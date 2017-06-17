Победитель «Взвешенных людей» похудел на 62 кг и готов жениться

28-летний Борис Бабуров из Подмосковья поставил новый рекорд в шоу «Взвешенные люди»: за четыре месяца на проекте он сбросил 62,6 килограмма, что составляет более 40 процентов от его первоначального веса! Как ему это удалось и как он распорядится своими призовыми 2 500 000 рублей, Борис рассказал нашему специальному корреспонденту.

«Я не мог сам завязать шнурки»

– Борис, поздравляем с победой! Наверное, после финала на Вас обрушился шквал звонков от друзей и знакомых?

– Мне действительно позвонили очень много людей, в социальных сетях пишут совершенно не знакомые люди: поздравляют, просят совета по тренировкам и питанию. Это так приятно! Многие пишут, что болели за меня и восхищаются моим примером. Мне, признаюсь, читать такое непривычно: я не считаю, что сделал что-то выдающееся. В свое время я сам себя распустил, а теперь взял в руки и сбросил лишний вес. Для меня в этом нет ничего удивительного, но многие относятся к этому так, словно я совершил какой-то подвиг.

– В какой момент Вы поняли, что нужно менять жизнь, которую вели до проекта?

– Стало подводить здоровье. И ключевым фактором стало как раз оно, а не мой внешний вид. Меня, если честно, он совсем не напрягал. Да и мое окружение не давало мне понять, что он плох. Все мои друзья и знакомые хорошо ко мне относились, я не чувствовал себя ущербным.

– А что было со здоровьем?

– Например, спускаюсь с лестницы – и у меня начинается невероятная одышка. Шнурки себе сам уже завязать не мог. Многое такое…

– Почему решили обратиться за помощью к специалистам шоу, а не решать проблему самостоятельно?

– Мне вдруг захотелось загнать себя в экстремальные рамки. А идею попробовать себя конкретно в этом проекте мне подсказал мой друг Илья, о котором я не раз рассказывал в шоу. Хотя сначала эту программу увидели мои родители, но именно друг настоял: «Почему бы тебе не поучаствовать?» Он, большой любитель различных шоу, помог мне заполнить заявку на участие – сам бы я этого делать не стал. Думал раньше, что во всех телешоу места распределены заранее и попасть туда нереально. Но оказалось, всё совсем не так.

«Запрещенных продуктов нет»

– После завершения проекта продолжаете общаться с кем-то из участников?

– Да. Больше всего общаюсь с Машей Кольцовой. Созваниваемся с моей напарницей Аней Шевченко. Все живут в разных городах, поэтому общаемся по телефону или переписываемся по Интернету.

– А правильный рацион питания и режим тренировок Вы по-прежнему соблюдаете?

– Честно говоря, поначалу мне хотелось немного отдохнуть. Но отдыхать – не значит наедаться. За время нахождения на проекте у меня сильно поменялись пищевые привычки: я полностью отказался от фастфуда – различных бургеров, пиццы. Теперь меня на это не тянет. Причем отказался довольно легко. Сладкое и мучное я и раньше не очень любил. На проекте нас научили правильно питаться. Правило очень простое и гуманное: нет запрещенных продуктов – нужно просто потреблять их в определенном количестве и иметь в голове условный калькулятор, который подскажет, что ты съел что-то лишнее, и нужно это потом отработать на тренировке. Тренироваться продолжаю, но уже не так интенсивно. У меня и не было задачи профессионально заниматься спортом после окончания проекта. Я просто хотел внедрить тренировки в свою повседневную жизнь и добиться того, чтобы у меня было здоровое тело.

– Кроме здоровья Вы получили еще и приличную сумму деньгами. Уже решили, как ими распорядитесь?

– Вариантов много. Возможно, займусь созданием собственной фитнес-студии или организую что-то, связанное с правильным питанием или доставкой здоровой пищи, – эта тема сейчас тоже очень популярна. Но у меня и так есть собственный бизнес, который мне нравится. Он связан со спортивными товарами. Часть из них – медицинские, часть – для спортсменов.

«Хочется построить собственную семью»

– А чем Вы любите заниматься в свободное время?

– Я увлекаюсь экстремальными поездками на квадроциклах. Собираемся группой от 5 до 20 человек, прокладываем маршруты – и пробираемся по грязи и болотам к условленному финишу. Недавно ездили так в Турции. Занимаюсь кроссфитом с тренером. Мне интересно работать над своей силовой выносливостью – это заряжает меня энергией. Еще купил себе велосипед – до этого он был у меня только в детстве. А еще после окончания шоу друзья меня буквально задарили сертификатами: на прыжок с парашютом, прыжок с тарзанки, прыжки на батуте – всё то, чем я не мог заниматься долгое время из-за лишнего веса. Как только станет теплее, хочу прыгнуть с тарзанки. Кстати, своим примером я и друзей приобщаю к спорту: брат и мой товарищ, благодаря которому я попал в проект, стали со мной регулярно ходить заниматься в спортзал.

– Какие цели теперь перед собой ставите?

– Жениться! У меня хорошая счастливая семья, верные друзья, финансовых трудностей не испытываю. Поэтому хочется уже построить свою собственную семью.

– Избранница есть уже?

– Увы, пока нет.

– Что Вы можете посоветовать людям, которые хотели бы круто изменить свою жизнь и также сбросить лишние килограммы, накопленные годами?

– Мне регулярно задают такой вопрос. Мой ответ прост: надо найти интересный для себя вид спорта. Не всё ограничивается беговыми дорожками или велотренажером. И очень важно заниматься с тренером. Если ты будешь ходить в спортзал, но не увидишь прогресса, то быстро опустишь руки. Нужен человек, который будет вести тебя, мотивировать. А в конце тренировки советую сразу записаться на следующую, чтобы соблазна не прийти в следующий раз не было.