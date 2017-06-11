Елена Воробей получала гонорар булочками

«В детстве я мечтала стать моделью. Почему не стала? Мне кое-что мешало. Буду точнее – всё!» – шутит Елена Воробей. 5 июня самой смешной женщине отечественной эстрады исполнилось 50 лет, и зрителям она знакома гораздо лучше большинства моделей. А уж радости окружающим точно приносит больше!

СЧАСТЬЕ ДЛЯ СОСЕДЕЙ

То, что Лена Лебенбаум (Воробей – псевдоним, придуманный во взрослом возрасте) растет творческим человеком, было понятно с детства. «Я с восьми лет вела активную творческую деятельность – во дворе, – рассказывает артистка. – Петь в ванной комнате и в подъезде мне надоело – захотелось аудитории. Собрала подруг и предложила сколотить дворовую бригаду. Сочинила сказку. Были розданы роли. Такая нехитрая драматургия: принц, принцесса, Баба-яга, хеппи-энд обязательно. Первая постановка была показана в детском саду. Мы перелезли через забор, я пошла на переговоры с заведующей. Говорю: «Вот, мы артисты, денег нам не надо». Она: «Ну какие деньги! Мы вас компотом и печеньем угостим, если нам понравится». Был худсовет. Сидели няни, воспитатели. Понравилось. Дети тоже приняли на ура. Потом мы все вместе попили компот, поели булочки. Я, воодушевленная успехом, сказала: «Девчонки, теперь делаем эстрадный концерт!» Разучили басни, стихи, кто-то играл на аккордеоне, я пела, костюмы сделала сама. И мы пошли по дворам. Кричали: «Выходите, люди, концерт смотреть! Артисты приехали!» Работали на бартер – за еду. Кто печеньем угощал, кто конфеткой». Так артистка впервые почувствовала сладкий в буквальном смысле вкус успеха.

СЧАСТЬЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В Ленинградский театральный институт Елена поступила только с третьего раза. Возможно, потому, что не обращала внимания на свою сильную сторону: она упорно пыталась поразить комиссию серьезными произведениями. В третий раз девушка отправилась в Ленинград без родительского одобрения. Памятуя о двух неудачных попытках, семья не дала ей денег на дорогу, так что Елена зарабатывала нужную сумму уборкой подъездов. Неудивительно, что на экзамен она явилась, переживая еще больше обычного. «Захожу в аудиторию, а там, как водится, сидят многоуважаемые известные люди. Разволновалась и говорю: «Мир вашему дому, прах вашему пуху…» – вспоминает она. – Эта фраза решила мою дальнейшую судьбу. Комиссия долго смеялась!» Полным курьезов был и учебный процесс актрисы. К примеру, первый курсовой спектакль окончился для нее конфузом. «К нам приехали американцы с Бродвея и поставили мюзикл «Кордебалет», – вспоминает она. – Сшили недорогие, но эффектные костюмы: серебряные купальники, беленькие туфельки на каблучках. По сценарию, когда нас набирают в кордебалет, мы выходим на сцену в тренировочных штанах, спортивных куртках, кедах – кто во что горазд. А потом уходим за кулисы и в кромешной тьме за три – пять секунд переодеваемся в блестящие костюмы. Белые туфли были мне немного великоваты, поэтому, когда я танцевала, то поджимала пальцы, чтобы туфли не слетели. И вот на одном из премьерных показов я вылетаю из темноты на сцену в красивом купальнике и чувствую – смешок пошел по залу. Моя однокурсница рядом танцует и похрюкивает: «Ленка, ты… хрю, хрю, носок забыла снять, хрю, хрю». Я как увидела этот красный носок, так и забыла про то, что надо пальцы поджимать. А мы как раз батманы начали бросать… Ну туфля и улетела в зал. Смешнее финала у спектакля еще не было».

СЧАСТЬЕ ДЛЯ КОЛЛЕГ

Юмористка частенько разыгрывает коллег. Тем ценнее для них те моменты, когда на крючок попадается она сама. Однажды разыграть Елену удалось Сергею Селину, который знаком с ней с театрального института. Дело было на съемках сериала «Улицы разбитых фонарей», где актрисе дали эпизодическую роль. «Я хорошо отснялась в первый день, находилась в приподнятом настроении, – вспоминает она. – Но тут Серега объявил: «Завтра потеплей оденься!» «Что такое, Сергей?» – «Съемки будут проходить в проруби. Но сцена короткая – всего семь минут». А я зиму просто ненавижу. Сосульку увижу – уже мерзну. А тут, как объяснил Селин, по сценарию, у главного негодяя предстоящей серии хобби – купание в проруби. Там он назначает свидание моей героине, начинает ее топить, но оказывается пойман с поличным бдительными ментами. Иду к режиссеру, падаю в ноги: «Я женщина слабая, сквозняков боюсь, мне в прорубь никак нельзя!» Он делает круглые глаза: «Не понял?!» – «Ну Селин мне сказал насчет проруби!» – «Лена, да у тебя сцена в горячей ванне! Ступай, деточка!»

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖУРНАЛИСТОВ

«Первая любовь у меня была в детском саду, – признается Елена. – Это был мальчик из моей группы. Такой хорошенький со светлыми кудрявыми волосами, словно с конфетного фантика. А когда он стал отбирать в песочнице у девочки детские грабли, чувства мои куда-то исчезли: я заступилась за девочку, отняла грабли и заехала ему ими по голове. И тотчас его разлюбила». Увы, не задалось и первое замужество актрисы с питерским актером Андреем Кислюком, но впечатлений мужу досталось множество. К примеру, на свадьбу невеста явилась в брючном костюме и белой клоунской шляпке. «Мой жених был противником самой церемонии, и я решила сделать из свадьбы чудачество», – объясняет пародистка. С мужем они расстались, как только Елена собралась в Москву. Отношения с отцом дочери Сони тоже быстро распались. А покорив столицу, звезда не стала афишировать свою личную жизнь. Но за нее это сделала «желтая» пресса. Некоторое время там обсуждалась трагическая гибель жениха Елены – австралийского миллионера Майкла. Оказалось, впрочем, что журналисты знают об этой истории больше, чем сама Воробей. «Они сами придумали этого Майкла, а потом сами же его «похоронили», – со смехом признается она. Сейчас рядом с Еленой звукорежиссер Александр Калищук. Судя по рассказам артистки, ее избранник – настоящее сокровище. «Саша стал первым мужчиной в моей жизни, который моет за собой посуду, – признается звезда. – Когда вижу это, подхожу к нему, обнимаю и говорю: «Можно смотреть бесконечно на воду, на огонь, на то, как выдают зарплату. А еще на мужчину, который наводит в доме порядок».

СЧАСТЬЕ ДЛЯ РЕБЁНКА

Подход к воспитанию дочери Сони у Елены особый. Актриса старалась бороться с капризами маленького ребенка творчески. «Каждый раз приходится действовать по-разному, – делилась она секретами воспитания. – Например, однажды, когда Соня затопала ногами и бросила соску, я не стала ругать ее, а подняла соску и сама бросила, говорю: «Ну что, будем бросать соску?» Она не поняла, тогда я взяла и еще раз бросила. Соня улыбнулась – что, мол, ты делаешь? Я говорю: «Играю». Она и забыла, что только что топала ногами. Или с утра она попросила лимонад, а его дома не оказалось. И я ей сказала: «Давай мы с тобой быстренько почистим зубки, после этого быстро-быстро-быстро оденемся и пойдем за лимонадом. Я тебе дам денежку, и ты сама его купишь. По рукам?» «По рукам!» Соне очень нравится, когда мы с ней хлопаем ладошками друг дружке. Вот я и изобретаю, как добиться такого результата, когда «по рукам». Это значит, что каприз миновал». Елена старалась всегда уважать выбор дочки. В результате ребенок вырос внимательным и чутким. «Запомнилось, когда Соня подарила мне косметичку. Косметики у меня много: за одно выступление я меняю два десятка образов. И всё это многообразие было «разложено» по квартире и машине. Сонечка, будучи очень внимательной девочкой, поняла, что маме необходима косметичка, и подарила мне ее, да к тому же разложила аккуратно всю косметику – вот это было самым ценным и дорогим!» – как-то рассказала звезда. Сейчас дочери артистки 14 лет, и она сдает экзамены за 9-й класс. А еще учится играть на барабанах. И звездная мама одобряет этот выбор, хотя мечтала видеть дочь пианисткой.

СЧАСТЬЕ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

На пародии в исполнении Елены Воробей знаменитости реагируют по-разному. Например, Ирина Аллегрова как-то попросила ее не прыгать к мужчинам на колени. «Таким звездам, как Ирина Аллегрова, Алла Пугачева, Маша Распутина и Лайма Вайкуле, можно сказать два слова: «Огромное спасибо», – говорит Елена. – Стольких юмористов они вскормили своим эпатажным поведением! Мы не придумываем ничего, когда показываем того или иного артиста. Значит, прецеденты были. Если из двухчасового концерта я на десять секунд прыгаю к зрителю на колени, то ничего страшного. Даже не знаю, кто первым наладил такой контакт с публикой... Алла Пугачева? А потом повадились все: и на колени забираются, и по стульям бегают!» Зато эти пародии впечатляют зрителей. К примеру, на юбилее Эльдара Рязанова Елену в образе Пугачевой многие приняли за настоящую Примадонну. И порадовались за Аллу Борисовну, которая так резко похудела и похорошела.