Возможность приколоться

13 июня отмечает день рождения вещь, которая есть в каждом доме, – английская булавка. У такого простого предмета на самом деле очень интересная история. Впрочем, как и у булавок вообще. Ведь с их помощью можно не только заколоть ткань, но и...

1. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ

Уолтер Хант долгое время безуспешно пытался заработать на своих изобретениях. Что он только не придумывал: и прядильный станок, и швейную машинку, и даже новую систему перезарядки ружей. Но никто этим не интересовался, и изобретатель всё глубже влезал в долги. Однажды Хант сидел за столом, мрачно размышлял о будущем и вертел в руках кусок проволоки. Через три часа проволока приняла знакомую всем нам форму безопасной булавки, и он понял, что спасен! Идея спрятать острый кончик булавки понравилась всем, заимодавцы простили Ханту долг и даже заплатили за его изобретение 400 долларов.

2. ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОПАСНОСТИ

Суеверные люди считают, что булавка, приколотая к одежде, защищает от сглаза. А в викторианской Англии булавки для шляп считались доступным оружием для женщин: длинной, прочной и острой металлической булавкой вполне можно было нанести урон грабителю. Более того, журналы советовали дамам даже путешествовать с булавкой... во рту. Это должно было гарантированно защитить благопристойную даму от главной опасности – поцелуя незнакомца. А сейчас при помощи булавки можно немного обезопасить себя от карманников. Достаточно приколоть кошелек к подкладке сумки или соединить булавкой «собачку» замка молнии и ремешок сумки.

3. РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ

Китайский фотограф-портретист Джун Си считает, что булавки очень выразительны. Он придумал проект «История булавки». Сгибая их тем или иным образом, Джун может передать разные человеческие эмоции. Потом он помещает булавки в «человеческие» декорации, и получается настоящая история жизни, где есть школа, первая любовь, брак и так далее.

4. НАРИСОВАТЬ КАРТИНУ

Кореянка Рэй Вонг рисует красочные картины без красок. Их ей заменяют пуговицы и бусины, которые она крепит к поверхности булавками. Это требует огромного терпения и сосредоточенности, и Рэй признается, что изобрела эту технику как своеобразную духовную практику. Она уверяет: «За время работы над своими шедеврами я стала еще более спокойной и намного терпеливее».

5. ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Раньше булавка входила в любую медицинскую аптечку. При помощи нее, например, к одежде прикалывали записку со временем наложения жгута. Булавкой можно извлечь занозу. Укол булавкой способен снять судорогу мышцы. А китайцы используют булавки, чтобы... улучшить осанку своих полицейских. К воротничку полицейского крепят портновскую булавку, острие которой в любую секунду может впиться в шею. Чтобы этого не произошло, спину и голову приходится держать прямо всё время.

6. УСТРОИТЬ МОДНЫЙ СКАНДАЛ

Английские булавки всегда были незаметными помощницами, но в 1970-х стали остромодными. Английский модельер Вивьен Вествуд, родоначальница стиля панк, стала украшать булавками одежду для молодежи. А затем выпустила майку с портретом Елизаветы II, нижнюю губу которой прокалывала английская булавка, – и стала знаменитой на весь мир.

7. получить премию

Японец Тоши Фукая думал о безопасности булавок на свой лад. Идея пришла к изобретателю после наблюдения за любимой кошкой, которая втягивала свои острые коготки в лапку. Тоши придумал биомимикрические булавки, которые действуют по тому же принципу. Их острая часть находится в специальном пузыре из воздушного мягкого материала. Человек сминает часть капсулы и пришпиливает нужную вещь, не касаясь острия. За свое изобретение Фукая получил в родной стране престижную премию в сфере науки.