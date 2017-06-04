Андрей Чубенко: «Оперирую» людские сердца душевно!

На «НТВ» – премьера четвертого сезона сериала «Шеф. Игра на повышение». Главный герой Виктор Расторгуев уже в чине генерала возглавляет Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Исполнитель этой роли Андрей Чубченко рассказал не только о своем герое, но и о том, как он сам понимает, в чем состоит мужской долг перед Родиной. А также о том, как он сам воспитывает своих дочерей.

С РОЛЬЮ ПОМОГАЛИ ГЕНЕРАЛЫ

– Андрей, как Вы считаете, насколько сильно изменился Ваш герой в новых сериях проекта после того, как надел генеральские погоны?

– Мне кажется, Расторгуев кардинально меняется. Потому что обстоятельства, в которых он теперь находится, для него совершенно непривычны. В сериале появляются новые для зрителя герои – это уже высшие эшелоны власти, те люди, которых мы совершенно не знаем. Я бы сказал, что это первый сериал про генеральскую среду на нашем телевидении.

– А Вам приходилось ради этой роли общаться с реальными генералами и брать что-то на вооружение?

– Я не изучал что-то специально, ни с кем специально не знакомился. В этом плане мне было несколько проще. Дело в том, что я являюсь членом Общественного совета при Главном управлении МЧС по городу Москве. И у меня много знакомых, которые при необходимости могу что-то подсказать или посоветовать, как себя правильно вести в определенной ситуации.

– А что тогда для Вас было самым сложным на съемках четвертого сезона?

– Жить на два города. Ведь сериал снимался в Санкт-Петербурге, я же живу в Москве. Вот и приходилось постоянно ездить: одну неделю тут, другую там. А что касается роли, это моя работа, и сложностей не возникало. Да и мой герой, генерал Расторгуев, не расходится с моими принципами и убеждениями, так что никакого внутреннего конфликта у меня не было.

– И всё же Вам пришлось чему-то дополнительно учиться? Ведь в проекте, насколько я знаю, зрителей ждут в том числе и эффектные трюки.

– Дополнительных знаний для этой роли получать было не нужно – я всему, что требовалось, научился, снимаясь в предыдущих сезонах. Да, зрителей ждут трюки – их будет немного, но тем не менее... Как же можно, Расторгуев – и без совершения подвигов?! (Улыбается.)

– Вам уже не раз доводилось играть людей в форме, в том числе и в других проектах. Ваш опыт прохождения срочной службы сильно Вам в этом помогает?

– Конечно! Я вам точно могу сказать: люди, которые служили в армии и отдали свой долг Родине, и те, кто не служил, отличаются между собой по менталитету. Первые на своем личном опыте могли прочувствовать слова, сказанные в одной известной киноленте: «Есть такая профессия – Родину защищать!»

– Андрей, не секрет, что зрители ждут от таких героев, как Ваш Виктор Расторгуев, что они вселят в них оптимизм, поделятся своей духовной силой. Откуда Вы берете эту силу, бодрость духа?

– А с чего вы взяли, что у меня постоянно есть эта бодрость духа? (Улыбается.) Это профессиональное. Например, я прихожу в цирк и вижу, какие трюки там легко и непринужденно совершают артисты. На мгновение у меня появляется ощущение, что я тоже сейчас могу выскочить на арену – и крутануться, перевернуться… Но тут же понимаю, какой труд за всем этим стоит. Так и у нас. Если ты профессионал, то просто выходишь и работаешь – порой даже в противовес тому, что испытываешь в данный момент. Всё достигается трудом. Это нужно всем знать и понимать. Ничего нет такого, что дается легко. Поэтому труд и упорство я всегда ставлю во главу всего!

ДОЧКЕ БЫТЬ АКТРИСОЙ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ

– Вы родились в артистической семье, Ваши родители – актеры. При выборе будущей профессии Вы с самого начала знали, что продолжите творческую династию, или у Вас были сомнения на этот счет?

– В юности я хотел быть кардиохирургом и проводить операции на сердце. Я прочитал книгу академика Амосова, в которой рассказывалось как раз про такие операции, и почувствовал, что хотел бы этим заниматься.

– Но всё же врачом Вы не стали…

– Да, через некоторое время я начал задавать себе вопрос: почему бы мне не стать артистом? И, придя из армии, решил пойти этим путем. Тем более что он мне хорошо знаком: я вырос в театре, ездил на гастроли с родителями по всей России. Сейчас мне тоже приходится, если так можно выразиться, «оперировать» сердца людей, но не хирургически, а иным способом – душевно.

– Расскажите, пожалуйста, о Ваших увлечениях. В чем Вы черпаете силы для творчества?

– В этом плане у меня всё просто: мое главное хобби – это кино, а основная работа – это театр. Много положительной энергии мне дает кино – и я несу эту энергию с собой в театр, и наоборот. И эти два «сообщающихся сосуда» меня и подпитывают. Подустал на съемках – отдохнул в театре, много сил отдал театральной роли – восполнил энергию в кино. Это как качели.

– Ваша супруга Юлия Зыкова тоже актриса. А дети еще не решили пойти по Вашим стопам?

– У меня две дочери. Старшая, Софья, никогда не хотела быть артисткой – она учится в МГИМО, в совершенстве знает английский язык. Пробовала себя в кино, но ей не очень понравилось…

– А как она попала в кино?

– Когда я играл маршала Тухачевского в проекте «Тухачевский. Заговор маршала», нужно было снять один очень хороший эпизод как раз с дочерью героя. Я тогда засомневался, что продюсеры найдут мне адекватного ребенка на съемку – с подбором детей попасть всегда бывает очень сложно. А возраст дочки был как раз таким, как и требовалось по роли. Я предложил ее попробовать, порепетировал с ней дома – и мы вместе сыграли в кадре. Теперь это память на всю жизнь! А младшей, Евдокии, сейчас 10 лет, она занимается художественной гимнастикой.

– А Софья, выбирая профессию, не советовалась с Вами? Может, Вы сами ее отговорили от актерской карьеры, зная все подводные камни этой непростой сферы деятельности?

– Нет, никаких отговоров не было. Если ребенок сделал выбор – почему не дать ему этот шанс? Пусть он себя попробует, проверит. Теперь Софью все активно пытают: «Наверное, потом артисткой всё же будешь, как папа?» Но она не хочет – возможно, в противовес всеобщим ожиданиям она и пошла в другую сферу… Думаю, если бы дочка захотела стать актрисой, я бы не очень обрадовался, но и не возражал бы. Актерская профессия в отношении женщин особенно жестока, коротка и непостоянна. Она и для мужчин-то непростая. Но мужчине, я считаю, периодические «проверки на прочность» только на пользу.