Картина маслом

13 июня отмечает юбилей один из главных музеев живописи в нашей стране – Пушкинский. Но картины висят не только в музеях – люди украшают ими свои жилища, дарят. А случается, что живописное полотно меняет жизнь человека! Подтверждение тому – истории некоторых звезд.

ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА СТАСА КОСТЮШКИНА

Однажды увиденная картина заставила певца задуматься о вечном. Дело было в Новый год. Стаса попросили съездить в качестве Деда Мороза в Дом ветеранов сцены. «Мне вручили мешок с подарками и дедморозовскую униформу. Я, в бороде и атласной шубе, стучался в двери к бабушкам и басил: «Поздравляю с Новым годом! Вот вам подарочек!» Они ахали и благодарили, – вспоминает он. – Так я ходил по этажам, пока в очередной комнате милая бабушка не сказала: «Я же вижу, что ты молодой, у меня к тебе просьба: сними бороду, пожалуйста, мне так старики надоели». Я снял. Она говорит: «Посиди со мной, попей чаю». Сидим, пьем. А у бабулечки за спиной висит картина: на кушетке возлежит обнаженная женщина. Роскошная! Невероятная! И я невольно поглядываю на картину. Старушка это заметила и говорит: «А это я, мне тут 18 лет. Когда-то я была такая красивая, что меня рисовали все питерские художники». Я сидел в старинном доме, в комнате с высокими потолками и камином, и смотрел одновременно на 18-летнюю красавицу и на старушку, которой она стала. Это было грустно и прекрасно! Я увидел бег времени».

СПАСИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА ИВАНА ОХЛОБЫСТИНА

Благодаря картине Сальвадора Дали Охлобыстин... не разорился на собственной свадьбе. Не то чтобы свадьба была такой дорогой, но во время подготовки к ней на голову актера неожиданно свалились большие неприятности. Охлобыстин случайно врезался в милицейский автомобиль, и владелец запросил за ущерб огромную сумму. Все деньги, которые артист планировал потратить на праздник, ушли на эту выплату. Впрочем, торжество всё равно состоялось. «Помогли друзья – они нам вообще всегда помогали, – признается Иван. – Во МХАТе шел спектакль по моей пьесе «Максимилиан Столпник», его ставил Миша Ефремов. И он мне помог договориться с рестораном МХАТа. Кого на нашей свадьбе только не было! И Валера Тодоровский, и Сергей Соловьев, и сам Ефремов. Мишка взял на себя роль тамады – я бы без него никогда не справился. А банк «Эскадо» подарил нам картину Сальвадора Дали. Я ее тут же продал в туалете МХАТа Ренату Давлетьярову. В смысле не саму картину передал, а переговоры прошли в туалете.

Я сказал Ренату: «Отдаю за полцены. Сам знаешь, Сальвадор Дали настоящий, но картина нам не нравится. Такое ощущение, что кот нагадил на лист ватмана…» Это был Дали в сложный период творчества. Получилось, что я копейка в копейку окупил свадьбу этой картиной! Теперь, когда вижу работы Сальвадора Дали, испытываю чувство, будто получил открытку от дедушки».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КАРТИНА ЕЛЕНЫ ПРОКЛОВОЙ

Съемки «Снежной королевы» запомнились сыгравшей Герду Елене Прокловой не только первым киношным опытом и сильными холодами. «Сцены с разбойниками снимали в Ужгороде как раз накануне моего 13-летия, – рассказывает она. – Актриса Эра Зиганшина, игравшая Маленькую разбойницу, спросила: «Лен, ты читала «Маленького принца»? Нет? Приходи сегодня после съемок ко мне в номер». И за один вечер она прочла мне эту потрясающую книгу от начала и до конца. Когда закончила, со мной случилась истерика: я очень долго рыдала, ощущая свое полное одиночество. А утром Эра подарила мне большущий мой портрет (до сих пор храню!) с такой надписью: «Ты вчера плакала, слушая «Маленького принца», а сегодня тебе 13 лет. Если ты можешь плакать над этой книгой, у тебя – большое будущее, ты хороший, добрый человек».

УТЕШИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА НАТАШИ БАРБЬЕ

Ведущую «Идеального ремонта» картина в свое время спасла от уныния. Переехав в Москву из родного Кронштадта и поступив на журфак МГУ, Наталья познала не только прелести, но и тяготы самостоятельной жизни. «Мой индивидуализм не позволил мне жить в общежитии. Я получала повышенную стипендию, подрабатывала то Снегурочкой, то мойщицей окон и снимала комнаты. В каких только не жила – и с клопами, и с тараканами… – рассказывает она. – На первом или втором курсе я снимала на окраине Москвы крошечную комнату с кроваткой и с бюро вместо письменного стола. Мне было очень неуютно там, но я придумала, как исправить положение: накрыла журнальный столик старинным павловопосадским платком, который мне подарила бабушка, и прикрепила вырезанную из журнала «Юный художник» репродукцию «Охотников на снегу» Брейгеля Старшего – мою любимую картину любимого художника. Денег было мало, но я покупала одно большое желтое яблоко и клала его рядом с картиной. Засыпая, любовалась натюрмортом: замечательный платок, чудесная картина и красивое яблоко. На пятый-шестой день оно скукоживалось, я его съедала и покупала новое». Это умение сделать любой уголок уютным в итоге и привело Наталью к дизайну интерьеров.

СЧАСТЛИВАЯ КАРТИНА НАТАЛИ

Певица давно дружит с Татьяной Булановой, и любимая картина появилась в ее доме благодаря подруге. История эта почти мистическая. Татьяна обожает Италию, особенно Тоскану. И периодически привозит из поездок туда красивые предметы интерьера. Однажды Булановой приглянулось несколько пейзажей местного художника. Но один из них провисел в квартире певицы совсем недолго. Его увидела Натали – и была поражена. «Точно такой же вид открывался из отеля, где мы с супругом отдыхали в начале 2000-х, – объясняет она. – Ассоциация с юностью, романтикой…» Натали немедленно рассказала об этом подруге, и Татьяна тут же решила подарить ей картину. «Но дружба дружбой, а ведь она отдавала за шедевр свои деньги. Поэтому после долгих уговоров я приобрела у нее эту работу за несколько тысяч рублей», – рассказывает певица. Теперь картина висит в спальне Натали и навевает приятные воспоминания.

СПОРНАЯ КАРТИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА

Актер никогда не увлекался живописью, зато не чужд авантюризма. Снимаясь в программе «Проводник», Александр устроил для ее ведущего Андрея Беднякова экскурсию по Риму. А потом создатели передачи решили глубже окунуть путешественников в творческую атмосферу города: Александра и Андрея попросили скопировать картины всемирно известных художников. Актеру достались «Сотворение Адама» и «Мона Лиза». Правда, от первого сюжета остались только руки, да и во втором Джоконду можно было узнать лишь по рукам... Но на этом история не закончилась. Петров и ведущий поспорили, кто сумеет продать картины собственного производства дороже. Актер долго доказывал прохожим, что он – новая надежда искусства, практически молодой Рембрандт. В итоге один из «шедевров» всё же нашел своего покупателя: солидный итальянец заплатил начинающему художнику два евро. На чашку кофе хватило.