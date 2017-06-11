Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно!

Владимир Яглыч: «Меня окружают настоящие фанаты!»

ФОТО

 

 

В новом сезоне популярного сериала «Молодежка», который сейчас активно снимается, зрителей опять ждут яркие и эмоциональные сражения любимых героев на льду, но уже в рядах Высшей хоккейной лиги. Поклонникам сериала, который будет называться «Молодежка. Взрослая жизнь», предстоит познакомиться с новыми персонажами в исполнении Владимира Яглыча, Натальи Рудовой, Сергея Горобченко, Максима Дрозда и других известных актеров. Владимир Яглыч играет нападающего клуба «Бурые медведи» красавца Руслана Жданова. Его герой не только талантлив и амбициозен, но и благодаря родственным связям привык получать от жизни всё... Мы поговорили с актером о его новой работе.

 

«Вся съёмочная группа абсолютно больна хоккеем»

– Владимир, Вы сразу согласились сниматься в этом сериале?

– Да, поскольку считаю его успешным. Он давно себя зарекомендовал и получил своего зрителя. В новом сезоне сценаристами задумано достаточно интересное развитие событий – как для привычных зрителю героев, так и для новых лиц, например моего персонажа. Появится уже взрослая команда, членом которой, собственно, и является мой герой Руслан Жданов.

– Что Вас особенно привлекло в этом проекте?

– Пожалуй, спорт – он для меня и жизнь, и радость. Так что это тот самый случай, когда можно совмещать приятное с полезным.

– Вас можно назвать хоккейным болельщиком? Переживали за нашу сборную на недавно прошедшем чемпионате мира?

– Ярым болельщиком себя назвать не могу. Но кто знает, каким я буду после окончания съемочного процесса, ведь меня окружают настоящие фанаты этого вида спорта. Вы не представляете, что творилось в перерывах на съемочной площадке во время чемпионата мира! Вся съемочная группа абсолютно больна хоккеем. И я понял, почему именно эта команда снимает уже пятый сезон «Молодежки». Если вы захотите увидеть самых отъявленных болельщиков, то можно просто посмотреть на нашу творческую группу.

«Не снимая формы, устраиваем общее чаепитие»

– А сами Вы каким видом спорта увлекаетесь?

– Сейчас – только общей физической подготовкой. На большее не хватает.

– Расскажите подробнее о своем герое.

– Руслан Жданов – абсолютный лидер, к его мнению прислушивается вся команда. Отсюда и происходят основные конфликты в коллективе, куда приходят молодые игроки. Более подробно рассказывать не буду – увидите в сериале.

– В «Молодежке» снимается много актеров, которым едва за двадцать. Они спрашивают у Вас совета как у более опытного коллеги?

– Это же я пришел на пятый сезон, так что, скорее, я с ними советуюсь. Не раз спрашивал: «Ребята, тут будет крупный план, как лучше сделать? А здесь будем прыгать?» Старожилы проекта ориентируются, как рыбы в воде, и с радостью что-то подсказывают нам, новичкам, недавно пришедшим в проект. Можно сказать, они нас направляют.

– Вы уже успели подружиться с коллегами?

– Конечно! Дружим семьями и ходим друг к другу в гости – у нас же полно времени после смены… Всего лишь 12 часов – а потом, не снимая формы, идем и устраиваем общее чаепитие. Конечно же, я шучу!

 

«Никто из нас не умел как следует играть»

– Вы не новичок на льду – многие хорошо помнят Ваше участие в шоу «Ледниковый период». Тот опыт пригодился Вам на съемках «Молодежки»?

– Конечно! Илья Авербух в свое время хорошо меня подготовил – за что ему большое спасибо. Это была хорошая школа, и сейчас я во многом использую полученный тогда опыт. Правда, хоккей – это всё же несколько другая история. Пришлось где-то переучиваться, а чему-то учиться с нуля, много тренироваться, стараясь хоть насколько-то приблизиться к уровню профессиональных игроков. Правда, этого всё равно недостаточно, чтобы смотреться в кадре полными профессионалами. Но в кино есть свои хитрости, и они нам помогают.

– Значит, у Вас были специальные тренировки перед началом съемок?

– Никто из нас, актеров, не умел до этого как следует играть в хоккей. Но ведь это – основная тема сериала. Поэтому перед началом съемок мы находили в своих в графиках время, приезжали и занимались на льду. У нас были специальные ребята, которые отвечают за постановочную хоккейную часть на льду. Я им очень благодарен, поскольку они смогли за короткое время подготовить нас так, чтобы в кадре ты хотя бы издалека напоминал хоккеиста. Обывателю может показаться: что тут такого? Надел шлем, форму, взял в руки клюшку – и всё. Но всё гораздо сложнее и интереснее.

– Это Ваш самый тяжелый опыт в кино в плане физической нагрузки?

– Нет, сложнее было, когда мы снимали фильм «Воин». Но там была нагрузка другого плана, боевые искусства, да и тематика картины в целом иная. В игровых видах спорта есть ощущение, что вы – команда: если ты где-то недотягиваешь, то тебя могут подстраховать товарищи. А в «Воине» каждый был сам за себя, надеяться было не на кого, только в паре сцен – на дублера. Да и то когда мы снимали совсем жесткие моменты…

– Ледовые сцены снимаются в подмосковной Балашихе. Как Вам этот город?

– Бывал там не раз и до начала съемочного периода. В Балашихе, буквально через дорогу от съемочной площадки, находится дивизия Дзержинского, где в свое время служил мой папа, поэтому этот район мне хорошо знаком. А еще мне каждый раз очень приятно видеть счастливые лица детворы, которая встречает нас после съемок. Очень приятно сниматься в такой атмосфере!

 

 

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 11.06.2017 в 09:34 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно!

Кукла Маша, кукла Даша - просто дети стали старше

Курьезные истории Валдиса Пельша

Алексей Гуськов: «Сейчас бы не пошел в артисты»

Мыслить по-детски

5 уроков Марии Шукшиной

Дмитрий Нагиев рассекретил свою зарплату

Под нужным соусом

Неизвестные роли «Донны Розы»

Ольга Погодина: «У нас с мужем два повода для разногласий»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно!

Обратите внимание

в Перми

Пермское хореографическое училище провожает выпускников в большой балет

В Пермском хореографическом училище прошёл отчётный концерт выпускников. На протяжении семи десятков лет это учебное заведение готовит артистов балета для всей страны и даже мира.
смотреть видео читать10.06.2017 в 16:35
Метки: в Перми, Культура, Общество

«Щит России»: пора новых дерзаний

С 9 по 11 июня Пермь принимает участников 20 фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России».
читать10.06.2017 в 09:29
Метки: в Перми, Общество

Первый курс Сергея Федотова сдал экзамен

Спектакль Юнона и Авось студенты-первокурсники играли в качестве итогового экзамена по актерскому мастерству и вокалу. В театре У Моста принято начинать с самого сложного.
смотреть видео читать09.06.2017 в 18:11
Метки: в Перми, Культура, Общество

Дом Мешкова уменьшили в 25 раз

Точная уменьшенная копия пермского исторического особняка стала частью Парка миниатюр в Калининграде. Парк создавался в преддверии Чемпионата мира по футболу.
смотреть видео читать09.06.2017 в 17:50
Метки: в Перми, Общество

Пермь украсят скульптуры из песка и сена

Как обещают организаторы, выставка скульптур из песка и сена проработает на пермской набережной не менее месяца.
смотреть видео читать09.06.2017 в 17:15
Метки: в Перми, Общество

в России

Владимир Яглыч: «Меня окружают настоящие фанаты!»

В новом сезоне популярного сериала «Молодежка», который сейчас активно снимается, зрителей опять ждут яркие и эмоциональные сражения любимых героев на льду, но уже в рядах Высшей хоккейной лиги.
читать11.06.2017 в 09:34
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

«ПАРМУ» покинул Владимир Полуянов

Владимир Полуянов продолжит тренерскую карьеру в екатеринбургском «Уралмаше».
смотреть видео читать07.06.2017 в 14:12
Метки: в Перми, в России, Спорт

Великий, могучий, живучий

6 июня отметили Международный день русского языка. По последним данным, в мире более 150 миллионов русскоязычных.
читать07.06.2017 в 12:02
Метки: в России, В мире, Общество

Перековать мечи на орала: Что будет делать «Оборонка» для «гражданки»

В Перми состоялось заседание Совета по промышленности Приволжского федерального округа. Основной темой встречи стало развитие оборонно-промышленного комплекса страны.
смотреть видео читать07.06.2017 в 09:42
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Экономика

Как пермская «Красотка» стала Принцессой Волги

На семнадцатом международном турнире Принцесса Волги-2017 по синхронному плаванию юная Дарья Шиловская покорила зрителей и судей.
смотреть видео читать06.06.2017 в 14:47
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество
Лента новостей RSS каналы

Владимир Яглыч: «Меня окружают настоящие фанаты!»Владимир Яглыч: «Меня окружают настоящие фанаты!»

Пермское хореографическое училище провожает выпускников в большой балетПермское хореографическое училище провожает выпускников в большой балет

Небеса обетованные: Кунгур в ожидании «Небесной ярмарки»Небеса обетованные: Кунгур в ожидании «Небесной ярмарки»

«Балет на закате»: пермяки увидят спектакль «Ромео и Джульетта»«Балет на закате»: пермяки увидят спектакль «Ромео и Джульетта»

«Щит России»: пора новых дерзаний«Щит России»: пора новых дерзаний

Первый курс Сергея Федотова сдал экзаменПервый курс Сергея Федотова сдал экзамен

Дом Мешкова уменьшили в 25 разДом Мешкова уменьшили в 25 раз

Чайковский подарил детям праздникЧайковский подарил детям праздник

Пермь украсят скульптуры из песка и сенаПермь украсят скульптуры из песка и сена

Пермские спортсменки заняли первое место на этапе Кубка мираПермские спортсменки заняли первое место на этапе Кубка мира

Жительница Прикамья нашла на чердаке собственного дома кладЖительница Прикамья нашла на чердаке собственного дома клад

На хлеб с маслом хватаетНа хлеб с маслом хватает

Начался период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского краяНачался период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Пермского края

За лесными пожарами следят видеокамерыЗа лесными пожарами следят видеокамеры

От Камчатки до Калининграда: В Перми стартует фестиваль «Щит России»От Камчатки до Калининграда: В Перми стартует фестиваль «Щит России»

Зрелищные старты: пермяки приручили ДраконовЗрелищные старты: пермяки приручили Драконов

В яблочко!В яблочко!

Главное - относиться к погоде с юморомГлавное - относиться к погоде с юмором

Открытие пляжного сезона намечено на 15 июняОткрытие пляжного сезона намечено на 15 июня

Жители Закамска намерены оспорить тарифы через судЖители Закамска намерены оспорить тарифы через суд

Фонд капремонта предлагают реформироватьФонд капремонта предлагают реформировать

«Звоны России»: По Усолью разольется малиновый звон«Звоны России»: По Усолью разольется малиновый звон

«Прекрасное на Каме»: Летний фестиваль перебрался на набережную«Прекрасное на Каме»: Летний фестиваль перебрался на набережную

«Многоцветное Прикамье»: праздник традиционных костюмов Пермского края«Многоцветное Прикамье»: праздник традиционных костюмов Пермского края

9 июня - Международный день архивов9 июня - Международный день архивов

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru