя «американская история», – уверен Игорь Жижикин. – Когда я первый раз поднялся под купол цирка, закружилась голова. Я мечтал стать воздушным акробатом, но вдруг выяснил, что банально боюсь высоты. Девять месяцев я боролся со своим страхом, чтобы совершить первый робкий полет под куполом. И именно тогда понял, что в жизни нет ничего невозможного». Связать свою жизнь с цирком Игорь, сын начальника отдела почтовой связи СССР и сотрудницы НИИ, решил... в армии. Один из его сослуживцев окончил цирковое училище и так увлекательно рассказывал о своей работе, что Жижикин тоже загорелся этой идеей. А тут как раз объявили о наборе в цирк мастеров спорта. Так Игорь, который с детства занимался спортом и имел это звание сразу в двух дисциплинах – пятиборье и плавании, – оказался в цирке. Он попробовал себя в разных жанрах и наконец исполнил свою мечту: попал в уникальный номер «Воздушный полет с акробатикой». Работа воздушного акробата – не сахар. «В цирке ломаешь себя между делом. Кости трещат, а ты даже боли не чувствуешь, – признается Жижикин. – Один раз под куполом я не успел поймать другого акробата – и тот упал мне на ногу. А я, продолжая выполнять трюк, вдруг заметил, что как-то криво вишу на трапеции. Нога оказалась перебита пополам. Полгода восстанавливался, буквально учился заново ходить… Вообще я перенес восемь операций под общим наркозом. Но не сдавался, каждый день занимался спортом, качал мышцы, чтобы облегчить нагрузку на суставы и связки».

...покорить Америку с 20 долларами в кармане

Именно работа в цирке привела Жижикина в США. В составе советской цирковой труппы он оказался в Лас-Вегасе по приглашению американского продюсера. Однако тот был человеком нечестным: прикарманил себе деньги за первые выступления и бросил артистов на произвол судьбы. Вызволил их «Союзгосцирк», оплативший перелет до Москвы. И только Игорь возвращаться на Родину отказался. «Когда пришел к ребятам и поделился: «Я остаюсь здесь» – они наскребли для меня по карманам 20 долларов, – вспоминает он. – А я тогда мало что понимал: виза у меня была годовая, но официально работать по ней я мог только с тем продюсером, который нас сюда привез. Конечно, вскоре я оказался без крыши над головой. Спал в местном парке под кипарисом. На следующий день грубо нарушил частную собственность: перемахнул через забор во владения местного жителя и не раздеваясь принял ванну в его бассейне. И сам помылся, и одежку постирал. А потом углубился в город: вскоре уже знал, где в Лас-Вегасе можно бесплатно съесть сосиску, где раздают попкорн. Потом нашел подработку: подметал дворы с 4 до 6 утра и получал 5 долларов в час. В день на еду старался уместиться в доллар: пакет сосисок и батон хлеба... Когда приехал в Штаты, я мог произнести только: «Хай! Май нейм из Игорь, айм фром Москоу» – учил-то язык в школе кое-как, думал, никогда не пригодится. Так что в США таскал в кармане русско-английский словарик, каждый день записывал в блокнот новые слова, вечером зубрил. И каждое утро просыпался с надеждой, что сегодня мне сказочно повезет».

...Стать звездой мюзикла, не умея петь

Однажды ему действительно повезло. «Я забрел в казино, – вспоминает Игорь. – Там шла репетиция шоу: по сцене скользили красивые девчонки в ярких костюмах. Я тихонечко присел в последнем ряду, но меня всё же обнаружил охранник и попытался выставить. Я стал размахивать руками: «Айм руссо туристо – облик аморале!», чем привлек внимание продюсера: «Ты откуда такой интересный?» – «Из советского цирка». Я был большой, крепкий, красивый, а в шоу все солистки высокие. «Ну-ка выйди на сцену», – говорит продюсер и вызывает несколько солисток: «Можешь ее поднять? А пронести по сцене на вытянутых руках?» Я так хорошо это сделал, что они обалдели! И сразу предложили подписать контракт на 800 долларов в неделю. Для меня это было несусветное богатство». А через год Жижикину повезло еще раз. «Знакомый затащил меня на кастинг в шоу «Самсон и Далила», – рассказывает он. – Эта постановка гремела, но артиста, игравшего Самсона, по каким-то соображениям решили заменить. Я особо ни на что не рассчитывал, ведь мне не приходилось петь и танцевать на сцене, так что пошел из чистого любопытства. И получил главную роль! Продюсера даже не смутило, что я не могу петь, – так идеально подошла моя фактура, так пригодилось мое умение делать трюки. Я продолжал красиво носить девушек на руках, а по пятам за мной следовали два певца в таких же, как у меня, леопардовых шкурах и исполняли мою партию. Публика была в восторге».

...Подраться с Харрисоном Фордом

На одном из выступлений Игоря увидел голливудский продюсер Тед Фокс и пригласил сняться в небольшой роли школьного охранника в комедии «Обезьяньи проделки». С тех пор Жижикин заболел кино. Записался в актерские классы университета штата Невада, начал ходить по кастингам. Сейчас режиссер Стивен Спилберг называет его «лучшим исполнителем роли плохого парня в Голливуде», и актера это вполне устраивает. «Мне нравятся брутальные роли плохих пацанов», – признается он. Жижикину довелось поработать с Джонни Деппом, Клинтом Иствудом, Харрисоном Фордом, Стивеном Сигалом. «По большому счету, мне на партнеров везло, – говорит он. – Каким человеком-праздником оказался Джонни Депп! Мы снимались в Венеции в детективе «Турист». Джонни всегда приходил в отличном настроении, с шутками-прибаутками. Я заметил, что когда он на площадке, даже работать легче». Впрочем, случалось всякое. «Однажды Харрисон Форд случайно сломал мне челюсть во время репетиции на съемках фильма «Инидиана Джонс и Королевство хрустального черепа», – вспоминает артист. – Он так перепугался. Подлетел ко мне на своем гольф-каре (он на нем передвигался по студии), усадил рядом и помчался в больницу. Представьте себе, как вытянулись лица врачей, когда на пороге приемного отделения со словами: «Помогите! Я только что чуть не убил человека!» – появился знаменитый Харрисон Форд. Через минуту я уже был в операционной... С тех пор каждый день, если предстояло разыгрывать очередную драку, начинался с предложения Харрисона: «У меня есть хорошие обезболивающие таблетки, пойдем сразу врежем, чтобы ушибы не болели». Мы подружились. Как правило, актеры высочайшего класса крайне редко включают звезду. Скандалят либо те, кто уже прозевал свой пик славы, либо те, кто знают, что никогда туда не доберутся».

...Вернуться в Россию

«Все те годы, что работал за границей, меня не оставляла надежда, что когда-нибудь буду востребован и дома, – признается Игорь. – По большому счету, мои жизненные планы были связаны с родной страной. И как только российское кино стало возрождаться, я незамедлительно вернулся. В последнее время мне именно здесь предлагают много интересных проектов. Одним из них стал «Вий», где я играл казака, перевоплощавшегося в монстра. На себе испытал сложности перехода от человека к чудовищу. В Америке меня в основном приглашают на роли плохих парней, и я рад, что русские режиссеры разглядели во мне иную сторону. В фильмах «8 первых свиданий» и «Любовь в большом городе-2» я исполнил иронические роли. Я снялся во многих замечательных сериалах: в «Мурке», в нашумевшем «Мажоре» и его продолжении. Обожаю Пашу Прилучного, как же приятно было с ним работать! И это несмотря на то, что смены длились по десять часов, к концу уже требовалось чем-то взбодриться, а кофе я не пью. Так этим энергетиком становился для меня именно Паша. До этого работали вместе в «Тайном городе», поэтому хорошо знаем друг друга. К слову, «Мажор» как формат продан во многие страны мира, в том числе и в Америку. Там на основе нашего сюжета вскоре снимут свой сериал. Этим можно гордиться!» С Россией Игорь связывает не только профессиональную, но и личную жизнь. Три его брака в США закончились разводом, а в России он встретил ту, кого зовет своей музой. Это молодая модель Олеся Ромашкина. «Мы еще не женаты, но я влюблен, и намерения у меня самые что ни на есть захватнические», – признается 51-летний актер, который мечтает наконец стать отцом.