Владимир Яглыч: «Меня окружают настоящие фанаты!»

В новом сезоне популярного сериала «Молодежка», который сейчас активно снимается, зрителей опять ждут яркие и эмоциональные сражения любимых героев на льду, но уже в рядах Высшей хоккейной лиги. Поклонникам сериала, который будет называться «Молодежка. Взрослая жизнь», предстоит познакомиться с новыми персонажами в исполнении Владимира Яглыча, Натальи Рудовой, Сергея Горобченко, Максима Дрозда и других известных актеров. Владимир Яглыч играет нападающего клуба «Бурые медведи» красавца Руслана Жданова. Его герой не только талантлив и амбициозен, но и благодаря родственным связям привык получать от жизни всё... Мы поговорили с актером о его новой работе.

«Вся съёмочная группа абсолютно больна хоккеем»

– Владимир, Вы сразу согласились сниматься в этом сериале?

– Да, поскольку считаю его успешным. Он давно себя зарекомендовал и получил своего зрителя. В новом сезоне сценаристами задумано достаточно интересное развитие событий – как для привычных зрителю героев, так и для новых лиц, например моего персонажа. Появится уже взрослая команда, членом которой, собственно, и является мой герой Руслан Жданов.

– Что Вас особенно привлекло в этом проекте?

– Пожалуй, спорт – он для меня и жизнь, и радость. Так что это тот самый случай, когда можно совмещать приятное с полезным.

– Вас можно назвать хоккейным болельщиком? Переживали за нашу сборную на недавно прошедшем чемпионате мира?

– Ярым болельщиком себя назвать не могу. Но кто знает, каким я буду после окончания съемочного процесса, ведь меня окружают настоящие фанаты этого вида спорта. Вы не представляете, что творилось в перерывах на съемочной площадке во время чемпионата мира! Вся съемочная группа абсолютно больна хоккеем. И я понял, почему именно эта команда снимает уже пятый сезон «Молодежки». Если вы захотите увидеть самых отъявленных болельщиков, то можно просто посмотреть на нашу творческую группу.

«Не снимая формы, устраиваем общее чаепитие»

– А сами Вы каким видом спорта увлекаетесь?

– Сейчас – только общей физической подготовкой. На большее не хватает.

– Расскажите подробнее о своем герое.

– Руслан Жданов – абсолютный лидер, к его мнению прислушивается вся команда. Отсюда и происходят основные конфликты в коллективе, куда приходят молодые игроки. Более подробно рассказывать не буду – увидите в сериале.

– В «Молодежке» снимается много актеров, которым едва за двадцать. Они спрашивают у Вас совета как у более опытного коллеги?

– Это же я пришел на пятый сезон, так что, скорее, я с ними советуюсь. Не раз спрашивал: «Ребята, тут будет крупный план, как лучше сделать? А здесь будем прыгать?» Старожилы проекта ориентируются, как рыбы в воде, и с радостью что-то подсказывают нам, новичкам, недавно пришедшим в проект. Можно сказать, они нас направляют.

– Вы уже успели подружиться с коллегами?

– Конечно! Дружим семьями и ходим друг к другу в гости – у нас же полно времени после смены… Всего лишь 12 часов – а потом, не снимая формы, идем и устраиваем общее чаепитие. Конечно же, я шучу!

«Никто из нас не умел как следует играть»

– Вы не новичок на льду – многие хорошо помнят Ваше участие в шоу «Ледниковый период». Тот опыт пригодился Вам на съемках «Молодежки»?

– Конечно! Илья Авербух в свое время хорошо меня подготовил – за что ему большое спасибо. Это была хорошая школа, и сейчас я во многом использую полученный тогда опыт. Правда, хоккей – это всё же несколько другая история. Пришлось где-то переучиваться, а чему-то учиться с нуля, много тренироваться, стараясь хоть насколько-то приблизиться к уровню профессиональных игроков. Правда, этого всё равно недостаточно, чтобы смотреться в кадре полными профессионалами. Но в кино есть свои хитрости, и они нам помогают.

– Значит, у Вас были специальные тренировки перед началом съемок?

– Никто из нас, актеров, не умел до этого как следует играть в хоккей. Но ведь это – основная тема сериала. Поэтому перед началом съемок мы находили в своих в графиках время, приезжали и занимались на льду. У нас были специальные ребята, которые отвечают за постановочную хоккейную часть на льду. Я им очень благодарен, поскольку они смогли за короткое время подготовить нас так, чтобы в кадре ты хотя бы издалека напоминал хоккеиста. Обывателю может показаться: что тут такого? Надел шлем, форму, взял в руки клюшку – и всё. Но всё гораздо сложнее и интереснее.

– Это Ваш самый тяжелый опыт в кино в плане физической нагрузки?

– Нет, сложнее было, когда мы снимали фильм «Воин». Но там была нагрузка другого плана, боевые искусства, да и тематика картины в целом иная. В игровых видах спорта есть ощущение, что вы – команда: если ты где-то недотягиваешь, то тебя могут подстраховать товарищи. А в «Воине» каждый был сам за себя, надеяться было не на кого, только в паре сцен – на дублера. Да и то когда мы снимали совсем жесткие моменты…

– Ледовые сцены снимаются в подмосковной Балашихе. Как Вам этот город?

– Бывал там не раз и до начала съемочного периода. В Балашихе, буквально через дорогу от съемочной площадки, находится дивизия Дзержинского, где в свое время служил мой папа, поэтому этот район мне хорошо знаком. А еще мне каждый раз очень приятно видеть счастливые лица детворы, которая встречает нас после съемок. Очень приятно сниматься в такой атмосфере!