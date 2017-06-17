Николь Кидман стала актрисой благодаря ... солнцу!

В детстве Николь Кидман собиралась стать писательницей. Она до сих пор пишет короткие рассказы и, кто знает, возможно, когда-нибудь опубликует их. Во всяком случае, в жизни самой актрисы случались разные истории, достойные описания в книгах. К 50-летнему юбилею Николь, который она отметит 20 июня, мы решили их вспомнить.

ИСТОРИЯ О НАТАШЕ РОСТОВОЙ И АКТЁРСКОМ ПРИЗВАНИИ

Судьбу Николь определило... злое австралийское солнце. Когда семья переехала с Гавайских островов в пригород Сиднея, родители озаботились безопасностью белокожей дочери. «В детстве и юности я проводила большую часть времени взаперти. Мама страшно боялась за мою нежную белую кожу и не выпускала на улицу, где постоянно светило солнце. И вечно подсовывала разные книги, чтобы я сидела дома, – признается актриса. – Пришлось полюбить читать. Так что я прочла все романы Толстого и Достоевского. Проглотила всю классику: русскую, французскую, английскую. В 12 лет, помню, я прочла «Войну и мир» – и растворилась в другой жизни, в параллельной реальности. Это была моя настольная книга. Тогда театром и заболела...» К учебе в театральной студии девочка отнеслась очень серьезно, хоть родные этого и не одобрили. «Каждое субботнее утро я садилась в автобус и ехала в театр, вместо того чтобы отвисать на пляже или с друзьями. И родители тут ни при чем, – говорит актриса. – Отец был биохимиком, мать инструктировала медсестер, и они понять не могли, откуда в семье взялась паршивая овца». В отличие от студии, с обычной школой у ребенка отношения не задались. Училась Николь средне, к тому же страдала от насмешек из-за высокого роста, худобы и рыжих волос. Так что, получив в 14 лет первую роль в фильме «Рождество в буше», обрадовалась в первую очередь тому, что ее освободили от школьных занятий. Больше актриса к учебе не вернулась – позже серьезно заболела ее мама, пришлось ухаживать за ней, а параллельно подрабатывать массажисткой, чтобы помочь семье. А затем на Николь посыпались предложения ролей... Аттестата о среднем образовании у Кидман нет до сих пор. Зато ее коэффициент интеллекта 132 – заметно выше среднего.

ИСТОРИЯ О НАКЛАДНОМ НОСЕ И СПАСЕНИИ ОТ СКОРПИОНА

Коллеги называют Николь «суперпрофессионалкой»: ради понравившейся роли она готова на что угодно. Для фильма «Часы», к примеру, левша Николь научилась писать правой рукой – и это было намного труднее, чем носить накладной нос, обеспечивший ей сходство с писательницей. Кстати, нос Николь даже нравился – с ним ее не узнавали папарацци. Чтобы обеспечить своей героине Сатин в «Мулен Руж» осиную талию, актриса так сильно затянула корсет, что сломала ребро. Эмоциональные переживания, которые она испытывала на съемках триллера «Кроличья нора», довели Кидман до кошмаров по ночам – ей даже приходилось надевать капу, как у боксеров, чтобы не скрежетать зубами. Отдельными «приятными» впечатлениями запомнились актрисе съемки в родной Австралии. «Фильм «Австралия» – единственный в своем роде, никто и никогда больше не снимет ничего подобного. А я больше никогда не поеду в такие места, – говорит Николь. – Когда я вышла из самолета, сразу почувствовала себя, как в сауне, и подумала: «Я не выживу». Мы ехали два с половиной часа по грязной дороге, и я думала: «Здесь на самом деле первобытное место». У меня есть фотография нашей съемочной группы, которая жила в палатках в страшную жару. Однажды я получила тепловой удар: когда сидела верхом на лошади, почувствовала головокружение и потеряла сознание. Мне повезло, что парень, который ухаживал за лошадьми, оказался рядом и подхватил меня на руки». Зато на этих съемках Николь продемонстрировала настоящий героизм. Во время съемок сцены, в которой Кидман лежит с Хью Джекманом в спальном мешке под звездами, она заметила, что ядовитый скорпион ползет по ноге партнера. Актриса велела Джекману не шевелиться, подхватила насекомое своей шляпой и выпустила на волю. Все зааплодировали. «Почему вы просто не задавили его ногой?» – спросил Николь один из любопытных. «Каждое живое существо имеет право на жизнь. Я никогда не убью животное», – ответила она.

ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ И ЛУЧШИХ ПОДАРКАХ

Долгое время Николь Кидман знали только как жену Тома Круза, но счастье ей принес другой мужчина. А ведь знакомство с музыкантом Китом Урбаном было почти курьезным! Оба долго не решались назначить друг другу свидание. «Только через несколько месяцев после знакомства Кит решился мне позвонить, – признается Николь. – Я была уверена, что он во мне совсем не заинтересован. Потом уж он объяснил свое поведение. Сказал, что опасался, сомневался, не знал, стоит ли ему встречаться с кем-то из совершенно другой лиги!» Зато решение о свадьбе оба приняли быстро. И вот уже 11 лет вместе, чем не устают удивлять окружающих. Николь говорит: «Мы с мужем не расстаемся больше, чем на пять дней. Такой уговор. Сначала речь шла о двух неделях, но после рождения нашей первой дочурки Сандэй Роуз решили сократить срок. Я никогда не соглашаюсь на долгую работу далеко от дома, если дети и Кит не могут быть рядом. Никакая, даже самая гениальная роль не заставит меня пойти на компромисс в этом плане. Я очень дорожу счастьем, которое обрела. Ролями я готова жертвовать, но не мужем и детьми». Что касается избранника актрисы, то свою любовь он выражает песнями и... подарками. К примеру, на свадьбу Кит подарил Николь первое издание «Грозового перевала». А к нынешнему юбилею сделал поистине волшебный сюрприз: вернул жене дом ее детства. Это здание на острове Оаху на Гавайях давно уже принадлежало другим людям, и они не горели желанием менять место жительства. Но настойчивость Кита и его готовность заплатить любую цену сделали свое дело. Говорят, певец переплатил за скромное здание едва ли не несколько миллионов долларов. Зато как обрадовалась Николь!

ИСТОРИЯ О ВОЛШЕБНОМ ИСТОЧНИКЕ И ЦЫГАНСКОЙ СЕМЬЕ

Первый ребенок стал для актрисы в буквальном смысле неожиданностью. Еще в первом браке Николь отчаялась стать матерью. Приемные дочь и сын после развода предпочли жить с Томом. Надежд на то, что что-то изменится, было мало. Однако во время съемок «Австралии» актриса, которой к тому времени было уже за сорок, почувствовала, что ждет ребенка. Сама она думает, что виновата магия места. «Я купалась больше, чем когда-либо в жизни. Там несколько рек, дюжина ручьев и заливов и огромное количество водопадов. В результате не только я, но еще 14 актрис и членов съемочной группы забеременели», – со смехом рассказывает Николь. Сейчас у нее две дочки – Сандей Роуз и Фейт Маргарет. Склонности к маминой профессии они не проявляют – обеим больше нравится ездить в музыкальные туры с отцом. Впрочем, семья вообще старается не разлучаться надолго. «Я шучу, что у нас среди предков наверняка были цыгане. Мы везде путешествуем вместе, – говорит Николь. – То же самое с концертными турами Кита: мы садимся в автобус или прицеп и едем все вместе, табором. Нет, на остановках мы, конечно, заселяемся в гостиницу. Но до них едем в прицепе, вместе с остальной колонной, с музыкантами и оборудованием. Заезжаем на заправки и в придорожные рестораны, которые обслуживают автомобили. Работники видят в окошке заспанную меня или мужа, теряют дар речи и часто обслуживают за автограф. Представляете, какая экономия?» Старшая дочь актрисы не пропускает ни одной трансляции Кубка Стэнли и намекает родителям, что и сама не прочь взяться за хоккейную клюшку. А младшая учится играть на гитаре, стоит за кулисами на концертах отца и мечтает тоже стать рок-звездой.

ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ НА ЭКРАНЕ И В ЖИЗНИ

«Я видела милосердие всю свою жизнь, – говорит актриса. – Моя мама работала медсестрой. Я выросла в больницах. Именно туда мы ходили после школы. Я, бывало, садилась в автобус и приезжала к маме на работу. Мама работала, а я крутилась возле нее, видя людское страдание. Это оказало на меня огромное влияние». Это не пустые слова: кроме того, что Николь, как и многие звезды, много времени уделяет благотворительности, она делает чуть лучше и жизнь тех, кто оказывается рядом. К примеру, ей очень благодарна массовка фильма «Принцесса Монако». Один из эпизодов снимали поздно ночью, когда сильно похолодало и температура опустилась до 4 градусов. 200 человек, занятых в сцене, были довольно легко одеты и сильно замерзли. На следующий день Николь потребовала установить для массовки тенты на съемочной площадке, а также снабдить каждого теплыми пледами, горячей едой и кофе, чтобы все чувствовали себя комфортно. «Она была похожа на самую настоящую принцессу, и ее забота была тем теплом, которое согрело всех окружающих», – вспоминают актеры.